F355 отмечает 30-летие

Все новые автомобили Ferrari — особенные. Берлинетта F355, выпущенная весной 1994 года, оказалась намного более особенной, чем другие. Это была новаторская в техническом плане модель, которая значительно повысила планку производительности и которая, возможно, является самой значимой моделью с двигателем V8, когда-либо выпущенной в Маранелло.
Хотя берлинетта F355 заменила Ferrari 348 TB, она выглядела совсем по-другому. Вместо резкого и угловатого дизайна Ferrari 348 берлинетта F355 вернулась к более классической элегантности: это был более округлый автомобиль с четко определёнными элементами стиля, напоминающими всеми любимые Ferrari 308 GTB и Ferrari GTO 80-х годов.
В инженерном отношении берлинетта F355 значительно опередила предыдущие автомобили. Хотя двигатель берлинетты F355 с механической точки зрения основан на Ferrari 348, он был значительно изменен. Инновационный двигатель V8 с пятью клапанами на цилиндр, объем которого вырос с 3,4 до 3,5 л, имел самую высокую удельную мощность на литр среди всех атмосферных двигателей (мощность выросла до 380 л.с. по сравнению с мощностью 300 л.с. Ferrari 348). Он был оснащён титановыми шатунами из Формулы-1, а также легкими коваными поршнями из сплава, плоским кривошипом и сухим картером. Максимальные обороты достигали впечатляющих 8500 об/мин, а инновационная конструкция двигателя с пятью клапанами на цилиндр улучшила его наполнение воздухом. В некотором смысле это был лучший двигатель V8 Ferrari, выпущенный на тот момент. И к тому же, самый мелодичный.
Чтобы улучшить управляемость и сделать впечатления от вождения более приятными, шасси также было значительно изменено. Появились новые электронно-управляемые амортизаторы, улучшилось ощущение рулевого управления и качество переключения передач. Это была машина с хорошей управляемостью, на которой можно было ехать на пределе возможностей.
Этому также способствовал её легкий вес. При весе всего 1350 кг (в сухом состоянии) она была легче Ferrari 348, но и значительно мощнее. Она могла разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды (примерно на секунду быстрее, чем предыдущий Ferrari 348), а максимальная скорость 295 км/ч также была значительно улучшена по сравнению с её предшественником. Значительная аэродинамическая доработка, особенно в нижней части кузова, сохраняла устойчивость на высоких скоростях и способствовала удобству водителя, а также достижению столь впечатляющих показателей. Берлинетта F355 стала первым серийным автомобилем V8 Ferrari с заднеприводной компоновкой, который продемонстрировал характеристики суперкара. На самом деле, технические прорывы в Маранелло были настолько велики, что по своим характеристикам автомобиль можно сравнить с Ferrari GTO с турбонаддувом, выпущенным ограниченным тиражом десять лет назад. Также были достигнуты большие успехи в простоте вождения и комфорте. Берлинетта F355 доказала, что более быстрый и будоражащий автомобиль также может быть более доступным.
Впереди было еще больше инноваций. Самое главное, что в 1997 году была представлена версия 355 Формулы-1. В ней использовалась новейшая коробка передач в стиле Формулы-1 с электрогидравлической системой, управляемой подрулевыми лепестками. Это был первый дорожный автомобиль, в котором использовалась технология, разработанная непосредственно в программе Ferrari Формулы-1, как и большинство инноваций в области дорожных автомобилей из Маранелло.
Скудерия стала первой командой Формулы-1, которая участвовала в гонках с полуавтоматической коробкой передач. Действительно, новая технология сразу же оправдала себя, выиграв дебютную гонку — Гран-при Бразилии 1989 года. Скоро каждая машина Формулы-1 будет использовать эту технологию: молниеносное переключение передач обеспечивает превосходную производительность. В настоящее время это практически актуально для всех топовых спортивных автомобилей и суперкаров.
Варианты берлинетты F355 включали спайдер, GTS targa и готовый к гонкам F355 Challenge. Прелесть F355 была настолько велика, что она стала самым популярным автомобилем в истории Ferrari того времени.
У меня было много счастливых поездок за рулем F355: от оригинальной шестиступенчатой механической берлинетты до модели 355 Формулы-1 с подрулевым переключением передач. Многие из этих миль проходили по английским и валлийским дорогам категории B, которые славились своими поворотами, изгибами и волнистостью. Они входят в число самых лучших в мире автомобильных дорог, но в то же время являются и самыми сложными. Они идеально подходят для езды на одном из самых приятных и самых значимых автомобилей Ferrari.