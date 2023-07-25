Да будет свет!

Битва Давида с Голиафом. Прошедшая мировая война принесла огромные технические достижения, и легкий Ferrari 166 MM, продемонстрировав многие из них, убедительно превзошел более крупные автомобили.

У победившего автомобиля Ferrari был самый маленький двигатель, когда-либо побеждавший в Ле-Мане — всего 2,0 литра. Почему он был таким быстрым? Во-первых, он был гораздо аэродинамичнее, чем более крупные довоенные монстры. А во-вторых, он был намного легче. Общий сухой вес Ferrari 166 MM составлял всего 650 кг. (Для сравнения, автомобиль, победивший 20 лет назад, весил 2000 кг.)

Двигатель Ferrari также работал с ещё большей одержимостью и энергией, чем у любого предыдущего победителя: максимальная мощность достигалась при головокружительных 6600 об/мин.

Конфигурация его двигателя V12 была важной причиной того, что он развивал такие высокие обороты, поскольку двигатели V12 с 60-градусным развалом цилиндров обладают идеальным балансом вращения. (Это был первый двигатель V12, победивший в Ле-Мане.) Также решающее значение имело широкое использование в двигателе легких сплавов: более легкие компоненты двигателя обеспечивают более высокие обороты и большую мощность.