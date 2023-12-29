Невероятные Гаражи с Барри Сколником

Во второй части нашей серии, посвященной вдохновляющим автомобильным гаражам коллекционеров, мы отправляемся в Майами, где перемешиваются произведения искусства, Ferrari и даже гигантская статуя гориллы
Барри Сколник, основатель компании Ikonick Motors, называет себя «предпринимателем и коллекционером изобразительного искусства и автомобилей». Его гараж в Майами представляет собой настоящую галерею, в которой выставлены работы многих современных художников, а также обширная коллекция культовых автомобилей Ferrari.
Совершите экскурсию по одному из самых художественных гаражей Майами с коллекционером Барри Сколником