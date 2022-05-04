На подходе новый Ferrari. В его сердце бьется новый двигатель V12, который продолжает традицию производительности, инноваций и совершенства
Рожденный без компромиссов, родословная нашего нового чистокровного автомобиля безошибочно принадлежит Ferrari до самого сердца. Новый Ferrari будет оснащаться двигателем V12. V12 всегда был неотъемлемой частью ДНК Ferrari. Это дань нашему наследию и символ нашего неустанного стремления к новому совершенству и чистому удовольствию от вождения. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этой революционно новой модели «Гарцующего жеребца», которая будет выпущена позже в этом году.
В сердце нового автомобиля Ferrari бьется двигатель V12