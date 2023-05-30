Внутри машины

Но это не значит, что предыдущая система бесполезна. На самом деле, она очень даже живёт и здравствует, как объясняет руководитель отдела F1 Clienti, XX Program и мастерской Corso Pilota Филиппо Петруччи. «Этот симулятор использовался всеми пилотами до 2022 года. Теперь, когда Скудерия переходит на симулятор последнего поколения, он будет использоваться гоночными командами клиентов Ferrari, а также программой LMH. Мы также подумали, что было бы неплохо предоставить возможность управлять современным гибридным автомобилем с турбомотором V6 нашим клиентам Corse Clienti, особенно тем, кто владеет старыми машинами V8, V10 и V12 и знаком с ними».

Преимущества для гоночной команды хорошо обоснованы. «Вы можете внести большие изменения в автомобиль при минимальных затратах, — продолжает Петруччи. — Вы можете изменить конфигурацию автомобиля, даже длину колесной базы. В реальном мире сделать это было бы практически невозможно. Симулятор используется для настройки, особенно когда команда готовится к гонкам на новой трассе. Тест-пилоты Ferrari могут также в режиме реального времени работать над изменениями настроек вместе с гоночной командой, где бы они ни находились».