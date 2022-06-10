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Эксклюзивный предварительный просмотр дизайна гиперкара Ле-Мана ознаменует возвращение Ferrari в высший класс гонок на выносливость в 2023 году

Сорок девять лет назад клетчатый флаг опустился, давая сигнал не только о завершении гонки «24 часа Ле-Мана» 1973 года, но по сути, о завершении участия Ferrari в гонках на выносливость высшего класса.

В том году Ferrari выпустила три автомобиля 312 PB; большие длиннохвостые спортивные прототипы, чьи плоские 12-дюймовые двигатели позволяли им двигаться по 6-километровой прямой Mulsanne со скоростью до 320 км/ч.
Все три Ferrari лидировали в гонке, но в итоге только один болид, управляемый Артуро Мерцарио и Карлосом Пейсом, пересек финишную черту, заняв второе место после изнурительных 349 кругов и завоевав отличную поул-позицию.

 

Для Ferrari пришло время принять решение, и после двух десятилетий участия в гонках на выносливость с доминирующей династией автомобилей, включая модели 250 LM (последний Ferrari, выигравший в Ле-Мане), 275 P, 330 P2 и 330 P3, компания отказалась от чемпионата мира на выносливость в высшем классе, чтобы сосредоточиться исключительно на Формуле-1. 

Первый взгляд на гиперкар Ferrari Le Mans, который впервые за пятьдесят лет вернется в гонки на выносливость высшего класса в 2023 году

И сегодня, спустя почти полвека, были представлены первые детали гиперкара Ле-Мана, который будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость 2023 года.


Как и следовало ожидать в результате 75 лет гоночных инноваций, стилистические особенности автомобиля явно напоминают предыдущие модели «Гарцующего жеребца». В частности, передняя часть сразу узнаваема, также как и 6,5-литровый двигатель V12 Ferrari Daytona SP3, который сам по себе является данью уважения спортивным прототипам 1960-х годов и золотой эры автогонок.  

 

Гиперкар Ле-Мана начнет свои первые доводочные испытания в ближайшие недели. До гонки«24 часа Ле-Мана» 2023 осталось чуть больше года, и спустя пятьдесят лет после последнего участия, отсчет времени до встречи с историей официально начался.

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