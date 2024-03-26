«Пилоты не обязательно должны быть лучшими друзьями, но они должны уметь хорошо работать вместе, - говорит Фред Вассёр, директор команды Скудерии. - Кроме того, есть такие качества, которые трудно заметить, пока они не подвергнутся испытанию. Трудно сказать, как отреагирует пилот в сложной ситуации. Однако, если бы мне пришлось выделить одну общую черту гонщиков Формулы-1, я бы сказал, что это способность оказывать давление на всех, включая себя самого, своим навязчивым вниманием к деталям».
Антонелло Колетта, глава глобального подразделения Endurance и Corse Clienti, также был вынужден уделять пристальное внимание деталям. Особенно это было актуально в прошлом году, когда Ferrari вернулась в класс прототипов Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, и ей пришлось выбирать не просто двух пилотов, а два полноценных экипажа для пары гиперкаров 499P. «Для этого было необходимо учесть несколько факторов: стиль вождения каждого гонщика, его физическую совместимость, характер и подход к гонкам. А затем, когда две команды были собраны вместе, было важным, чтобы они хорошо ладили друг с другом. Хотя здоровое соперничество на пит-лейнах приветствуется, никогда нельзя забывать о том, что мы все выступаем под одним флагом Ferrari».
Конечно, пилотами управляют не только руководители команд, инженеры также играют важную роль. «Гонки на выносливость представляют собой в некотором смысле многогранную задачу, - говорит Джулиано Сальви, менеджер по гонкам Endurance Race Cars. - Хотя автогонки по своей природе являются индивидуальным видом спорта, гонки на выносливость требуют от пилотов совместной работы в команде. И если гонщиков Формулы-1 можно сравнить со спринтерами в легкой атлетике, то гонщики на выносливость подобны марафонцам. Они точно также должны уметь адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Во время гонки, которая может длиться от шести до 24 часов, шины быстро изнашиваются, условия на трассе меняются, и гонщику приходится бороться со всеми факторами - от яркого солнечного света до кромешной тьмы без искусственного освещения в ночное время. Это похоже на множество гонок, объединенных в одну, и пилот должен адаптироваться, чтобы показать себя с лучшей стороны при всех этих условиях, а это может означать, что не на каждом круге ему придётся ехать на полную мощность».