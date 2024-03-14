F355 отмечает 30-летие

Чтобы улучшить управляемость и сделать впечатления от вождения более приятными, шасси также было значительно изменено. Появились новые электронно-управляемые амортизаторы, улучшилось ощущение рулевого управления и качество переключения передач. Это была машина с хорошей управляемостью, на которой можно было ехать на пределе возможностей.

Этому также способствовал её легкий вес. При весе всего 1350 кг (в сухом состоянии) она была легче Ferrari 348, но и значительно мощнее. Она могла разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды (примерно на секунду быстрее, чем предыдущий Ferrari 348), а максимальная скорость 295 км/ч также была значительно улучшена по сравнению с её предшественником. Значительная аэродинамическая доработка, особенно в нижней части кузова, сохраняла устойчивость на высоких скоростях и способствовала удобству водителя, а также достижению столь впечатляющих показателей. Берлинетта F355 стала первым серийным автомобилем V8 Ferrari с заднеприводной компоновкой, который продемонстрировал характеристики суперкара. На самом деле, технические прорывы в Маранелло были настолько велики, что по своим характеристикам автомобиль можно сравнить с Ferrari GTO с турбонаддувом, выпущенным ограниченным тиражом десять лет назад. Также были достигнуты большие успехи в простоте вождения и комфорте. Берлинетта F355 доказала, что более быстрый и будоражащий автомобиль также может быть более доступным.