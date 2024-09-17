Этот первый Ferrari GTO был оснащен двигателем V12 Джоаккино Коломбо, закаленным в боях в начале 60-х годов. Он имел объем 3,0 л, двойной верхний распределительный вал и выходную мощность 300 л.с. Модель Ferrari 250 GTO также ознаменовала начало экспериментов Ferrari с аэродинамикой, направленных на снижение подъемной силы спереди и увеличение прижимной силы сзади. Большинство Ferrari GTO имели два воздухозаборника в передних крыльях, но у некоторых их было три. Впрочем ни один из 36 автомобилей Series One не был идентичным. Как и все гоночные Ferrari, их постоянно обновляли и модернизировали в стремлении сократить время прохождения круга.

На счету Ferrari GTO более 500 соревновательных матчей, включая две победы в общем зачете на Тур де Франс, а также победы в своем классе на гонках «Targa Florio», в Сёбринге и Ле-Мане (где в 1962 году Ferrari GTO заняли второе и третье места в общем зачете). Одним из самых известных автомобилей стал автомобиль с правым рулем, выкрашенный в запоминающийся бледно-зеленый цвет. Он был представлен командой UDT-Laystall, которой руководили отец Стирлинга Мосса Альфред и его менеджер Кен Грегори. Те, кто хорошо его знает, считают, что это был «пиковый» Ferrari: автомобиль, на котором было легко и быстро ездить, и который при этом выглядел великолепно.