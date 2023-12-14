Первый раз Янника

Рыжий парень улыбается.
Он улыбается, когда прибывает в Маранелло в Музей Энцо Феррари, где знакомится с историей «Гарцующего жеребца».
Он улыбается, когда проходит между сборочных линий и узнаёт, что каждый автомобиль Ferrari делается вручную и, по сути, является уникальным.
Он улыбается, когда заходит в отдел Ferrari Classiche, чтобы полюбоваться самыми культовыми моделями. Он улыбается, когда видит вблизи одноместный автомобиль Скудерии Феррари.
Он улыбается, садясь за руль синего Ferrari Purosangue, проезжая на нём по холмам, окружающим Маранелло.
Но больше всего он улыбается, когда руководитель отдела испытаний Раффаэле Де Симоне приводит его на пит-лейн трассы Фьорано, где его ждет SF90 Spider Assetto Fiorano.
Посмотрите, как Маранелло впервые приветствует у ворот завода Ferrari итальянского чемпиона по теннису Янника Синнера
Это краткое изложение недавнего визита Янника Синнера в Маранелло.
Чемпион по теннису, находящийся на 4-й строчке рейтинга ATP, и свежий победитель Кубка Дэвиса вместе с партнерами по сборной спустя 47 лет после единственного триумфа Италии, уже давно хотел посетить компанию, но ему никак не удавалось совместить свои многочисленные теннисные обязательства со свободным временем.
Теперь, однако, он воспользовался перерывом между финалом Дэвиса, выигранным у Австралии после полуфинала против Сербии Новака Джоковича, и возобновлением тренировок в Испании, чтобы провести полдня в Ferrari, где его встретил главный исполнительный директор Бенедетто Винья. И насладиться дебютом: дебютом на гоночной трассе.
«Для меня это впервые, - сказал он после завершения круга за рулем SF90 Spider, - и я испытал прекрасные эмоции. Как и в этой модели, так и в Purosangue я чувствовал, как автомобиль обволакивает меня, становясь словно продолжением моего тела. Так же как и ракетка: только гораздо большего размера...»
Янник, который несколько дней назад стал всемирным послом Формулы-1, уже давно увлекается моторами: «Это передалось мне от моего отца и деда. Я с самого детства смотрел гонки вместе с ними. Но потом, когда я начал выигрывать в теннисе, возникла проблема наложения, потому что если ты выходишь в финал турнира, то играешь в воскресенье, когда проводится Гран-при. Поэтому сейчас я смотрю их позже».
Синнер не упустил возможности посетить Скудерию, где встретился с руководителем команды Фредом Вассером и некоторыми техниками и механиками. «И теннис, и автогонки считаются индивидуальными видами спорта, потому что вы один на корте или в спорткаре. Но для каждого из нас очень важно иметь за спиной команду, которая слаженно работает для достижения цели. Члены команды идут на такие же жертвы, как и те, кто играет или управляет автомобилем. Только вместе можно добраться до вершины, в одиночку вы далеко не уйдете».
Для такого любителя автомобилей, как Янник, посещение сборочных линий было особенно интересным: «Когда я сижу за рулем, больше всего меня волнует звук. А звук Ferrari - это всегда что-то уникальное. Но здесь, в Маранелло, я был поражен тем вниманием, которое уделяется каждой детали, делающей каждый Ferrari уникальным, будь то ливрея, сиденье или просто шов. Также приятно было видеть то чувство сопричастности, которое испытывают те, кто здесь работает: словно их удостоили стать частью бренда, который написал историю спорта. И не только».