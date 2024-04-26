Выходные на льду

Цель шестидневного мероприятия состояла в том, чтобы предоставить владельцам возможность проверить свои навыки управления автомобилем в чрезвычайно сложных зимних условиях. В январе около 150 участников собрались на замерзшей глади озера Юньлун. Близлежащий город Якеши открывал захватывающий дух вид на окрестные пейзажи. Длинные и суровые зимы в этих краях покрывают снегом обширные леса на долгие месяцы. В этом высокоширотном регионе такие условия могут сохраняться до 200 дней в году, а температура резко падает до -45 градусов по Цельсию.

Атмосферный двигатель V12 Purosangue, установленный посередине в передней части автомобиля, развивает мощность 725 л. с., при этом около 80 процентов крутящего момента доступно даже на низких оборотах. Это всегда делает вождение захватывающим. А снег и лед на озере Юньлун и вокруг него были выбраны для того, чтобы еще больше усилить острые ощущения от полноприводного автомобиля.