В минувшие выходные около 40 000 болельщиков, собравшихся на автодроме, стали свидетелями праздничных мероприятий. Классические Ferrari разных эпох все вместе выехали на гоночную трассу.
А в конце воскресных празднеств состоялось шоу Ferrari, на котором были продемонстрированы два совершенно новых автомобиля: помимо 296 GT3 ещё и новый потрясающий гиперкар 499P. Болельщики также смогли увидеть главных героев 30-летней истории чемпионата Ferrari Challenge: 348 Challenge, F355 Challenge, 360 Challenge, F430 Challenge, 458 Challenge Evo и 488 Challenge Evo.
Посмотрите 30-й финал чемпионата мира, на котором были проведены гонки, вручены трофеи и запущен гиперкар 499P
Модель 499P, которая в следующем году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, впервые была представлена публике после того, как накануне вечером ее показали на пышном гала-представлении.
499 - это объем в кубических сантиметрах одного цилиндра трехлитрового силового агрегата автомобиля Твин-турбо V6, а буква "P" означает прототип.
Автомобили 499P LMH и 296 GT3 имеют одинаковый двигатель V6, который был представлен в начале этого года, но сегодня это совершенно новый дизайн с поразительными аэродинамическими характеристиками.
Номер 50 будет гордо красоваться на одном из двух автомобилей 499P на чемпионате WEC 2023 года, чтобы отметить полувековую годовщину с тех пор, как «Гарцующие жеребцы» в последний раз участвовали в гонке 24 часа Ле-Мана.
Оба новых автомобиля Ferrari участвовали в мероприятии бок о бок, 296 GT3 и 499P будут присутствовать в Ле-Мане в следующем году
Руководитель спортивного подразделения Ferrari Антонелло Колетта назвал автомобиль Ferrari 499P "данью уважения нашему прошлому и манифестом нашего будущего".
"Болид 499 подтверждает нашу приверженность гонкам на выносливость, которые являются частью нашей истории и частью традиции использования такого рода соревнований для тестирования новых технологий", - сказал он.
В финальных заездах чемпионата мира на международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле был закрыт занавес гоночного года Corse Clienti. По крайней мере, так было сделано в Европе, Северной Америке и Великобритании в серии Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.
Это был незабываемый день для немецкого гонщика Франца Энгстлера, отличившегося в кубке Shell в своем первом сезоне гонки Ferrari Challenge. После победы в чемпионате Европы, набрав 196 очков в 14 гонках (благодаря семи победам и четырем вторым местам), он поднялся на высшую ступень подиума на финале чемпионата мира в Имоле, завоевав поул, проехав самый быстрый круг и одержав победу в гонке.
В течение всего уик-энда были победы в серии Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, демонстрация классических автомобилей Ferrari последних 30 лет, а кульминацией мероприятия стал грандиозный гала-вечер, на котором был представлен 499P
Позже в тот же день были вручены трофеи победителям европейской, североамериканской и британской серий Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, а также объявлено место проведения следующего чемпионата мира Ferrari Finali Mondiali 2023, который пройдет с 24 по 30 октября в Муджелло.
В течение всего уик-энда проводились специальные мероприятия, посвященные различным этапам, включая церемонию открытия юбилейного трофея, учрежденного в честь 100-летия гонки Ле-Мана.
После исполнения Гоффредо Мамели национального гимна Италии на фортепиано, шоу завершилось пролетом над гоночной трассой двух истребителей Eurofighter из 4-й эскадрильи Stormo ВВС Aeronautica Militare di Grosseto.