Калифорнийская мечта

Скальетти сконструировал специальные кузова, и 106 автомобилей были построены надлежащим образом. Они выпускались с длинной, а позже и с короткой колесной базой, и поскольку они были Ferrari, неудивительно, что некоторые из них участвовали в гонках. В 1959 году один из них занял пятое место в Ле-Мане.

Ferrari 250 GT California продавался бок о бок с менее спортивной моделью Ferrari 250 GT Cabriolet и был предпочтительным выбором для тех, кто хотел иметь более мощный и, по общему мнению, более стильный автомобиль. Все автомобили выпускались с левым рулем, что было вполне естественно, поскольку они были ориентированы на Америку.

Автомобиль пользовался успехом не только на Западном побережье. Американцам с Восточного побережья он тоже понравился, и один особенно привлекательный экземпляр с короткой колесной базой, построенный для Нью-Йоркского автосалона 1962 года, был недавно продан на аукционе в США за сумму чуть более 18 миллионов долларов.

Производство Ferrari California прекратилось в 1963 году, и прошло совсем немного времени, прежде чем другой Ferrari стал носить имя Золотого штата. На Женевской выставке 1966 года Ferrari представила свою новую модель: 365 California. Это был высокопроизводительный универсал, скорее кабриолет, чем спайдер, и он достиг новых вершин роскоши для открытого Ferrari. Длинный, гладкий и элегантный, он использовал 4,4-литровый вариант двигателя V12, достойного почитания, разработки Коломбо (немного позже он будет использоваться в культовом 365 GTB/4 Daytona), а его обтекаемый стиль имел сходство с культовым купе Ferrari 500 Superfast gran turismo . Он остается одним из самых редких автомобилей Ferrari; их было выпущено всего только 14.