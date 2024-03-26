Под одним флагом

Конечно, пилотами управляют не только руководители команд, инженеры также играют важную роль. «Гонки на выносливость представляют собой в некотором смысле многогранную задачу, - говорит Джулиано Сальви, менеджер по гонкам Endurance Race Cars. - Хотя автогонки по своей природе являются индивидуальным видом спорта, гонки на выносливость требуют от пилотов совместной работы в команде. И если гонщиков Формулы-1 можно сравнить со спринтерами в легкой атлетике, то гонщики на выносливость подобны марафонцам. Они точно также должны уметь адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Во время гонки, которая может длиться от шести до 24 часов, шины быстро изнашиваются, условия на трассе меняются, и гонщику приходится бороться со всеми факторами - от яркого солнечного света до кромешной тьмы без искусственного освещения в ночное время. Это похоже на множество гонок, объединенных в одну, и пилот должен адаптироваться, чтобы показать себя с лучшей стороны при всех этих условиях, а это может означать, что не на каждом круге ему придётся ехать на полную мощность».