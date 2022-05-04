Рожденный без компромиссов, родословная нашего нового чистокровного автомобиля безошибочно принадлежит Ferrari до самого сердца. Новый Ferrari будет оснащаться двигателем V12

.







V12 всегда был неотъемлемой частью ДНК Ferrari. Это дань нашему наследию и символ нашего неустанного стремления к новому совершенству и чистому удовольствию от вождения .







Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этой революционно новой модели «Гарцующего жеребца», которая будет выпущена позже в этом году.