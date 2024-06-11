Открыт для лета

Гораздо менее раритетный, но не менее привлекательный для любителей езды с открытым верхом, был Ferrari 308 GTS. Один из самых популярных автомобилей Ferrari, Ferrari 308 GTS был разработан совместно с Pininfarina и был представлен на Франкфуртском салоне 1977 года. Очень похожая на своего собрата 308 GTB с жесткой крышей, модель GTS имела съемную панель крыши из стекловолокна, которую нужно было вручную вынимать из проема в крыше, а затем убирать за сиденья. Ferrari 308 GTS обладал впечатляющими характеристиками благодаря 2926-кубовому двигателю V8 мощностью 255 HP и максимальной скоростью 252 км/ч. Производство продолжалось до 1980 года, было выпущено 3219 экземпляров, что примерно в два раза превышает количество автомобилей GTB.