Любовь к четырём

Революционный. Это слово много раз использовалось в 75-летней истории Ferrari. Но редко когда такой богатый набор революционных идей сходился в одном автомобиле.

Ferrari никогда раньше не выпускала подобных автомобилей. Но это также полностью соответствует новаторскому, инновационному духу Маранелло, как объясняет директор по маркетингу и коммерции Энрико Галльера: «Нам нравится быть непредсказуемыми. Конечно, Ferrari за свою историю выпустила много моделей «два плюс два», но, разговаривая с нашими клиентами, было ясно, что существует неиспользованный спрос на автомобиль с пространством для четырех взрослых и более легким доступом к задним сиденьям».

«ДНК Ferrari была создана с первого дня работы и это, - говорит Галльера, - раскрывается в названии: изначально Purosangue было кодовым названием проекта, чтобы все участники думали о нем как о 100-процентной Ferrari. Эта концепция идеально подходит для «Гарцующего жеребца», указывая на его чистокровную породу».