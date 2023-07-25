Да будет свет!

Вскоре после своего рождения в качестве производителя спортивных автомобилей в 1947 году, Ferrari продемонстрировала преимущества легкого веса, помогающие одержать победу в гонках. Самая яркая ранняя демонстрация состоялась на 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1949 году.
Это был первый послевоенный Ле-Ман (когда некоторые участки трассы все еще были закрыты из-за опасений мин), и знаменитая круглосуточная гонка стала свидетелем схватки довоенных монстров с большими двигателями и новым поколением более легких и компактных спортивных автомобилей.
Битва Давида с Голиафом. Прошедшая мировая война принесла огромные технические достижения, и легкий Ferrari 166 MM, продемонстрировав многие из них, убедительно превзошел более крупные автомобили.
У победившего автомобиля Ferrari был самый маленький двигатель, когда-либо побеждавший в Ле-Мане — всего 2,0 литра. Почему он был таким быстрым? Во-первых, он был гораздо аэродинамичнее, чем более крупные довоенные монстры. А во-вторых, он был намного легче. Общий сухой вес Ferrari 166 MM составлял всего 650 кг. (Для сравнения, автомобиль, победивший 20 лет назад, весил 2000 кг.)
Двигатель Ferrari также работал с ещё большей одержимостью и энергией, чем у любого предыдущего победителя: максимальная мощность достигалась при головокружительных 6600 об/мин.
Конфигурация его двигателя V12 была важной причиной того, что он развивал такие высокие обороты, поскольку двигатели V12 с 60-градусным развалом цилиндров обладают идеальным балансом вращения. (Это был первый двигатель V12, победивший в Ле-Мане.) Также решающее значение имело широкое использование в двигателе легких сплавов: более легкие компоненты двигателя обеспечивают более высокие обороты и большую мощность.
Кузов Ferrari 166 MM также был изготовлен с использованием нового инновационного метода с концепцией сверхлёгкости (Superleggera). Разработанная миланским производителем кузовов Touring и впервые использованная в самолетах, система Superleggera использовала трубки малого диаметра для создания кузова. Они были покрыты панелями из легкого сплава для придания прочности.
На протяжении всей своей легендарной истории Ferrari была пионером в области легких конструкций, начиная с послевоенной системы Superleggera и заканчивая современными автомобилями из углеродного волокна. Она также внедрила инновации как на гоночной трассе, так и на дороге.
Первые Ferrari 308 GTB 1975 года выпуска имели кузов из стеклопластика и весили чуть более 1000 кг. (В более поздних моделях использовались более традиционные прессованные сталь и алюминий.)
Легендарный Ferrari GTO 1984 года был одним из первых дорожных автомобилей, в котором широко использовались композиты, следуя примеру Формулы-1. Большая часть кузова была сделана из кевлара или углеродного волокна. При сухом весе 1160 кг он был необычайно легким для суперкара с турбодвигателем V8.
Следующий суперкар Ferrari F40, выпущенный ограниченным тиражом, ещё больше расширил использование легких композитных материалов. Это был первый в мире серийный дорожный автомобиль, в котором использовался кузов, почти полностью изготовленный из композитов (кевлар и углеродное волокно). Первый дорожный автомобиль, разгонявшийся до 200 миль в час, сухой вес которого составлял всего 1100 кг.
Пришедший ему на смену Ferrari F50 был одним из первых в мире дорожных автомобилей, использующих монокок из углеродного волокна, подобный Формуле-1 (который использовался Ferrari F1 с начала 80-х). Суперкар Enzo, выпущенный ограниченным тиражом в 2002 году, стал первым в мире серийным дорожным автомобилем, в котором использовались керамические тормозные диски, армированные углеродным волокном.
Легкие компоненты двигателя также имели важное значение. Шатуны из титанового сплава использовались на F355 1994 года, чтобы увеличить обороты двигателя V8. (F355 развивал свою максимальную мощность при головокружительных 8250 об/мин, а его красная линия установилась на 8500 об/мин.)
В современных Ferrari от колёс до крыши продолжаются широко использоваться инновационные легкие сплавы и композитные материалы.
Они включают в себя легкие колеса из углеродного волокна (впервые использованные Ferrari на Ferrari 488 Pista) и крышу из углеродного волокна новейшей модели Purosangue, что позволяет уменьшить общий вес и снизить центр тяжести.
Такой легкий дизайн делает дорожные автомобили более быстрыми и маневренными, повышая производительность и доставляя удовольствие от вождения.
Как и во многих других аспектах философии Ferrari, на неё оказали влияние автогонки. Энцо Феррари знал, что для победы в гонках нужно нечто большее, чем просто мощные двигатели. Автомобили должны были быть также максимально легкими.
Как однажды заметил босс одной из конкурирующих команд Формулы-1, мощные двигатели позволяют вам ехать быстрее на прямых, меньший вес позволяет вам ехать быстрее везде.