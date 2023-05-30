Внутри машины

Ключевым звеном технического арсенала Ferrari является симулятор - инструмент, который на протяжении большей части последних двух десятилетий использовался командой Формулы-1. Его значение в качестве вспомогательного средства для развития значительно возросло, когда в 2009 году FIA запретила проводить испытания машин во время гоночного сезона.
Теперь, когда также введён в действие лимит бюджетов, который регулирует затраты команд, разработка нового автомобиля Формулы-1 больше, чем когда-либо, относится к области виртуальных миров. Скудерия Феррари недавно начала использовать совершенно новый симулятор, чья корреляция с «реальным» миром и возможности проверки настолько хороши, что пользующиеся им пилоты утверждают, что его точность составляет примерно 98 процентов.
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Но это не значит, что предыдущая система бесполезна. На самом деле, она очень даже живёт и здравствует, как объясняет руководитель отдела F1 Clienti, XX Program и мастерской Corso Pilota Филиппо Петруччи. «Этот симулятор использовался всеми пилотами до 2022 года. Теперь, когда Скудерия переходит на симулятор последнего поколения, он будет использоваться гоночными командами клиентов Ferrari, а также программой LMH. Мы также подумали, что было бы неплохо предоставить возможность управлять современным гибридным автомобилем с турбомотором V6 нашим клиентам Corse Clienti, особенно тем, кто владеет старыми машинами V8, V10 и V12 и знаком с ними».
Преимущества для гоночной команды хорошо обоснованы. «Вы можете внести большие изменения в автомобиль при минимальных затратах, — продолжает Петруччи. — Вы можете изменить конфигурацию автомобиля, даже длину колесной базы. В реальном мире сделать это было бы практически невозможно. Симулятор используется для настройки, особенно когда команда готовится к гонкам на новой трассе. Тест-пилоты Ferrari могут также в режиме реального времени работать над изменениями настроек вместе с гоночной командой, где бы они ни находились».
Симулятор предлагает на выбор некоторые из самых известных трасс мира: Монца, Барселона, Сильверстоун, Имола, Нюрбюргринг, Зандвоорт, СПА-Франкоршам и Муджелло
Симулятор пользуется постоянным спросом; по оценкам Петруччи, он доступен клиентам только 15 дней в году. Проводится утренняя тренировка, во время которой обрисовываются различия между болидом Формулы-1 старой школы и новейшей гибридной версией. Она включает в себя решение сложных задач рекуперации энергии, использование системы DRS и мощного рулевого колеса последнего поколения.
«Клиент может адаптировать свой опыт, но мы бы рекомендовали пройти в течение дня два круга, — говорит Петруччи. — На утреннем занятии мы предлагаем Барселону, потому что она показательна и имеет несколько быстрых поворотов, требующих высокой прижимной силой. Во второй половине дня клиент может выбрать любую трассу, которая ему нравится. Тренер следит за пилотом в режиме реального времени и предлагает обучение по каналу связи. Также в пункте управления находятся два инженера, которые отслеживают всю телеметрию, доступную команде Формулы-1».
Посол Скудерии Феррари Марк Жене тесно сотрудничал с опытными инженерами, способными обеспечить динамичный и подробный анализ поездки
«Обратная связь, которую вы получаете, почти идентична тем ощущениям, которые вы испытываете в машине на трассе. Вы можете воспроизвести все, включая точный состав асфальта и степень износа шин. Вы можете управлять всеми переменными. Непрерывная эволюция происходила и в плане графики, детализированной обратной связи с пилотом, ощущения педали, вибрациях, которые передаются пилоту, во всём. Современные болиды Формулы-1, более крупные и более тяжёлые, возможно, менее маневренны. Но их шины тоже больше, у них больше механического и аэродинамического сцепления и гораздо больше прижимной силы. Сядьте за руль автомобиля 2017 года выпуска, и разница для пилота сразу станет очевидной».
Дизайнеры и инженеры симуляторов говорят о задержке, которая фактически представляет собой разрыв между тем, что происходит в симуляторе, и реальными гоночными условиями. В новейшем симуляторе Ferrari она теперь составляет менее четырех миллисекунд, в то время как пропускная способность системы составляет более 55 Гц по так называемым шести «степеням свободы» (сокращенно DOF). Это технический способ описания того, насколько точно информация на главном экране обрабатывается и передается в каждой плоскости движения пилоту и так называемой «вестибулярной» системе. Чем меньше задержка, тем быстрее пилот сможет реагировать на динамические явления, такие как недостаточная или избыточная поворачиваемость.
Прежде чем попасть в кабину, инженеры проводят брифинг о том, как использовать настройки, установленные за рулевым колесом, и какие передачи использовать в контрольных точках на трассе
Петруччи, который был частью команды Ferrari F1 с 1995 по 2015 год, считает, что молодое поколение гонщиков - тех, чей природный талант был усилен благодаря взрослению в эпоху, определяемую компьютерными играми - быстрее адаптируется к вызовам симулятора. В конечном счете, речь идет о том, чтобы укрепить уверенность в том, что это одновременно и ультрареалистичная и абсолютно безопасная среда, в которой рядом находятся эксперты, готовые помочь во время прохождения круга. Интересно, каких улучшений может ожидать пилот? Петруччи снова улыбается.
«Ну, был один клиент, который на 20 секунд сократил своё время на круге Барселоны... Обычно мы ожидаем, что время прохождения круга улучшится на шесть-семь секунд. Симулятор действительно является чрезвычайно эффективным инструментом, а также доставляет массу удовольствия».