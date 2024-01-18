В отдельных случаях фраза «лучше меньше, да лучше» - не просто банальное клише. Это могут подтвердить счастливые владельцы Ferrari Daytona SP3, заказанных с отделкой Tailor Made «carbonio a vista» (видимый карбон). Философия, лежащая в основе этой новейшей персонализации, предлагаемой программой Tailor Made, заключается в том, чтобы убрать, а не добавить: вместо покраски шасси и панелей кузова автомобиля в один из практически бесконечных оттенков, доступных клиентам Tailor Made, в этом случае, при желании, автомобиль остается «голым» и наносится только прозрачное защитное покрытие, позволяющее любоваться натуральным черным цветом карбона во всей его потрясающей красоте. Эта техника заимствована из предыдущего опыта Ferrari Tailor Made (в этом случае шасси было полностью алюминиевым), когда автомобиль оставался «голым» и имел прозрачное покрытие.
Далее, для завершения отделки, автомобиль подвергался специальной матовой обработке «spazzolato», что еще больше подчеркивало его величественный кузов. Такая же цель и новой отделки из открытого карбона для Daytona SP3: улучшить эстетику этого третьего шедевра Icona специальной серии, раскрывая красоту и изысканность базовой конструкции автомобиля. Обычно незаконченное шасси и кузов не являются тем, чем можно похвастаться. Но, «обнажив» карбоновое волокно автомобиля Daytona SP3, машина выглядит, надо сказать, намного круче. Эта новая настройка, несомненно, заставит ещё больше обратить внимание на автомобиль.
Несмотря на то, что «необработанный» внешний вид — это уловка, используемая для снижения веса, чтобы повысить производительность в гонках (в сущности, чем меньше краски, тем легче автомобиль и выше скорость), здесь производительность не является источником вдохновения. И этот процесс - не упрощение: на самом деле, персонализация «carbonio a vista» чрезвычайно сложна и требует переосмысления всей сборки панелей кузова Daytona SP3. Обычно лакокрасочное покрытие модели Icona скрывает небольшие дефекты, которые могут образоваться в местах соединения листов из углеродного волокна. Но в этом случае компании Ferrari пришлось провести углубленное исследование, чтобы расположить листы таким образом, дабы устранить такие дефекты. Другая часть решения заключалась в окраске части автомобиля Daytona SP3 в цвет «тон в тон», который подчеркивает базовое покрытие из углеродного волокна, одновременно скрывая мелкие дефекты, которые могут появиться где-то ещё.
Для тех клиентов, которые ожидают найти еще более потрясающий внешний вид, карбоновая отделка Tailor Made предлагает дополнительную опцию спортивного характера: эксклюзивные оттенки «transitional carbon», которые еще больше подчёркивают линии кузова этой модели Icona. Вместе со множеством вариантов внутренней отделки и персонализации, которые делают каждый автомобиль Daytona SP3 еще более уникальным, эти оттенки, имеющие названия драгоценных камней и металлов, такие как Rubino, Zaffiro, Malachite, Ambra, Oro и Ametista, создают определённый эффект. При этом автомобиль приобретает еле уловимый оттенок, который украшает характерный рисунок углеродного волокна, не маскируя его. На данный момент персонализация с использованием видимого карбона, встреченная с большим энтузиазмом среди клиентов Ferrari, доступна исключительно для Daytona SP3, единственного автомобиля с эмблемой «Гарцующего жеребца» в нынешней линейке автомобилей Ferrari, который может похвастаться всем шасси и кузовом из углеродного волокна. Но кто знает, что нам готовит будущее...