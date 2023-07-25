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Да будет свет!

Уже долгое время компания Ferrari является пионером в производстве легковесных автомобилей с использованием материалов от передовых сплавов до углеродного волокна. С самого начала задача сделать автомобиль как можно более легким была инженерным приоритетом
Текст: Гэвин Грин - Видео: Оливер Макинтайр

Вскоре после своего рождения в качестве производителя спортивных автомобилей в 1947 году, Ferrari продемонстрировала преимущества легкого веса, помогающие одержать победу в гонках. Самая яркая ранняя демонстрация состоялась на 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1949 году. 

Это был первый послевоенный Ле-Ман (когда некоторые участки трассы все еще были закрыты из-за опасений мин), и знаменитая круглосуточная гонка стала свидетелем схватки довоенных монстров с большими двигателями и новым поколением более легких и компактных спортивных автомобилей. 

Это эксклюзивное видео рассказывает об истории инноваций Ferrari в области снижения веса автомобилей, от гоночной трассы до дороги

Битва Давида с Голиафом. Прошедшая мировая война принесла огромные технические достижения, и легкий Ferrari 166 MM, продемонстрировав многие из них, убедительно превзошел более крупные автомобили. 

У победившего автомобиля Ferrari был самый маленький двигатель, когда-либо побеждавший в Ле-Мане — всего 2,0 литра. Почему он был таким быстрым? Во-первых, он был гораздо аэродинамичнее, чем более крупные довоенные монстры. А во-вторых, он был намного легче. Общий сухой вес Ferrari 166 MM составлял всего 650 кг. (Для сравнения, автомобиль, победивший 20 лет назад, весил 2000 кг.)

Двигатель Ferrari также работал с ещё большей одержимостью и энергией, чем у любого предыдущего победителя: максимальная мощность достигалась при головокружительных 6600 об/мин.

Конфигурация его двигателя V12 была важной причиной того, что он развивал такие высокие обороты, поскольку двигатели V12 с 60-градусным развалом цилиндров обладают идеальным балансом вращения. (Это был первый двигатель V12, победивший в Ле-Мане.) Также решающее значение имело широкое использование в двигателе легких сплавов: более легкие компоненты двигателя обеспечивают более высокие обороты и большую мощность.

С самого начала Ferrari ставила во главу сочетание мощности и снижения веса: 166-миллиметровая машина, победившая в Ле-Мане 1949 года, весила всего 650 кг

Кузов Ferrari 166 MM также был изготовлен с использованием нового инновационного метода с концепцией сверхлёгкости (Superleggera). Разработанная миланским производителем кузовов Touring и впервые использованная в самолетах, система Superleggera использовала трубки малого диаметра для создания кузова. Они были покрыты панелями из легкого сплава для придания прочности. 

На протяжении всей своей легендарной истории Ferrari была пионером в области легких конструкций, начиная с послевоенной системы Superleggera и заканчивая современными автомобилями из углеродного волокна. Она также внедрила инновации как на гоночной трассе, так и на дороге. 

Первые Ferrari 308 GTB 1975 года выпуска имели кузов из стеклопластика и весили чуть более 1000 кг. (В более поздних моделях использовались более традиционные прессованные сталь и алюминий.)

Легендарный Ferrari GTO 1984 года был одним из первых дорожных автомобилей, в котором широко использовались композиты, следуя примеру Формулы-1. Большая часть кузова была сделана из кевлара или углеродного волокна. При сухом весе 1160 кг он был необычайно легким для суперкара с турбодвигателем V8.

Первые модели 308 GTB 1975 года были сконструированы с использованием кузова из стеклопластика, что позволяло иметь общий вес чуть более 1000 кг

Следующий суперкар Ferrari F40, выпущенный ограниченным тиражом, ещё больше расширил использование легких композитных материалов. Это был первый в мире серийный дорожный автомобиль, в котором использовался кузов, почти полностью изготовленный из композитов (кевлар и углеродное волокно). Первый дорожный автомобиль, разгонявшийся до 200 миль в час, сухой вес которого составлял всего 1100 кг. 

Пришедший ему на смену Ferrari F50 был одним из первых в мире дорожных автомобилей, использующих монокок из углеродного волокна, подобный Формуле-1 (который использовался Ferrari F1 с начала 80-х). Суперкар Enzo, выпущенный ограниченным тиражом в 2002 году, стал первым в мире серийным дорожным автомобилем, в котором использовались керамические тормозные диски, армированные углеродным волокном. 

Легендарный Ferrari F40, выпущенный в 1987 году, был изготовлен из кевлара и углеродного волокна и стал первым дорожным автомобилем, преодолевшим легендарный барьер в 320 км/ч

Легкие компоненты двигателя также имели важное значение. Шатуны из титанового сплава использовались на F355 1994 года, чтобы увеличить обороты двигателя V8. (F355 развивал свою максимальную мощность при головокружительных 8250 об/мин, а его красная линия установилась на 8500 об/мин.)

В современных Ferrari от колёс до крыши продолжаются широко использоваться инновационные легкие сплавы и композитные материалы.

Они включают в себя легкие колеса из углеродного волокна (впервые использованные Ferrari на Ferrari 488 Pista) и крышу из углеродного волокна новейшей модели Purosangue, что позволяет уменьшить общий вес и снизить центр тяжести. 

С новым Purosangue компания из Маранелло перенесла свои инженерные знания по снижению веса в новую эру

Такой легкий дизайн делает дорожные автомобили более быстрыми и маневренными, повышая производительность и доставляя удовольствие от вождения.

Как и во многих других аспектах философии Ferrari, на неё оказали влияние автогонки. Энцо Феррари знал, что для победы в гонках нужно нечто большее, чем просто мощные двигатели. Автомобили должны были быть также максимально легкими. 

Как однажды заметил босс одной из конкурирующих команд Формулы-1, мощные двигатели позволяют вам ехать быстрее на прямых, меньший вес позволяет вам ехать быстрее везде.