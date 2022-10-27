Красота является синонимом как моды, так и Ferrari, поэтому вполне логично, что именно Ferrari Roma, один из самых ярких примеров итальянской марки, стал автомобилем, который перевез двух самых известных лиц модной индустрии через поистине культовые пейзажи Соединенных Штатов.
Американская супермодель Шон О’Прай уже пятнадцать лет находится на вершине мира моды, работая с такими брендами, как Armani, Versace и Calvin Klein, а также снимаясь в музыкальных клипах со звездами, включая Тейлор Свифт и Мадонну. Его будущая жена, уроженка Бразилии Фернанда Лиз, подписала контракт с Next Models в Нью-Йорке и является звездой обложек журналов, включая Vogue.
Посмотрите, как Шон О'Прай и Фернанда Лиз соревнуются на гонках Corso Pilota в штате Юта на мощном Ferrari 296 GTB
Однако, прежде чем пара отправилась в свое живописное путешествие, у них была возможность пройти курс «Corso Pilota» Ferrari в Майами; это интенсивное обучение гоночному вождению, состоящее из четырёх частей, где каждый уровень делает владельцев «Гарцующего жеребца» на шаг ближе к тому, чтобы стать пилотом, о чём раньше они могли только мечтать. Курс охватывает горячие круги, гонки на время, гоночные трассы и многое другое, относящееся к профессиональным гонкам.
Для Шона и Фернанды «Corso Pilota» представлял собой возможность продлить детство, в котором часто фигурировали скоростные автомобили, и пара, не теряя времени, окунулась в острые ощущения, предлагаемые школой Ferrari.
«Для меня это стало настоящим удовольствием, — говорит Шон. — Я не только понял, что я плохой водитель, но и то, что моя партнерша гораздо лучший водитель, чем я!»
Фернанда улыбается, но видно, что она нисколько не возражает.
В течение двух дней пара проходила интенсивный курс по вождению гоночных автомобилей, изучая приемы с экспертами и проверяя свои новые знания на трассе
«Проведение времени с профессиональным пилотом на начальном этапе очень ценно, — добавляет он. — Поначалу кажется, что ты находишься в видеоигре. Но затем ты начинаешь получать знания; почему они пытаются поймать апекс или более медленно войти в поворот и быстро выйти».
«А потом, когда ты садишься за руль и объединяешь все, что узнал с первого дня до конца программы, ты видишь улучшение — и это действительно впечатляет».
Фернанда в равной степени с восторгом рассказывает о своем опыте изучения секретов гоночного вождения. Поскольку автомобили различаются в зависимости от местоположения и уровня и могут включать такие модели, как F8, F12berlinetta и 812 GTS, «Corso Pilota» в Майами позволил паре следовать друг за другом по трассе в потрясающем красном Ferrari 296GTB на скорости, демонстрируя навыки, которые они приобрели.
«В детстве я любила автомобили, это мне досталось от отца, — говорит Фернанда. — Но я никогда не думала, что когда стану старше, я смогу водить Ferrari, особенно на гоночной трассе. Это было так круто, просто потрясающе».
«Это меняет ваш взгляд на вождение, — добавляет Шон. — Курс «Corso Pilota» учит вас безопасности, а не только самому быстрому способу гонки. Когда вы заканчиваете этот курс, он вас связывает и это одна из самых приятных вещей, которые я когда-либо испытывал».
После Corso Pilota пара отправилась в путешествие на прекрасной Ferrari Roma по Скалистым горам штата Юта, чтобы покататься на лошадях
Паре предстоит пройти еще два уровня курса «Corso Pilota», что они надеются сделать, как только у них появится время в расписании. Они, безусловно, являются поклонниками полученного ими обучения, и Фернанда говорит: «Я бы рекомендовала его всем. Это действительно незабываемый день, который поможет вам как водителю, кем бы вы ни были».
На этом впечатления от Ferrari для Фернанды и Шона не закончились, так как им вручили ключи от черного как смоль Ferrari Roma, чтобы они могли провести выходные в горах Юты. Немного неожиданно, что не возникло никаких споров по поводу того, кто должен больше вести машину во время уикенда.
«Вообще никаких, — подтверждает Шон. — Единственная проблема заключалась в том, что, возможно, я слушал слишком много Синатры. Автомобиль Roma такой комфортабельный, что я просто откинулся на спинку и наслаждался поездкой и пейзажами. Хотя Фернанда иногда забывала, что здесь мы используем мили в час, а не километры!»
Комфорт и скорость автомобиля позволили стать Ferrari Roma идеальным транспортным средством для пары, которая заявила о желании приобрести в будущем свою собственную модель
Вместе две супермодели испытали гоночную езду по диким пейзажам за пределами города Моав и совершили тихие ночные поездки под звездным покровом.
«Дороги там очень сложные, — объясняет Шон. — Одна дорога на въезд, одна - на выезд. И если мы подъезжали к подножию гребня и начинали подниматься, мы не могли видеть, что на другой стороне дороги. Класс! Это определенно уникальная поездка в качестве пассажира со скоростью 100 миль в час. Я имею в виду, что машина управлялась невероятно».
И эта Ferrari Roma оставила такое впечатление, что и Фернанда, и Шон в какой-то момент решили обзавестись ею.
«На ней четырехчасовое путешествие показалось мне полуторачасовым, — говорит Фернанда. — Шикарный автомобиль».
Шон добавляет: «Великолепная машина. Я никогда не останавливался в машине чаще, чем на этой. Возможно, это связано с тем, что я был с бразильской супермоделью ростом шесть футов…»