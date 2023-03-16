Возвращение в Себринг

Действительно, международный автодром в Себринге настолько внушителен, что входит в тройку автогонок, составляющих Тройную корону, две другие из которых - это «24 часа Дайтоны» и, естественно, «24 часа Ле-Мана». Однако в 1950-х годах Себринг был еще относительно новым автодромом. Несмотря на то, что он уже был известен гоночному сообществу, его название ещё не было узнаваемым. Всё изменилось одним жарким днём 1956 года.

Если трасса в Себринге выглядела как нечто, более подходящее для посадки самолетов, чем для гоночных автомобилей, то это потому, что так оно и было. Длинные бетонные прямые были спроектированы для того, чтобы выдержать массу 32-тонного самолета Boeing Flying Fortress, и легкие быстрые гоночные машины 50-х с открытым верхом скользили по ухабистым поверхностям с рискованной неопределённостью.

Это было опасное, сложное вождение и один круг трассы длиной 6 км в условиях палящей жары Флориды многие команды рассматривали как эквивалент двух кругов в Ле-Мане. Именно поэтому европейские команды, которые были нацелены на победу в гонках «Mille Miglia» и «Targa Florio» на родине, были готовы отправиться в США на одну гонку года. В 1956 году пять автозаводов отправили для участия в гонке свои автомобили: Ferrari, Maserati, Aston Martin, Porsche и Jaguar.