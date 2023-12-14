Первый раз Янника

Это краткое изложение недавнего визита Янника Синнера в Маранелло.

Чемпион по теннису, находящийся на 4-й строчке рейтинга ATP, и свежий победитель Кубка Дэвиса вместе с партнерами по сборной спустя 47 лет после единственного триумфа Италии, уже давно хотел посетить компанию, но ему никак не удавалось совместить свои многочисленные теннисные обязательства со свободным временем.

Теперь, однако, он воспользовался перерывом между финалом Дэвиса, выигранным у Австралии после полуфинала против Сербии Новака Джоковича, и возобновлением тренировок в Испании, чтобы провести полдня в Ferrari, где его встретил главный исполнительный директор Бенедетто Винья. И насладиться дебютом: дебютом на гоночной трассе.

«Для меня это впервые, - сказал он после завершения круга за рулем SF90 Spider, - и я испытал прекрасные эмоции. Как и в этой модели, так и в Purosangue я чувствовал, как автомобиль обволакивает меня, становясь словно продолжением моего тела. Так же как и ракетка: только гораздо большего размера...»