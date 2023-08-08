Готов к соревнованиям

Почти с самого начала своей карьеры в соревнованиях Challenge Фонс Шелтема украшал переднюю часть своих автомобилей яркой ливреей с изображением острых акульих зубов, благодаря чему его было невозможно не заметить на трассе. С годами он стал неотъемлемой частью соревнований Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, символически вселяя страх в конкурентов. «Это моя отличительная черта», — говорит голландский гонщик, который в этом году отмечает свой девятнадцатый сезон в качестве гонщика Challenge.

«Я уже давно прихожу в этот паддок, — кивает он. — Каждый год я встречаюсь со старыми друзьями и завожу новые знакомства, с которыми мне есть что обсудить и чем поделиться. Они для меня как семья».