И сегодня, спустя почти полвека, были представлены первые детали гиперкара Ле-Мана, который будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость 2023 года.



Как и следовало ожидать в результате 75 лет гоночных инноваций, стилистические особенности автомобиля явно напоминают предыдущие модели «Гарцующего жеребца». В частности, передняя часть сразу узнаваема, также как и 6,5-литровый двигатель V12 Ferrari Daytona SP3, который сам по себе является данью уважения спортивным прототипам 1960-х годов и золотой эры автогонок.

Гиперкар Ле-Мана начнет свои первые доводочные испытания в ближайшие недели. До гонки«24 часа Ле-Мана» 2023 осталось чуть больше года, и спустя пятьдесят лет после последнего участия, отсчет времени до встречи с историей официально начался.