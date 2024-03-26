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Гонки

Под одним флагом

В преддверии нового гоночного сезона всё внимание устремляется на гонщиков. Кроме того, эксклюзивный подход к ключевым фигурам Скудерии и команды Endurance раскрывает культуру командной работы, которая сделала имя Ferrari самым успешным в мире автоспорта
Текст: Даниэле Брешиани / Фотографии: Маки Галимберти
В спорте, где машина, несомненно, очень важна, человеческий фактор всё ещё имеет значение. Сегодняшние гонщики, выступающие в нынешних чемпионатах Формулы-1 и Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, прекрасно знают об этом, как и те, кто работает с ними на протяжении всего сезона и кто участвовал в их отборе.

Директор команды Скудерии Фред Вассёр (в центре) делится шуткой с гонщиками Формулы-1 Шарлем Леклером (слева) и Карлосом Сайнсом

«Пилоты не обязательно должны быть лучшими друзьями, но они должны уметь хорошо работать вместе, - говорит Фред Вассёр, директор команды Скудерии. - Кроме того, есть такие качества, которые трудно заметить, пока они не подвергнутся испытанию. Трудно сказать, как отреагирует пилот в сложной ситуации. Однако, если бы мне пришлось выделить одну общую черту гонщиков Формулы-1, я бы сказал, что это способность оказывать давление на всех, включая себя самого, своим навязчивым вниманием к деталям».

Новейший автомобиль Ferrari SF-24 F1 с новым внешним видом и новейшими разработками создан для победы в гонках. Но человеческий фактор, стоящий за каждым гоночным начинанием, не менее важен

Антонелло Колетта, глава глобального подразделения Endurance и Corse Clienti, также был вынужден уделять пристальное внимание деталям. Особенно это было актуально в прошлом году, когда Ferrari вернулась в класс прототипов Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, и ей пришлось выбирать не просто двух пилотов, а два полноценных экипажа для пары гиперкаров 499P. «Для этого было необходимо учесть несколько факторов: стиль вождения каждого гонщика, его физическую совместимость, характер и подход к гонкам. А затем, когда две команды были собраны вместе, было важным, чтобы они хорошо ладили друг с другом. Хотя здоровое соперничество на пит-лейнах приветствуется, никогда нельзя забывать о том, что мы все выступаем под одним флагом Ferrari».

Слева направо: заводские гонщики Ferrari, которые в этом сезоне будут соревноваться на 296 GT3: Лилу Ваду, Давиде Ригон, Алессио Ровера, Даниэль Серра, Оливье Беретта, Тони Виландер, Джанкарло Физикелла и Андреа Бертолини

Конечно, пилотами управляют не только руководители команд, инженеры также играют важную роль. «Гонки на выносливость представляют собой в некотором смысле многогранную задачу, - говорит Джулиано Сальви, менеджер по гонкам Endurance Race Cars. - Хотя автогонки по своей природе являются индивидуальным видом спорта, гонки на выносливость требуют от пилотов совместной работы в команде. И если гонщиков Формулы-1 можно сравнить со спринтерами в легкой атлетике, то гонщики на выносливость подобны марафонцам. Они точно также должны уметь адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Во время гонки, которая может длиться от шести до 24 часов, шины быстро изнашиваются, условия на трассе меняются, и гонщику приходится бороться со всеми факторами - от яркого солнечного света до кромешной тьмы без искусственного освещения в ночное время. Это похоже на множество гонок, объединенных в одну, и пилот должен адаптироваться, чтобы показать себя с лучшей стороны при всех этих условиях, а это может означать, что не на каждом круге ему придётся ехать на полную мощность».

Слева направо: Роберт Шварцман и Ифэй Йе будут управлять AF Corse 499P; Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен будут пилотировать Ferrari 499P под номером 50, а Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо будут разделять обязанности водителя на 499P под номером 51

Поэтому во время гонки и до неё девизом является «управление». «Автомобиль, пилот и команда должны рассматриваться как единое целое, - говорит Маттео Тоньиналли, глава отдела инженерных разработок Скудерии. - Пилот помогает нам понять поведение машины и шин, сосредоточиться на основных ограничениях, чтобы оптимизировать пакет, предоставляемый группой разработчиков. Каждый гонщик индивидуален, поэтому мы должны сшить машину под него, как костюм, используя настройки, стратегии управления автомобилем, а также шины. Пилот адаптируется к автомобилю, а автомобиль - к пилоту. Вам нужно найти оптимальный пакет, используя доступные инструменты и соблюдая при этом правила».

Гиперкар Ferrari 499P под номером 50 (вверху) и его брат под номером 51 требуют тщательно подобранной команды, которая будет слаженно работать вместе под одним флагом Ferrari

Одним словом, интуиция, смелость, инстинкт и умение управлять - это жизненные факторы. В Ferrari гонщики могут рассчитывать на постоянную поддержку своих команд, преданных своему делу. Они не предоставлены сами себе, как одинокие яхтсмены, совершающие кругосветные путешествия. Это совершенно другая дисциплина. Но в которой Ferrari скоро будет участвовать...

На обложке слева направо: пилоты Скудерии Шарль Леклер и Карлос Сайнс присоединяются к участникам команды Ferrari Endurance Джеймсу Каладо, Никласу Нильсену и Мигелю Молине