Лучше меньше, да лучше

Для тех клиентов, которые ожидают найти еще более потрясающий внешний вид, карбоновая отделка Tailor Made предлагает дополнительную опцию спортивного характера: эксклюзивные оттенки «transitional carbon», которые еще больше подчёркивают линии кузова этой модели Icona. Вместе со множеством вариантов внутренней отделки и персонализации, которые делают каждый автомобиль Daytona SP3 еще более уникальным, эти оттенки, имеющие названия драгоценных камней и металлов, такие как Rubino, Zaffiro, Malachite, Ambra, Oro и Ametista, создают определённый эффект. При этом автомобиль приобретает еле уловимый оттенок, который украшает характерный рисунок углеродного волокна, не маскируя его. На данный момент персонализация с использованием видимого карбона, встреченная с большим энтузиазмом среди клиентов Ferrari, доступна исключительно для Daytona SP3, единственного автомобиля с эмблемой «Гарцующего жеребца» в нынешней линейке автомобилей Ferrari, который может похвастаться всем шасси и кузовом из углеродного волокна. Но кто знает, что нам готовит будущее...