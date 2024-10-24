Быстрый рост

Мы всегда признательны другу, который возит нас по своему любимому городу, показывает злачные места, и может быть, даже приглашает на ужин. Поскольку это Остин, Техас, а автомобиль - фантастический Ferrari Monza SP2, такой инсайдерский тур становится особенно динамичным.
В преддверии Гран-при США Формулы-1 этого года, который состоялся 20 октября, и на котором пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первое и второе места соответственно, коллекционер Ferrari Грант Шоу стал нашим гидом по городу-организатору и его знаменитой трассе «Трасса Америк» (COTA).
53-летний Шоу вырос в Техасе и переехал в Остин в 2000 году, за несколько лет до покупки своего первого Ferrari, модели California. С той поры этот некогда сонный студенческий городок, в котором учатся 52 000 студентов Техасского университета, превратился в технологический мегаполис и 11-й по величине город Америки. Но лозунг «Сохраняйте Остин необычным» остается девизом города. Шоу говорит, что жители по-прежнему яростно оберегают эту эклектичную, свободную атмосферу. «Я увидел людей, которые были молоды душой, уникальную энергию, которую нужно испытать, чтобы поверить, и я влюбился».
Шоу помогает бороться с конформизмом, паркуя четыре автомобиля «Гарцующего жеребца» у своего небоскреба в центре города и совершая круги на высоких оборотах по трассе COTA. На городских улицах невероятный стиль автомобиля Monza вызывает у горожан восторженные улыбки и желание сделать фотографии на смартфон. «В нем есть что-то особенное», - говорит Шоу о красавце Nero Daytona с ливреей Grigio Alloy.
Первая в Америке специализированная трасса Формулы-1 COTA, построенная в 2012 году, добавила высокооктанового топлива в популярность Остина. А Шоу, рыжебородый предприниматель и владелец тира и оружейного магазина в Остине, подсчитал, что половина пробега в 1500 миль его автомобиля Monza была пройдена на 3,4-мильном автодроме. «Это невероятно - иметь возможность гонять по той же трассе, на которой проводится Формула-1», - говорит он.
Но Остин славится не только гонками. Город и музыка неразрывно связаны, как Уэйлон и Вилли. Нельсон, как известно, переехал сюда из Нэшвилла в 1972 году. Его концерт в пропитанной каннабисом штаб-квартире Armadillo World в том году стал настоящим прорывом, выводя Остин на контркультурную карту.
С тех пор название SXSW («На юг через юго-запад») стало символом творческого подъёма Остина. Из заурядного инди-фестиваля 1987 года SXSW превратился в колосс музыки, кино, телевидения и технологий. В этом году на 65 сценах выступили более 1200 артистов, состоялась 91 кинопремьера, а также собрались сотни докладчиков на конференциях и целый список голливудских звезд.
Шоу сворачивает на 6-ю Старую улицу, или «Шестую Грязную». Здесь студенты колледжей, местные жители и туристы прогуливаются мимо ресторанов, баров и музыкальных заведений, двери и окна которых распахнуты настежь, чтобы заманить посетителей внутрь. 6-я Западная улица - это фешенебельная кузина 6-й Грязной, где расположены такие заведения, как Ranch 616 и Waterloo Records and Video. «6-я Старая улица - более студенческая, а 6-я Западная - «Эй, теперь у тебя есть работа, и ты можешь потратить немного больше денег», - говорит Шоу.
Но поездка в Остин была бы неполноценной без барбекю, приготовленного на медленном огне над дымом дуба, который вот уже более 100 лет является синонимом техасской кухни. Головокружительный выбор простирается от обычных закусочных до фургонов с аппетитной едой. К последним относится KG BBQ, египетско-техасское копченое мясо от питмастера и полуфиналиста премии James Beard Award Карима Эль-Гаеша. «Это отличный продукт нашей здешней кухни и нечто уникальное для Техаса», - говорит Шоу.
Некоторые люди считают, что весь Техас - это сухая плоская территория; Шоу рад доказать обратное. Озеро Леди Берд находится в самом центре Остина. Стремительная поездка в прекрасные холмистые районы Техасса (Texas Hill Country) позволит вам увидеть автомобиль Monza в его естественной среде обитания. Вас ждут сезонные полевые цветы и сложные повороты с такими киношными названиями из вестернов, как Twisted Sisters и «Хребет дьявола». Идеальное место для того, чтобы увидеть эту элегантную баркетту в действии и полюбоваться ее романтичной формой. Дизайн без стекол дарит пассажирам все ощущения, на которые способен двигатель V12 с мощностью 799 лошадиных сил и 8 500 об/мин.
Шоу хорошо разбирается в организации пикников на свежем воздухе. В его коллекцию входят спайдер SF90, 812 Competizione A и Ferrari 458 Speciale A, 296 GTB и Purosangue, а также Daytona SP3, сделанная по заказу. Но, возвращаясь в город, Шоу вынужден признать, что дорожное движение становится менее благоприятным для суперкаров. Когда Шоу переехал сюда, правила еще запрещали строить здания выше Капитолия штата. Сегодня он живет в 56-этажной башне, где, к счастью, есть место для его автомобилей Ferrari.
«Государственная птица Техаса - это строительный кран, - говорит он. Но несмотря на то, что Остин вырос, его индивидуальность осталась прежней. - Этот город очень благосклонно относится к любой вашей эксцентричности, будь то автомобили или музыка. Остин принимает всё, и я люблю его за это».