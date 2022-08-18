Спустя десятилетие, когда ему уже было более тридцати, он решил открыть свой бизнес по производству автозапчастей. Затем он купил дом. «А после я снова стал думать о покупке Ferrari и с тех пор не останавливался». Автомобилем, обозначавшим новый этап, стал 355 GTS. «Это была современная машина, и мне всегда нравились двигатели V8», — говорит он как ни в чем не бывало.

Сегодня коллекция Кирка включает в себя широкий спектр современных двигателей Ferrari V8 и V12, начиная от автомобилей класса «Гран Туризмо» и заканчивая специальными гоночными моделями, в числе которых F8 Spider, 575M Maranello, 488 Pista Spider, Portofino, 599 GTB Fiorano и 812 Superfast. А его текущие заказы включают модели 812 Competizione A и SF90 Spider. Грэм Кирк очень редко, если когда-либо вообще, расстаётся с машиной. «Я не продаю автомобили, я их покупаю», — говорит он многозначительно. Многие из них бережно хранятся с относительно небольшим пробегом.





Для ежедневного вождения он предпочитает свой любимый F8 Spider «серебристого цвета, чтобы не сильно выделяться», — добавляет он. «Я испытываю странное ощущение, когда подъезжаю к работе, где на парковке в основном американские автомобили». Как и его отец, он «всегда работал в автомобильном бизнесе», а его компания по производству автозапчастей теперь является лидером рынка по поставке «двигателей V8 для могучих американских автомобилей здесь, в Австралии».