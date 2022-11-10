Модель 499P, которая в следующем году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, впервые была представлена публике после того, как накануне вечером ее показали на пышном гала-представлении.

499 - это объем в кубических сантиметрах одного цилиндра трехлитрового силового агрегата автомобиля Твин-турбо V6, а буква "P" означает прототип.

Автомобили 499P LMH и 296 GT3 имеют одинаковый двигатель V6, который был представлен в начале этого года, но сегодня это совершенно новый дизайн с поразительными аэродинамическими характеристиками.

Номер 50 будет гордо красоваться на одном из двух автомобилей 499P на чемпионате WEC 2023 года, чтобы отметить полувековую годовщину с тех пор, как «Гарцующие жеребцы» в последний раз участвовали в гонке 24 часа Ле-Мана.