53-летний Шоу вырос в Техасе и переехал в Остин в 2000 году, за несколько лет до покупки своего первого Ferrari, модели California. С той поры этот некогда сонный студенческий городок, в котором учатся 52 000 студентов Техасского университета, превратился в технологический мегаполис и 11-й по величине город Америки. Но лозунг «Сохраняйте Остин необычным» остается девизом города. Шоу говорит, что жители по-прежнему яростно оберегают эту эклектичную, свободную атмосферу. «Я увидел людей, которые были молоды душой, уникальную энергию, которую нужно испытать, чтобы поверить, и я влюбился».

Шоу помогает бороться с конформизмом, паркуя четыре автомобиля «Гарцующего жеребца» у своего небоскреба в центре города и совершая круги на высоких оборотах по трассе COTA. На городских улицах невероятный стиль автомобиля Monza вызывает у горожан восторженные улыбки и желание сделать фотографии на смартфон. «В нем есть что-то особенное», - говорит Шоу о красавце Nero Daytona с ливреей Grigio Alloy.

Первая в Америке специализированная трасса Формулы-1 COTA, построенная в 2012 году, добавила высокооктанового топлива в популярность Остина. А Шоу, рыжебородый предприниматель и владелец тира и оружейного магазина в Остине, подсчитал, что половина пробега в 1500 миль его автомобиля Monza была пройдена на 3,4-мильном автодроме. «Это невероятно - иметь возможность гонять по той же трассе, на которой проводится Формула-1», - говорит он.