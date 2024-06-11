Открыт для лета

На протяжении многих лет Ferrari успешно экспериментировала со все более сложными механизмами складывания крыши, съемными панелями крыши, впервые появившимися на модели Dino 246 GTS 1972 года, и автоматически управляемым мягким верхом, первый из которых появился на спайдере F355 в 1995 году. Ferrari California 2008 года стала первой моделью «Гарцующего жеребца», оснащённой полностью убирающимся металлическим верхом. С тех пор были внедрены дополнительные инновации, кульминацией которых стало то, что для полного убирания жесткой крыши на последней модели 12Cilindri требуется 15 секунд.
Но вернемся в конец 1940-х годов, когда первым настоящим спайдером Ferrari стала кабриолетная версия первого автомобиля GT компании, 166 Inter. Созданные на основе спортивных гоночных моделей 166, таких как баркетта 166 MM, которая была полностью лишена крыши, дорожные автомобили 166 Inter выпускались с 1948 по 1950 год и в основном имели кузов купе. Между тем, кабриолет 166 Inter, построенный компанией Stabilimenti Farina в 1948 году, стал первым Ferrari с убирающимся тканевым верхом. За всю историю было изготовлено всего три экземпляра этого прекрасного кабриолета «Гарцующего жеребца», что делает его особенно редкой моделью.
Чтобы увидеть верх элегантности и утонченности, перенесёмся на 21 год вперед, к Ferrari 365 GTS 1969 года выпуска. Благодаря кузову, созданному на заводе Pininfarina в Турине, 365 GTS отличался не только неподвластной времени красотой, но и мощным двигателем V12 и высоким крутящим моментом, который позволял автомобилю развивать максимальную скорость 245 км/ч. Его простой складной верх, который можно было опустить вручную из салона, имел защитный кожух на защёлках, умело скрытый за капотом, когда он опускался и складывался за сиденьями. Производство автомобилей 365 GTS прекратилось в середине 1969 года, и было построено всего 20 экземпляров.