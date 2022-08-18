Грэм Кирк — прагматичный австралиец, который любит сразу переходить к делу. Когда его спросили, почему у мельбурнского школьника 1960-х годов на стене спальни висели плакаты с дорожными автомобилями Ferrari, он ответил: «Ferrari всегда считались лучшими спортивными автомобилями. А я хотел иметь всё самое лучшее».
Он сразу же проявил необычайно решительный характер и смог осуществить свою детскую мечту, «экономя, умея вести бизнес и много работая», когда ему было всего 24 года. Он приобрёл подержанный 308 GTB трехлетней давности с пробегом 5000 километров. Это было сорок один год назад.
Грэм за рулем своего «повседневного автомобиля» серебристого цвета, последнего из многих моделей Spider, которые он собирает более тридцати лет
Спустя десятилетие, когда ему уже было более тридцати, он решил открыть свой бизнес по производству автозапчастей. Затем он купил дом. «А после я снова стал думать о покупке Ferrari и с тех пор не останавливался». Автомобилем, обозначавшим новый этап, стал 355 GTS. «Это была современная машина, и мне всегда нравились двигатели V8», — говорит он как ни в чем не бывало.
Сегодня коллекция Кирка включает в себя широкий спектр современных двигателей Ferrari V8 и V12, начиная от автомобилей класса «Гран Туризмо» и заканчивая специальными гоночными моделями, в числе которых F8 Spider, 575M Maranello, 488 Pista Spider, Portofino, 599 GTB Fiorano и 812 Superfast. А его текущие заказы включают модели 812 Competizione A и SF90 Spider. Грэм Кирк очень редко, если когда-либо вообще, расстаётся с машиной. «Я не продаю автомобили, я их покупаю», — говорит он многозначительно. Многие из них бережно хранятся с относительно небольшим пробегом.
Для ежедневного вождения он предпочитает свой любимый F8 Spider «серебристого цвета, чтобы не сильно выделяться», — добавляет он. «Я испытываю странное ощущение, когда подъезжаю к работе, где на парковке в основном американские автомобили». Как и его отец, он «всегда работал в автомобильном бизнесе», а его компания по производству автозапчастей теперь является лидером рынка по поставке «двигателей V8 для могучих американских автомобилей здесь, в Австралии».
После открытия своего бизнеса по производству автозапчастей Грэм «вернулся к покупке Ferrari, и с тех пор не останавливался»
Любит ли он модели с открытым верхом, которые он прямым текстом называет своей «великолепной одержимостью»? "О, да!" — радостно признается он. «Шестьдесят процентов моей коллекции состоит из автомобилей с открывающимся верхом. Я бы купил автомобиль с жестким верхом только в том случае, если он не имеет варианта с открывающимся верхом.
Для Кирка это не вопрос эстетики. «Абсолютно нет». Это что-то неосознанное. «Я намного лучше слышу звук машины. Когда мне приходится вести автомобиль с поднятой крышей, я опускаю заднее стекло, чтобы слышать двигатель и все остальное».
Он продолжает рассказывать, что именно его привлекает в Ferrari с открытым верхом. «Это… — начинает он, затем делает паузу, искренне пытаясь выразить словами то, что было такой важной частью почти всей его взрослой жизни. — Это открытый воздух. Ощущение «пространства», наверное. Чувство, что ты не зажат внутри. То, что мне не нравится в машинах с жестким верхом».
На заднем плане - 575M Maranello Кирка, а на переднем плане - его F8 Spider
Его автомобили 488 Pista Spider и Portofino являются результатом процесса Tailor Made. На последнем, «для которого он черпал вдохновение из истории австралийских гонок», красуется смещённая от центра полоса. Вместо кожаного салона он выбрал ткань Kvadrat Gloss. «Это высококачественная ткань, которая меняет свой цвет под разными углами зрения».
Но из всех своих автомобилей больше всего он привязан именно к 488 Pista Spider. «Возможно, потому что я приложил много усилий, чтобы спроектировать его». Он встретился со специалистами Tailor Made в Италии и выбрал персонализированный интерьер из алькантары со вставками в цвет эксклюзивного оттенка кузова — Kirk Orange. «Это похоже на цвет жженого апельсина, — объясняет он. — С момента заказа до получения машины прошло, наверное, три года». Показывая подробную «табличку с техническими характеристиками», Кирк говорит: «Я действительно горжусь ею, это одна из самых высококлассных моделей Pista». В следующем году он намерен персонализировать свой автомобиль 812 Competizione.
Его практический подход распространяется также и на ручную мойку своих любимых моделей. «Конечно! В воскресенье утром я иду гулять с собакой. И нет ничего лучше в хороший солнечный день, чем помыть машину. Вот и всё».
Великолепная одержимость Грэма Кирка продолжается уже пятое десятилетие.