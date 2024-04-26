Выходные на льду

Ferrari Purosangue - первая модель в истории марки, представляющая собой настоящий четырехдверный четырехместный автомобиль, обладает уникальным внешним видом. Добавьте к этому удивительный пейзаж отдаленной заледенелой местности, покрытой глубоким снегом, и вы получите всё необходимое для совершенно особенных впечатлений от вождения.
Вот почему Ferrari China решила провести мероприятие Esperienza Ferrari. С одной лишь разницей - это мероприятие проводилось на льду, во Внутренней Монголии.
Цель шестидневного мероприятия состояла в том, чтобы предоставить владельцам возможность проверить свои навыки управления автомобилем в чрезвычайно сложных зимних условиях. В январе около 150 участников собрались на замерзшей глади озера Юньлун. Близлежащий город Якеши открывал захватывающий дух вид на окрестные пейзажи. Длинные и суровые зимы в этих краях покрывают снегом обширные леса на долгие месяцы. В этом высокоширотном регионе такие условия могут сохраняться до 200 дней в году, а температура резко падает до -45 градусов по Цельсию.
Атмосферный двигатель V12 Purosangue, установленный посередине в передней части автомобиля, развивает мощность 725 л. с., при этом около 80 процентов крутящего момента доступно даже на низких оборотах. Это всегда делает вождение захватывающим. А снег и лед на озере Юньлун и вокруг него были выбраны для того, чтобы еще больше усилить острые ощущения от полноприводного автомобиля.
Разнообразная программа мероприятия включала в себя кольцевые маршруты, тренировки по слалому и сколько угодно поездок по бездорожью. Разумеется, такие напряженные условия создают серьезные проблемы как для водителей, так и для автомобилей. Поэтому перед выездом на обледенелую дорогу команда инструкторов Ferrari, заботящихся о безопасности, ознакомила всех участников с различными навыками вождения, сосредоточив внимание на том, как управлять автомобилем в условиях крайне плохого сцепления с дорогой, как овладеть техникой контрруления и как использовать дроссельную заслонку и рулевое управление на скользком повороте.
Заснеженные трассы были выбраны в качестве идеального полигона для испытания целого ряда технологических особенностей автомобиля Purosangue, таких как контроль крена и тангажа, активная система подвески и улучшенное сцепление с дорогой, обеспечиваемое оптимизацией площади контакта колеса с опорной поверхностью. И эта сила сцепления оказалась звездой шоу.
Действительно, способность Purosangue обеспечивать быстрое ускорение в сочетании с маневренной управляемостью в таких сложных условиях позволила испытать волнующий прилив адреналина каждому из бесстрашных водителей.
После того, как они с изяществом и ловкостью преодолели обледенелую местность, в конце своего опыта вождения по снегу и льду многие из участников пришли к тому же выводу относительно Purosangue, который уже широко распространен: несмотря на свои размеры, он предлагает почти шокирующую степень универсальности, редко встречающуюся в своем классе.
В рамках серии Esperienza не был обойден вниманием и социальный аспект мероприятия, который помог познакомить владельцев со всего Китая с кухней Внутренней Монголии. Это сопровождалось гостеприимством, которое включало в себя традиционных музыкантов, играющих на скрипках с головой лошади, а также интерактивное монголо-тувинское горловое пение. Даже занятия по картингу сопровождались традиционными юртами для отдыха, добавляя аутентичный колорит уникальной среды и культуры региона.