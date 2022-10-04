В этом году владельцы 65 лучших классических автомобилей Ferrari приняли участие в гонке Cavalcade Classiche, которая проходила в течение трех дней на извилистых итальянских дорогах протяжённостью сотни миль в природном парке Адамелло-Брента и на озере Гарда.
Список автомобилей, участвовавших в конкурсе, был просто невероятным; участвовало не менее восьми сверкающих красных Ferrari F40, а также другие модели, включая Ferrari 166 MM, Ferrari 212 Inter, Ferrari Dino 246 GT и несколько моделей Ferrari F40.
Посмотрите, как классические Ferrari со всего мира собираются вместе для эксклюзивной поездки по Северным Альпам Италии в гонке Cavalcade Classiche 2022 года
Гонка Cavalcade, являющаяся одним из эксклюзивных мероприятий, организуемых Ferrari только по приглашениям, вновь собрала экипажи из различных стран, которые, обмениваясь подлинными и незабываемыми впечатлениями, стали частью единого сообщества, объединенного страстью к «Гарцующему жеребцу».
На горнолыжном курорте Пинцоло, расположенном на севере Италии, под кристальным голубым небом собрались автомобили. Рев их двигателей V12 нарушал утреннюю тишину вместе с возбужденной болтовнёй счастливых водителей, которым не терпелось выехать на дорогу.
В Cavalcade было представлено около 65 классических моделей Ferrari, в том числе очень редкие экземпляры, такие как 212 Inter и 166 MM
Первые этапы гонки проходили через Северные Альпы от Пинцоло до Мерано. Яркие цветные вспышки, создаваемые автомобилями, заставляли местных жителей стоять и глазеть на процессию красных, желтых и серебристых машин.
Вернувшись обратно в тот же день, на следующий Cavalcade повернула на север в Кавалезе по обратному маршруту с панорамными пейзажами и извилистыми дорогами через перевал Лавазе. Хорошо знакомый звук двигателей Ferrari эхом разносился по долине.
Местные жители выходили толпами, чтобы посмотреть, как великолепные автомобили проезжают по горнолыжным курортам и городам, прежде чем объехать горы и долины
Наконец, на третий день была совершена стремительная гонка через Пассо Бордала к величественному городу Рива-дель-Гарда; Феррари покрасовались на фоне одного из самых известных озер в мире, затем снова отправились в Пинцоло через Пассо Дурон.
Достопримечательности и звуки гонки Cavalcade Classiche - это всегда нечто потрясающее, и мероприятие 2022 года ничем не отличалось от других. Владельцы разъехались в разные уголки земного шара, испытав нечто поистине уникальное.