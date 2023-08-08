Готов к соревнованиям

Почти с самого начала своей карьеры в соревнованиях Challenge Фонс Шелтема украшал переднюю часть своих автомобилей яркой ливреей с изображением острых акульих зубов, благодаря чему его было невозможно не заметить на трассе. С годами он стал неотъемлемой частью соревнований Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, символически вселяя страх в конкурентов. «Это моя отличительная черта», — говорит голландский гонщик, который в этом году отмечает свой девятнадцатый сезон в качестве гонщика Challenge.
«Я уже давно прихожу в этот паддок, — кивает он. — Каждый год я встречаюсь со старыми друзьями и завожу новые знакомства, с которыми мне есть что обсудить и чем поделиться. Они для меня как семья».
На протяжении почти двух десятилетий Шелтема наблюдал как росло это семейство вместе с технической и организационной эволюцией гоночных серий. В течение этого периода шесть гоночных моделей, основанных на родственных дорожных версиях, вошли в историю на некоторых из самых известных гоночных трасс Европы, включая Спа-Франкоршам, Сильверстоун, Ле-Ман, Имола и Муджелло.
«Я дебютировал в 2005 году на Ferrari 360 Challenge, — вспоминает он. — Вот так я попал в мир гонок и автоспорта, где у меня было мало опыта».
В последующие годы он также садился за руль Ferrari F430 Challenge, 458 Challenge и Ferrari 488 Challenge, последний также в версиях Evo. Его любовь к гонкам выросла из увлечения дорожным автомобилем, который занимает особое место в истории «Гарцующего жеребца».
«Однажды я был в отеле и услышал фантастический звук, доносившийся откуда-то издалека, — вспоминает он. — Внезапно в поле зрения появился автомобиль, и у меня просто отвисла челюсть из-за его оригинальных линий и утонченного и спортивного внешнего вида, которого я никогда раньше не видел. Это был Ferrari F40. Я влюбился в него и после многолетней работы решил сделать себе подарок в виде Ferrari F40 в моём гараже».
Впервые он присоединился к Ferrari Challenge еще в 2005 году и завоевал свой первый подиум в Монце на первом этапе сезона 2007 года. Он вспоминает: «Когда в «Итальянском храме скорости» пришло время идти к подиуму, подвешенному над трассой, я увидел на стенах фотографии великих чемпионов, таких как Ники Лауда и Михаэль Шумахер. Я смог внести свое имя в этот почётный список».
Мы можем подытожить историю Шелтемы несколькими статистическими данными: 267 стартов; 19 лет, не пропустив ни одной гонки европейской серии; два завоеванных трофея: Coppa Gentleman в категории Coppa Shell в 2012 году и Ferrari Challenge Europe в 2014 году в гонках 458 Challenge и 458 Challenge Evo соответственно.
С началом 31-го сезона Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Шелтема не скрывает своих амбиций: "Мечта? У каждого гонщика она одна - желание победить».
С годами чемпионат развивался, предлагая клиентам новые возможности. Итальянская и Европейская серия стартовала в 1993 году и включала Ferrari 348 Challenge, модель, за которой последовала F355 Challenge, единственные две машины, на которых Шелтема не ездил по трассе. «Фонс и акулья пасть на его Ferrari — часть нашей истории, — говорит Антонелло Колетта, глава подразделения Attività Sportive GT в Ferrari.
«Такие длительные отношения являются прекрасным свидетельством духа нашей серии, основанного на удовольствии быть частью семьи Ferrari». Он делится более широко: «Европейская и американская континентальные серии идут очень хорошо, как и национальная серия в Японии, запущенная в этом году.
После нескольких непростых сезонов снова возвращается британская серия Ferrari Challenge. В таком быстро развивающемся гоночном мире мы можем быть уверены, что все возможные инновации будут тщательно рассмотрены, чтобы мы могли продолжать демонстрировать превосходство на международном уровне».