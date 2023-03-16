Возвращение в Себринг

В марте этого года Ferrari возвращается в высший класс чемпионата мира FIA по гонкам на выносливость (WEC) с гиперкаром 499P Le Mans, «Гарцующим жеребцом» с гибридной силовой установкой 680 л.с. в авангарде технологий автоспорта.
Гиперкар 499P заслуженно дебютирует в гонке «1000 миль Себринга» на открытии Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2023 года, который с момента своего появления в середине прошлого века считался идеальной разминкой для самой знаменитой гонки на выносливость в Ле-Мане.
Легендарный пилот Ferrari Хуан Мануэль Фанхио за рулем 860 Monza на пути к победе: его партнером был итальянец Эудженио Кастеллотти
Действительно, международный автодром в Себринге настолько внушителен, что входит в тройку автогонок, составляющих Тройную корону, две другие из которых - это «24 часа Дайтоны» и, естественно, «24 часа Ле-Мана». Однако в 1950-х годах Себринг был еще относительно новым автодромом. Несмотря на то, что он уже был известен гоночному сообществу, его название ещё не было узнаваемым. Всё изменилось одним жарким днём 1956 года.
Если трасса в Себринге выглядела как нечто, более подходящее для посадки самолетов, чем для гоночных автомобилей, то это потому, что так оно и было. Длинные бетонные прямые были спроектированы для того, чтобы выдержать массу 32-тонного самолета Boeing Flying Fortress, и легкие быстрые гоночные машины 50-х с открытым верхом скользили по ухабистым поверхностям с рискованной неопределённостью.
Это было опасное, сложное вождение и один круг трассы длиной 6 км в условиях палящей жары Флориды многие команды рассматривали как эквивалент двух кругов в Ле-Мане. Именно поэтому европейские команды, которые были нацелены на победу в гонках «Mille Miglia» и «Targa Florio» на родине, были готовы отправиться в США на одну гонку года. В 1956 году пять автозаводов отправили для участия в гонке свои автомобили: Ferrari, Maserati, Aston Martin, Porsche и Jaguar.
Фанхио, здесь с Энцо Феррари, должен был сразиться с Jaguar Майка Хоторна; на протяжении всей гонки они менялись местами с первого на второе место
В гонке приняли участие 74 машины (сравните с 49 автомобилями, участвовавшими в Ле-Мане, и вы поймёте популярность этой новой трассы) и, несмотря на новоявленный вызов со стороны Jaguar D-Types, Ferrari одержала победу.
Двумя из трех заводских «Гарцующих жеребцов», выставленных на чемпионат, были суперкары 860 Monza. Оснащенные 3,4-литровыми четырёхцилиндровыми двигателями, способными развивать скорость до 260 км/ч, они показали себя настоящими выносливыми гонщиками, выкованными на безжалостных европейских горных дорогах. Третьим занявшим место на стартовой решётке стал автомобиль 857 Sport, предшественник модели 860, пришедший вторым на дистанции 1000 км в Буэнос-Айресе в январе того же года.
Водители, естественно, ни в чём не уступали своим грозным автомобилям. Первым суперкаром 860 Monza управляли Хуан Мануэль Фанхио и Эудженио Кастеллотти, считающиеся двумя величайшими автогонщиками всех времён и народов. Вторым суперкаром управляли пилоты команды Формулы-1 Луиджи Муссо и Гарри Шелл, а болидом 857 управляли Альфонсо де Портаго и Джим Кимберли, которые оба считались специалистами по гонкам на выносливость.
Ferrari 860 Monza Луиджи Муссо и Гарри Шелла разгоняется и обгоняет Porsche 550 Spyder: они финишируют вторыми в гонке
Гонка началась в 10 часов утра на глазах 47 тысяч болельщиков, которые пересекли всю страну, чтобы стать свидетелями самого большого скопления европейских талантов, которых когда-либо видела Америка. Как все и предполагали, Jaguar D-Types ушли вперёд. Jag Майка Хоторна с двигателем с впрыском топлива стартовал с 8-й позиции и возле первого поворота обогнал лидирующий Chevrolet Corvette.
К концу первого круга Стирлинг Мосс, стартовавший 28‐м по счёту, чей незаурядный талант компенсировал недостатки автомобиля Aston Martin, переключил передачи и пристроился сразу за ним. Но гонки на выносливость не выигрываются на первом круге, и находящийся за ними Фанхио, устроившийся на сиденье своего 860 Monza, вдавил акселератор и начал войну на истощение, которая будет длиться следующие двенадцать часов.
Гонщик из США Джим Кимберли мчится по трассе в Себринге на своем Ferrari 857 S под номером 19. Проблемы с клапанами двигателя привели к тому, что он и его испанский партнер Альфонсо де Портаго не смогли финишировать
Ferrari 857 сошла с дистанции через семь часов, и поскольку Мосс тоже выбыл, задача догнать D-Type Хоторна была возложена на Фанхио / Кастеллотти и Муссо / Шелл. Почти полдня два Ferrari и Jaguar играли в кошки-мышки на пит-стопах: один заезжал на пит-стоп, другой выходил в лидеры, затем они заезжали на пит-стоп и теряли лидерство.
И так час за часом под заходящим солнцем Флориды. До тех пор, пока, как это невероятно, у Хортона не лопнула передняя тормозная трубка, и обескровленная на трассе машина вынудила его сойти с дистанции. Отстав от остальных более чем на 16 км, суперкары 860 дошли до победы, подарив Ferrari первую победу в кубке конструкторов в Себринге со счётом 1-2, обойдя лучших в Европе на задворках Америки и прочно закрепив Скудерию на мировой карте автогонок.