Любовь к четырём

Революционный. Это слово много раз использовалось в 75-летней истории Ferrari. Но редко когда такой богатый набор революционных идей сходился в одном автомобиле.
Ferrari никогда раньше не выпускала подобных автомобилей. Но это также полностью соответствует новаторскому, инновационному духу Маранелло, как объясняет директор по маркетингу и коммерции Энрико Галльера: «Нам нравится быть непредсказуемыми. Конечно, Ferrari за свою историю выпустила много моделей «два плюс два», но, разговаривая с нашими клиентами, было ясно, что существует неиспользованный спрос на автомобиль с пространством для четырех взрослых и более легким доступом к задним сиденьям».
«ДНК Ferrari была создана с первого дня работы и это, - говорит Галльера, - раскрывается в названии: изначально Purosangue было кодовым названием проекта, чтобы все участники думали о нем как о 100-процентной Ferrari. Эта концепция идеально подходит для «Гарцующего жеребца», указывая на его чистокровную породу».
Новая концепция приборной панели создает впечатление двух кабин: центрального дисплея нет, а вместо него есть отдельный дисплей со стороны переднего пассажира, который полностью отражает дисплей водителя
Эта встроенная ДНК начинается с дизайна. Это, без сомнения, была одна из самых сложных задач, с которыми когда-либо сталкивалась команда дизайнеров Центра стиля Ferrari во главе с Флавио Мандцони. «Для нас было важно в первую очередь спроектировать Ferrari, — говорит он. — Идея состояла в том, чтобы создать очень маневренный, очень мускулистый и очень динамичный кузов, но с четырьмя дверями и более высоким дорожным просветом».
Purosangue это не только первый в истории четырехдверный Ferrari, но и первый автомобиль, оснащённый задними распашными дверями, которые открываются как объятия, приглашая вас войти. Неоспоримый вау-эффект от дверей, которые Ferrari называет своими «приглашающими дверями», не может отвлечь от их удивительно рациональной характеристики: они обеспечивают чрезвычайно легкий вход и выход. Ещё одним аспектом гениальности является то, что Purosangue выглядит как двухдверное купе, что подчеркивается кнопками задней двери, скрытыми в поясной линии.
Войдя внутрь, вы мгновенно оцените невероятную вместительность. Приборная панель в высшей степени инновационна, представляя по сути две кабины в едином целом. Центрального дисплея нет, а вместо него есть отдельный дисплей со стороны пассажира, который полностью отражает дисплей водителя, реально вовлекая переднего пассажира в процесс вождения. Вы также оцените, как скульптурный дизайн усиливает ощущение спортивного автомобиля, создавая сильный обволакивающий эффект, который, как будто, охватывает вас.
Впервые у Ferrari: Purosangue с четырьмя дверями, причем задние двери открываются назад, чтобы облегчить доступ пассажиров к электрически откидывающимся задним сиденьям
Purosangue может вместить четырех, даже очень высоких взрослых, с полным комфортом. Огромные усилия по дизайну были приложены к сиденьям, очень тонким, но невероятно удобным, с полным подогревом и регулировкой мощности, с элегантными металлическими вставками, которые напоминают классический Ferrari 1960-х годов. Багажник также способен вместить самые большие предметы багажа, а индивидуально складывающиеся задние сиденья еще больше увеличивают вместимость.
Для питания Purosangue Ferrari выбрала свой культовый атмосферный двигатель V12. Как объясняет Галльера: «Двигатель V12 лучше всего представляет наследие и технологии Ferrari и полностью убедителен для наших основных клиентов, которые любят V12».
Архитектура Ferrari в чистом виде: от силового агрегата, установленного по центру спереди, до чрезвычайно мощного V12, коробки передач и идеального распределения веса
Оптимизированный специально для Purosangue, он стандартно установлен на мощность 725 кВ, в то время как 80 процентов пикового крутящего момента достигается всего при 2000 оборотах в минуту. При максимальных 8 250 оборотах в минуту вы точно получите уникальное, захватывающее, культовое звуковое сопровождение. И, конечно же, исключительная производительность: 0-100 км/ч за 3,3 секунды и 0-200 км/ч за 10,6.
Как и у всех Ferrari, двигатель расположен по центру (в данном случае спереди) с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, установленной сзади, что обеспечивает оптимальное распределение веса 49/51 спереди / сзади. Высокоэффективные материалы не только минимизируют вес, но и удерживают его на низком уровне: например, стандартная крыша из углеродного волокна снижает центр тяжести автомобиля.
В Purosangue даже высокие пассажиры могут сидеть сзади с полным комфортом
Высота хода, которую можно поднимать и опускать с помощью совершенно новой технологии активной подвески Ferrari, также означает, что автомобиль может справляться со всеми видами поверхностей и условий.
Однако, как отмечает Энрико Галльера, основной средой обитания Purosangue являются обычные дороги. «Его ДНК — это производительность, а не ралли Париж-Дакар. Да, он прекрасно ведет себя на песке, грязи или снегу, но на самом деле он предназначен для захватывающего вождения по дороге. Вы можете использовать его каждый день, в любых условиях. Благодаря своей невероятной универсальности, это автомобиль, который вы выберете для поездки на горнолыжный курорт в Кортину или Санкт-Морице, для поездок за город или на море. Даже самые длинные путешествия будут в высшей степени комфортны для четырех человек».