«Проведение времени с профессиональным пилотом на начальном этапе очень ценно, — добавляет он. — Поначалу кажется, что ты находишься в видеоигре. Но затем ты начинаешь получать знания; почему они пытаются поймать апекс или более медленно войти в поворот и быстро выйти».

«А потом, когда ты садишься за руль и объединяешь все, что узнал с первого дня до конца программы, ты видишь улучшение — и это действительно впечатляет».

Фернанда в равной степени с восторгом рассказывает о своем опыте изучения секретов гоночного вождения. Поскольку автомобили различаются в зависимости от местоположения и уровня и могут включать такие модели, как F8, F12berlinetta и 812 GTS, «Corso Pilota» в Майами позволил паре следовать друг за другом по трассе в потрясающем красном Ferrari 296GTB на скорости, демонстрируя навыки, которые они приобрели.

«В детстве я любила автомобили, это мне досталось от отца, — говорит Фернанда. — Но я никогда не думала, что когда стану старше, я смогу водить Ferrari, особенно на гоночной трассе. Это было так круто, просто потрясающе».

«Это меняет ваш взгляд на вождение, — добавляет Шон. — Курс «Corso Pilota» учит вас безопасности, а не только самому быстрому способу гонки. Когда вы заканчиваете этот курс, он вас связывает и это одна из самых приятных вещей, которые я когда-либо испытывал».