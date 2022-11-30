Начнем с того, что оба руководителя проекта, которые под руководством Флавио Мандзони курировали создание 296 GTB, дошли до своего уровня, рисуя от руки. Многие могут счесть этот факт удивительным и, возможно, обнадеживающим.

В момент времени так называемого "поколения X" и "миллениалов" Карло Палаццани и Анджело Нивола возглавляют соответственно отдел дизайна экстерьера и интерьера спортивных автомобилей.

«Форма 296 GTB была найдена чуть больше чем за год, - объясняет Палаццани (которому помогали Стефано Де Симоне, Джейсон Фуртадо и Адриан Гриффитс). - Было много эскизов, которые быстро обрабатывались с помощью искусственного интеллекта и затем превращались в стильные модели. Затем проект поступил в своего рода инкубатор, где каждый компонент, эстетический и технологический, достигал своей зрелости. В общей сложности это заняло более трех лет». Это почти вдвое меньше, чем требовалось на рубеже тысячелетий, но все же на целую вечность дольше той молниеносной скорости (всего через три месяца после первых эскизов), с которой мастера 1960-х годов, как они утверждают, доводили прототипы до ума.

«Тема модели 296 GTB была предельно ясной и очевидно простой, - объясняет Анджело Нивола, руководитель отдела дизайна интерьера спортивных автомобилей, которому помогал Никола Бевилакуа. - "Удовольствие от вождения" - такова была концепция вождения: уменьшение колесной базы и стремление сохранить компактные объемы были первыми шагами, наряду с особым вниманием к содержимому салона. Стоит напомнить, что удовольствие от вождения - самый физический и воспринимаемый аспект удовольствия, передается через руль».