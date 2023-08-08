Готов к соревнованиям

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Немногие гонщики знают серию Ferrari Challenge, которая проводится уже 31 год, как и голландца Фонса Шелтему
Текст: Джулио Маспери - Фото: Андреа Фраззетта

Почти с самого начала своей карьеры в соревнованиях Challenge Фонс Шелтема украшал переднюю часть своих автомобилей яркой ливреей с изображением острых акульих зубов, благодаря чему его было невозможно не заметить на трассе. С годами он стал неотъемлемой частью соревнований Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, символически вселяя страх в конкурентов. «Это моя отличительная черта», — говорит голландский гонщик, который в этом году отмечает свой девятнадцатый сезон в качестве гонщика Challenge.

«Я уже давно прихожу в этот паддок, — кивает он. — Каждый год я встречаюсь со старыми друзьями и завожу новые знакомства, с которыми мне есть что обсудить и чем поделиться. Они для меня как семья».

Посмотрите эксклюзивное видео о Фонсе Шелтеме, 19-летнем ветеране Ferrari Challenge Series на автомобиле с акульими зубами

На протяжении почти двух десятилетий Шелтема наблюдал как росло это семейство вместе с технической и организационной эволюцией гоночных серий. В течение этого периода шесть гоночных моделей, основанных на родственных дорожных версиях, вошли в историю на некоторых из самых известных гоночных трасс Европы, включая Спа-Франкоршам, Сильверстоун, Ле-Ман, Имола и Муджелло.

«Я дебютировал в 2005 году на Ferrari 360 Challenge, — вспоминает он. — Вот так я попал в мир гонок и автоспорта, где у меня было мало опыта».

В последующие годы он также садился за руль Ferrari F430 Challenge, 458 Challenge и Ferrari 488 Challenge, последний также в версиях Evo. Его любовь к гонкам выросла из увлечения дорожным автомобилем, который занимает особое место в истории «Гарцующего жеребца».

Ferrari 488 Challenge Evo с «акульими зубами», отличительной чертой голландского пилота, нарисованными на передней части автомобиля. «Это вселяет страх в других гонщиков», — шутит он

«Однажды я был в отеле и услышал фантастический звук, доносившийся откуда-то издалека, — вспоминает он. — Внезапно в поле зрения появился автомобиль, и у меня просто отвисла челюсть из-за его оригинальных линий и утонченного и спортивного внешнего вида, которого я никогда раньше не видел. Это был Ferrari F40. Я влюбился в него и после многолетней работы решил сделать себе подарок в виде Ferrari F40 в моём гараже».

Впервые он присоединился к Ferrari Challenge еще в 2005 году и завоевал свой первый подиум в Монце на первом этапе сезона 2007 года. Он вспоминает: «Когда в «Итальянском храме скорости» пришло время идти к подиуму, подвешенному над трассой, я увидел на стенах фотографии великих чемпионов, таких как Ники Лауда и Михаэль Шумахер. Я смог внести свое имя в этот почётный список».

Слева направо: Шелтема в Мизано на втором этапе серии Ferrari Challenge Europe 2023 в апреле, паддок команды, Шелтема в ложе команды Kessel Racing

Мы можем подытожить историю Шелтемы несколькими статистическими данными: 267 стартов; 19 лет, не пропустив ни одной гонки европейской серии; два завоеванных трофея: Coppa Gentleman в категории Coppa Shell в 2012 году и Ferrari Challenge Europe в 2014 году в гонках 458 Challenge и 458 Challenge Evo соответственно.

С началом 31-го сезона Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Шелтема не скрывает своих амбиций: "Мечта? У каждого гонщика она одна - желание победить».

С годами чемпионат развивался, предлагая клиентам новые возможности. Итальянская и Европейская серия стартовала в 1993 году и включала Ferrari 348 Challenge, модель, за которой последовала F355 Challenge, единственные две машины, на которых Шелтема не ездил по трассе. «Фонс и акулья пасть на его Ferrari — часть нашей истории, — говорит Антонелло Колетта, глава подразделения Attività Sportive GT в Ferrari.

Шелтема отмечает успешное выступление на треке в 2015 году

«Такие длительные отношения являются прекрасным свидетельством духа нашей серии, основанного на удовольствии быть частью семьи Ferrari». Он делится более широко: «Европейская и американская континентальные серии идут очень хорошо, как и национальная серия в Японии, запущенная в этом году.

После нескольких непростых сезонов снова возвращается британская серия Ferrari Challenge. В таком быстро развивающемся гоночном мире мы можем быть уверены, что все возможные инновации будут тщательно рассмотрены, чтобы мы могли продолжать демонстрировать превосходство на международном уровне».

Эта история была взята из 59-го выпуска Официального Журнала Ferrari