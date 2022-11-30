Сегодня, также как и раньше, рождение нового Ferrari представляет собой вершину очень сложного творческого процесса, который включает в себя все возможные навыки и ставит бесконечные задачи перед теми разработчиками и инженерами, которым посчастливилось стать его частью.
Талант тех, кто им предшествовал, часто был высочайшим. Итак, садятся ли разработчики Маранелло перед своими чистыми листами с легким беспокойством, которое испытывает художник третьего тысячелетия? Это один из вопросов, на который мы попытались ответить, встретившись с ведущими креативщиками Ferrari 296 GTB. С их помощью мы попытались раскрыть факторы, определяющие форму новой модели, в частности, этой берлинетты.
Ведущий дизайнер экстерьера автомобиля Стефано Де Симоне говорит, что на первоначальных эскизах присутствовало около 80 процентов готового автомобиля
Начнем с того, что оба руководителя проекта, которые под руководством Флавио Мандзони курировали создание 296 GTB, дошли до своего уровня, рисуя от руки. Многие могут счесть этот факт удивительным и, возможно, обнадеживающим.
В момент времени так называемого "поколения X" и "миллениалов" Карло Палаццани и Анджело Нивола возглавляют соответственно отдел дизайна экстерьера и интерьера спортивных автомобилей.
«Форма 296 GTB была найдена чуть больше чем за год, - объясняет Палаццани (которому помогали Стефано Де Симоне, Джейсон Фуртадо и Адриан Гриффитс). - Было много эскизов, которые быстро обрабатывались с помощью искусственного интеллекта и затем превращались в стильные модели. Затем проект поступил в своего рода инкубатор, где каждый компонент, эстетический и технологический, достигал своей зрелости. В общей сложности это заняло более трех лет». Это почти вдвое меньше, чем требовалось на рубеже тысячелетий, но все же на целую вечность дольше той молниеносной скорости (всего через три месяца после первых эскизов), с которой мастера 1960-х годов, как они утверждают, доводили прототипы до ума.
«Тема модели 296 GTB была предельно ясной и очевидно простой, - объясняет Анджело Нивола, руководитель отдела дизайна интерьера спортивных автомобилей, которому помогал Никола Бевилакуа. - "Удовольствие от вождения" - такова была концепция вождения: уменьшение колесной базы и стремление сохранить компактные объемы были первыми шагами, наряду с особым вниманием к содержимому салона. Стоит напомнить, что удовольствие от вождения - самый физический и воспринимаемый аспект удовольствия, передается через руль».
Под руководством Флавио Мандзони дизайнерам была ясна тема 296 GTB: сделать автомобиль таким, чтобы получать как можно больше удовольствия от вождения
Техническое задание, как для интерьера, так и для экстерьера, было передано соответствующим творческим группам, которые работали в условиях полной автономии, опираясь на советы своих директоров и начальника отдела дизайна.
«В случае с 296 GTB, - говорит Стефано Де Симоне, которому принадлежит заслуга создания экстерьера автомобиля, - я бы сказал, что мы "сохранили" около 80% первоначального эскиза. Мы все довольны, в очередной раз метод работы сработал идеально».
Де Симоне подчеркивает: «Есть много деталей, которые нельзя упускать: передняя часть, которая демонстрирует большую простоту и гармонию, воздухозаборник, придающий силу мускулистой задней части, огромное внимание мы уделили тому, как поверхности играют со светом и как они отдают должное линиям правильными отражениями».
Возвращаясь к тому, как рождался интерьер, Нивола объясняет, что функциональность и удовольствие от вождения породили красоту. Совместно с Роберто Маструццо, руководителем отдела дизайна стиля компонентов: «Мы начали с очень простых требований: с круглого дисплея, расположенного прямо перед водителем. Все необходимое находится в нужном месте; водитель не отрывает взгляд, а внимание не рассеивается на лишние или отдаленные элементы».
Дизайн и разработка 296 GTB были невероятно быстрыми по сравнению с обычными сроками: от первоначальных эскизов до испытаний прошло около года, а в общей сложности - три года
Карло Палаццани подхватывает аргумент: «В заключение я бы отметил дизайн задней части кузова. Я считаю вид сзади, в три четверти, модели 296 GTB одним из самых удачных результатов за последние 50 лет истории дизайна Ferrari. Эстетические и технические разработки шли рука об руку, начиная с центральной выхлопной трубы, которая поднимается вверх в форме буквы "Y", поддерживая полированную перемычку между ходовыми огнями».
Он продолжает: «Это не отработка стиля, а тонкий профиль, являющийся результатом системы, которая создает 300-400 килограммов нагрузки на заднюю ось. А ещё решетки радиатора для отвода тепла; на мой взгляд, разработка довела эти элементы до абсолютного совершенства».