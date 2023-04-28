Калифорнийская мечта

Первым автомобилем Ferrari в 1947 году был спайдер с открытым верхом, и с тех пор он является основным в линейке модельного ряда Маранелло. И все же в новом спайдере Ferrari есть нечто особенное. Это, безусловно, самый сенсуальный, самый стильный и самый желанный автомобиль компании.
Итак, поскольку мы приветствуем новую модель Roma Spider, сочетающую в себе стиль Dolce Vita 1950-х годов с технологиями и производительностью Ferrari 2020-х годов, необходимо вспомнить один из самых особенных спайдеров - Ferrari California.
Посмотрите эксклюзивное видео об истории Ferrari California, от круизеров с открытым верхом конца 1950-х до молниеносной California T, выпущенной в 2014 году
Также как названия ранних моделей Ferrari (MM для Mille Miglia, LM для Le Mans и Monza) отражали выдающиеся успехи Скудерии в автоспорте, так значок California ассоциировался с солнцем, весельем и чувственным удовольствием от вождения с мягким верхом. Каждый последующий Ferrari California аналогичным образом отражал гламурный, залитый солнцем мир Малибу, Беверли-Хиллз и Санта-Барбары.
Название «Калифорния» было не просто маркетинговым, навевающим ослепительный образ жизни Западного побережья. Первый Ferrari California был нацелен непосредственно на рынок США.
Давайте перенесемся в середину 1950-х годов, вскоре после того, как Луиджи Чинетти (первый победитель Ле-Мана в составе Скудерии) начал успешно импортировать Ferrari в Америку. Соединенные Штаты стали важным рынком сбыта, и представитель компании на Западном побережье Джон фон Нейман считал, что там есть рынок и для версии «спайдер» восхитительного 250 GT Berlinetta, величайшего дорожного купе Ferrari той эпохи. Так, в 1957 году на свет появилась первая Ferrari California.
Название «Калифорния» было не просто маркетинговым, навевающим ослепительный образ жизни Западного побережья. Первый Ferrari California был нацелен непосредственно на рынок США
Скальетти сконструировал специальные кузова, и 106 автомобилей были построены надлежащим образом. Они выпускались с длинной, а позже и с короткой колесной базой, и поскольку они были Ferrari, неудивительно, что некоторые из них участвовали в гонках. В 1959 году один из них занял пятое место в Ле-Мане.
Ferrari 250 GT California продавался бок о бок с менее спортивной моделью Ferrari 250 GT Cabriolet и был предпочтительным выбором для тех, кто хотел иметь более мощный и, по общему мнению, более стильный автомобиль. Все автомобили выпускались с левым рулем, что было вполне естественно, поскольку они были ориентированы на Америку.
Автомобиль пользовался успехом не только на Западном побережье. Американцам с Восточного побережья он тоже понравился, и один особенно привлекательный экземпляр с короткой колесной базой, построенный для Нью-Йоркского автосалона 1962 года, был недавно продан на аукционе в США за сумму чуть более 18 миллионов долларов.
Производство Ferrari California прекратилось в 1963 году, и прошло совсем немного времени, прежде чем другой Ferrari стал носить имя Золотого штата. На Женевской выставке 1966 года Ferrari представила свою новую модель: 365 California. Это был высокопроизводительный универсал, скорее кабриолет, чем спайдер, и он достиг новых вершин роскоши для открытого Ferrari. Длинный, гладкий и элегантный, он использовал 4,4-литровый вариант двигателя V12, достойного почитания, разработки Коломбо (немного позже он будет использоваться в культовом 365 GTB/4 Daytona), а его обтекаемый стиль имел сходство с культовым купе Ferrari 500 Superfast gran turismo . Он остается одним из самых редких автомобилей Ferrari; их было выпущено всего только 14.
В 1960-х годах Ferrari представила модель California 365, которая была более длинной и элегантной моделью с мощным 4,4-литровым двигателем V12. Всего было изготовлено 14 экземпляров
Название California было возрождено в 2008 году, и на этот раз им стал автомобиль с гораздо более амбициозными объемами продаж, чем эксклюзивные Ferrari California 50-х и 60-х годов.
Новая Ferrari California оснащалась передней версией превосходного атмосферного двигателя V8 от Ferrari и убирающимся жестким верхом, который позволял ей легко превращаться из кабриолета с жёстким верхом в полноценное купе GT с металлической крышей. Максимальная скорость, приближающаяся к значению 310 км/ч, и разгон от 0 до 100 км/ч за четыре секунды - все эти характеристики намекали на настоящий суперкар.
Я был на презентации для СМИ на Сицилии, а не в Калифорнии - и помню, как он молниеносно закипал. Прекрасный отклик дроссельной заслонки и будоражащий звук двигателя - настойчивый, звериный и столь отчетливо присущий Ferrari, ещё больше приводили в восторг. Так же, как и его прекрасная семиступенчатая коробка передач с подрулевыми лепестками, настолько плавная, что только громкий, угрожающий треск выхлопа выдавал переключение передач, и каждое переключение превращалось в волшебный момент Шумахера.
Когда в 2008 году Ferrari вернулась к модели California, автомобиль сохранил стиль предыдущих моделей, но с чрезвычайно мощным двигателем V8 и максимальной скоростью приближающейся к 310 км/ч
Тем не менее, с металлической съемной панелью крыши, опускаемой всего за 14 секунд, он мог прекрасно играть роль бульварного круизера, особенно когда поворотный переключатель Manettino установлен в режим "комфорт". Абсолютно идеальный автомобиль для беззаботных солнечных калифорнийских дней.
Еще в 2008 году я писал, что никогда ещё не было создано автомобиля Ferrari с таким широким и привлекательным диапазоном возможностей: автомобиль для любого времени года и любого предназначения. В 2014 году на смену ему пришла версия Ferrari California T с турбонаддувом, которая успешно продавалась до тех пор, пока в 2017 году ее не заменила модель Ferrari Portofino.
И теперь мы с нетерпением ждем возможности сесть за руль Roma Spider, автомобиля с итальянским названием, но с калифорнийским характером.