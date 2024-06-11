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Открыт для лета

Солнце выглянуло, а значит, наступило время похвастаться самыми редкими, самыми быстрыми и самыми привлекательными автомобилями Ferrari с открытым верхом...
Текст: Люк Понсфорд / Видео: Оливер Макинтайр
Наряду с множеством автомобильных инноваций, появившихся с момента основания компании, Ferrari потратила более 75 лет на совершенствование убирающегося верха и создания идеального кабриолета или спайдера. Сам Энцо Феррари всегда питал слабость к автомобилям с откидным верхом. Действительно, самый первый Ferrari, а именно Ferrari 125 S 1947 года, представлял собой гоночную баркетту без верха, следовавшую по стопам гоночных автомобилей с открытым верхом 1920-х и 30-х годов.

Посмотрите на некоторые из самых редких и быстрых моделей с открытым верхом, когда-либо созданных в Маранелло…

На протяжении многих лет Ferrari успешно экспериментировала со все более сложными механизмами складывания крыши, съемными панелями крыши, впервые появившимися на модели Dino 246 GTS 1972 года, и автоматически управляемым мягким верхом, первый из которых появился на спайдере F355 в 1995 году. Ferrari California 2008 года стала первой моделью «Гарцующего жеребца», оснащённой полностью убирающимся металлическим верхом. С тех пор были внедрены дополнительные инновации, кульминацией которых стало то, что для полного убирания жесткой крыши на последней модели 12Cilindri требуется 15 секунд.

Кабриолет 166 Inter 1948 года с кузовом от кузовного ателье Stabilimenti Farina стал первым автомобилем Ferrari с убирающейся тканевой крышей

Но вернемся в конец 1940-х годов, когда первым настоящим спайдером Ferrari стала кабриолетная версия первого автомобиля GT компании, 166 Inter. Созданные на основе спортивных гоночных моделей 166, таких как баркетта 166 MM, которая была полностью лишена крыши, дорожные автомобили 166 Inter выпускались с 1948 по 1950 год и в основном имели кузов купе. Между тем, кабриолет 166 Inter, построенный компанией Stabilimenti Farina в 1948 году, стал первым Ferrari с убирающимся тканевым верхом. За всю историю было изготовлено всего три экземпляра этого прекрасного кабриолета «Гарцующего жеребца», что делает его особенно редкой моделью.

Модель 365 GTS 1969 года отличалась элегантным кузовом, созданным на заводе Pininfarina в Турине, и двигателем V12, мощность которого соответствовала вневременному, потрясающему внешнему виду автомобиля

Чтобы увидеть верх элегантности и утонченности, перенесёмся на 21 год вперед, к Ferrari 365 GTS 1969 года выпуска. Благодаря кузову, созданному на заводе Pininfarina в Турине, 365 GTS отличался не только неподвластной времени красотой, но и мощным двигателем V12 и высоким крутящим моментом, который позволял автомобилю развивать максимальную скорость 245 км/ч. Его простой складной верх, который можно было опустить вручную из салона, имел защитный кожух на защёлках, умело скрытый за капотом, когда он опускался и складывался за сиденьями. Производство автомобилей 365 GTS прекратилось в середине 1969 года, и было построено всего 20 экземпляров.

Модель 308 GTS, разработанная совместно с Pininfarina, дебютировала в 1977 году и стала одной из самых популярных моделей Ferrari

Гораздо менее раритетный, но не менее привлекательный для любителей езды с открытым верхом, был Ferrari 308 GTS. Один из самых популярных автомобилей Ferrari, Ferrari 308 GTS был разработан совместно с Pininfarina и был представлен на Франкфуртском салоне 1977 года. Очень похожая на своего собрата 308 GTB с жесткой крышей, модель GTS имела съемную панель крыши из стекловолокна, которую нужно было вручную вынимать из проема в крыше, а затем убирать за сиденья. Ferrari 308 GTS обладал впечатляющими характеристиками благодаря 2926-кубовому двигателю V8 мощностью 255 HP и максимальной скоростью 252 км/ч. Производство продолжалось до 1980 года, было выпущено 3219 экземпляров, что примерно в два раза превышает количество автомобилей GTB.

Ferrari F355 был первым автомобилем «Гарцующего жеребца», оснащенным полуавтоматическим мягким верхом с электронным управлением

Еще одним ярким примером наследия Ferrari с откидным верхом является модель F355 Spider 1995 года. Элегантные плавные линии спайдера F355, разработанные Pininfarina, стали результатом 1800 часов, проведенных в аэродинамической трубе. В итоге получился великолепный динамичный спортивный автомобиль с открытым верхом, который мог похвастаться своей производительностью благодаря 3496-кубовому двигателю V8 и аэродинамическим возможностям берлинетты F355 с жестким верхом. Примечательно, что спайдер F355 стал первым автомобилем Ferrari, оснащенным полуавтоматическим мягким верхом с электронным управлением, который открывал салон одним нажатием кнопки примерно за 30 секунд, после чего его вручную отстегивали и задвигали назад.

Прекрасный Roma Spider 2023 года стал первым автомобилем Ferrari с мягким верхом после спайдера F430 2005 года

Гораздо более поздняя модель «Гарцующего жеребца», Roma Spider 2023 года, заставила Ferrari вернуться к своим корням с открывающимся верхом. Благодаря сложному складному тканевому верху, который полностью открывается менее чем за 14 секунд, Roma Spider был разработан как версия купе с открытым верхом, не теряя при этом элегантных плавных линий и классических черт «бульварного» стиля. Он стал первым автомобилем Ferrari с мягким верхом со времён спайдера F430 2005 года. Roma Spider с 3855-кубовым двигателем V8 с турбонаддувом и мощностью 620 HP предлагал захватывающие ощущения от вождения с открытым верхом в гламурном стиле 1960-х и 70-х годов.

Для полного убирания автоматической жесткой выдвижной крыши на последней модели 12Cilindri Spider требуется всего 15 секунд. Вождение кабриолета не может быть проще

Нетрудно заметить, как далеко продвинулся производитель из Маранелло с момента появления Ferrari 125 S в 1947 году. Но в некотором смысле, ничего не изменилось. Захватывающее ощущение от вождения «Гарцующего жеребца» с открытым верхом сохранилось, конечно же, и в самой последней модели Ferrari с открытым верхом, спайдере 12Cilindri. Благодаря своему двигателю V12 мощностью 830 HP, а также «15-секундному съёмному верху», последний открытый Ferrari является убедительным доказательством того, что ощущения стали ещё лучше, чем когда-либо.

Фотография на обложке: California T 2008 года, запечатленный здесь во время оживленной поездки с открытым верхом, стал первым автомобилем Ferrari с полностью убирающейся металлической крышей