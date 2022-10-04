В этом году владельцы 65 лучших классических автомобилей Ferrari приняли участие в гонке Cavalcade Classiche, которая проходила в течение трех дней на извилистых итальянских дорогах протяжённостью сотни миль в природном парке Адамелло-Брента и на озере Гарда.

Список автомобилей, участвовавших в конкурсе, был просто невероятным; участвовало не менее восьми сверкающих красных Ferrari F40, а также другие модели, включая Ferrari 166 MM, Ferrari 212 Inter, Ferrari Dino 246 GT и несколько моделей Ferrari F40.