Турбо-эпоха Ferrari

Это была последняя гонка того трагического, но успешного сезона. Новый турбо-автомобиль Ferrari выиграл три гонки, а также завоевал титул конструктора. А вот Жиль Вильнев, любимый гонщик Энцо Феррари, погиб во время квалификации к Гран-при Бельгии. Его партнер по команде Ferrari Дидье Пирони большую часть года лидировал в чемпионате и почти наверняка стал бы чемпионом мира, если бы не авария в Германии, оборвавшая его карьеру. Но он все-равно занял второе место.

Гран-при Caesars Palace 1982 года стала второй гонкой Формулы-1, прошедшей в столице игорного бизнеса Невады. В отличие от гонки этого года, которая проходила по улицам города, гонки 1981-го и 82-го годов проходили на парковке знаменитого отеля Caesars Palace.

Исторический автомобиль 126 C2 1982 года стал продолжением разработки 126 CK 1981 года, первого турбированного автомобиля Ferrari для Формулы-1. Оснащённый 1,5-литровым двигателем V6, автомобиль 126 CK был мощным и быстрым, но при этом сложным в управлении и отличался низкой надежностью. Тем не менее Вильнев одержал убедительные победы в Монте-Карло и в Испании. Это были две лучшие победы канадского гонщика. Преемник 126 C2, клиновидный 126 C3, также выиграл титул конструктора, четыре Гран-при и едва не принес Рене Арну победу в чемпионате пилотов.