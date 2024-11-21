Турбо-эпоха Ferrari

Это была последняя гонка того трагического, но успешного сезона. Новый турбо-автомобиль Ferrari выиграл три гонки, а также завоевал титул конструктора. А вот Жиль Вильнев, любимый гонщик Энцо Феррари, погиб во время квалификации к Гран-при Бельгии. Его партнер по команде Ferrari Дидье Пирони большую часть года лидировал в чемпионате и почти наверняка стал бы чемпионом мира, если бы не авария в Германии, оборвавшая его карьеру. Но он все-равно занял второе место.
Гран-при Caesars Palace 1982 года стала второй гонкой Формулы-1, прошедшей в столице игорного бизнеса Невады. В отличие от гонки этого года, которая проходила по улицам города, гонки 1981-го и 82-го годов проходили на парковке знаменитого отеля Caesars Palace.
Исторический автомобиль 126 C2 1982 года стал продолжением разработки 126 CK 1981 года, первого турбированного автомобиля Ferrari для Формулы-1. Оснащённый 1,5-литровым двигателем V6, автомобиль 126 CK был мощным и быстрым, но при этом сложным в управлении и отличался низкой надежностью. Тем не менее Вильнев одержал убедительные победы в Монте-Карло и в Испании. Это были две лучшие победы канадского гонщика. Преемник 126 C2, клиновидный 126 C3, также выиграл титул конструктора, четыре Гран-при и едва не принес Рене Арну победу в чемпионате пилотов.
Автомобили турбо доминировали в Формуле-1 до 1989 года, когда они были запрещены из-за их высокой стоимости. Турбонаддув исчез из Формулы-1 на 25 лет, а затем вернулся в 2014 году, и с тех пор им оснащаются все болиды Формулы-1.
Турбокомпрессор зарекомендовал себя одним из самых важных инструментов в арсенале инженера силовых агрегатов, позволяя сделать компактные и более мощные двигатели. Турбокомпрессор принудительно подает воздух в двигатель, а в двигателе внутреннего сгорания чем больше воздуха, тем больше мощности.
Благодаря опыту, полученному в Формуле-1, Ferrari стала пионером в области турбонаддува спортивных автомобилей. Первым турбированным дорожным автомобилем Ferrari стал Ferrari 208 GTB Turbo, выпущенный в том же году, когда 126 C2 выиграл титул чемпиона. Единственный турбокомпрессор KKK помог компенсировать дефицит мощности, вызванный меньшим объемом. Турбированный двигатель V8 развивал 220 л.с., по сравнению с мощностью 240 л.с. современного 3,0-литрового двигателя Ferrari 308 GTB. Кроме того, его 2,0-литровый двигатель давал ему налоговые преимущества на внутреннем рынке.
Более знаменитым стал Ferrari GTO 1984 года. Сейчас Ferrari GTO признан первым в мире современным суперкаром ограниченной серии или «гиперкаром». Он был эксклюзивным (было построено всего 272 экземпляра) и феноменально быстрым. Сдвоенные турбокомпрессоры увеличили мощность двигателя V8 до 400 л.с., что в сочетании с легким композитным кузовом обеспечило Ferrari GTO поистине сенсационный уровень производительности. Его максимальная скорость превышала 300 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимал всего 4,9 секунды. Большая часть турбодвигателя Ferrari GTO и ноу-хау в области легких материалов пришли из Формулы-1, как это часто бывает в Ferrari. В результате появился самый первый сверхмощный турбированный автомобиль «Гарцующего жеребца».
Преемник Ferrari GTO, Ferrari F40, был еще более захватывающим. Кроме того, на момент выпуска в 1987 году это был самый быстрый дорожный автомобиль в мире. Как и в Ferrari GTO, в нём использовался твин-турбо двигатель V8, который обеспечивал невероятную мощность в 478 л.с., разгоняя автомобиль с нуля до 100 км/ч всего за 4,1 секунды - невероятные показатели производительности для того времени. Он стал последним дорожным автомобилем, подписанным лично Энцо Феррари, который умер в 1988 году. Это была его лебединая песня. Многие до сих пор считают Ferrari F40 самым захватывающим суперкаром всех времен, начиная от его стильной крутизны и заканчивая турбонаддувом.
Турбонаддув позволил повысить производительность ряда современных автомобилей Ferrari, включая Ferrari California T 2014 года и Ferrari 488 GTB 2015 года. С тех пор все среднемоторные берлинетты Ferrari V8 оснащались турбомоторами, включая новейший 296 GTB, который, как и современные автомобили Формулы-1, также оснащен гибридным электроприводом.
Как турбонаддув, так и гибридная силовая установка обеспечивают феноменальную производительность последнего флагманского автомобиля Ferrari F80, выпущенного ограниченной серией. Большая часть технологий, которыми оснащена эта модель, позаимствована из последнего болида Формулы-1, пилотируемого Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом в Лас-Вегасе. Этот автомобиль, в свою очередь, ведёт свою родословную от болида 126 C2, который отпраздновал первый мировой титул турбо-эры, завоеванный на парковке самого известного отеля Лас-Вегаса.