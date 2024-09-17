Этот первый Ferrari GTO был оснащен двигателем V12 Джоаккино Коломбо, закаленным в боях в начале 60-х годов. Он имел объем 3,0 л, двойной верхний распределительный вал и выходную мощность 300 л.с. Модель Ferrari 250 GTO также ознаменовала начало экспериментов Ferrari с аэродинамикой, направленных на снижение подъемной силы спереди и увеличение прижимной силы сзади. Большинство Ferrari GTO имели два воздухозаборника в передних крыльях, но у некоторых их было три. Впрочем ни один из 36 автомобилей Series One не был идентичным. Как и все гоночные Ferrari, их постоянно обновляли и модернизировали в стремлении сократить время прохождения круга.
На счету Ferrari GTO более 500 соревновательных матчей, включая две победы в общем зачете на Тур де Франс, а также победы в своем классе на гонках «Targa Florio», в Сёбринге и Ле-Мане (где в 1962 году Ferrari GTO заняли второе и третье места в общем зачете). Одним из самых известных автомобилей стал автомобиль с правым рулем, выкрашенный в запоминающийся бледно-зеленый цвет. Он был представлен командой UDT-Laystall, которой руководили отец Стирлинга Мосса Альфред и его менеджер Кен Грегори. Те, кто хорошо его знает, считают, что это был «пиковый» Ferrari: автомобиль, на котором было легко и быстро ездить, и который при этом выглядел великолепно.
Конкурентным элементом является соединительная ткань с моделью GTO (также известной как Ferrari 288 GTO), которая дебютировала в 1984 году. Отчасти вдохновленный, но в конечном счёте лишенный возможности участвовать в соревнованиях группы B начала 80-х годов, Ferrari GTO использовал опыт экспертов Формулы-1 производителя из Маранелло. Его шасси представляло собой пространственную раму из высокопрочной стали, с другими частями из кевлара, стекловолокна и алюминия. В основе автомобиля лежал 2,8-литровый 32-вольтовый двигатель V8, установленный в продольном направлении в центре автомобиля, что позволило более эффективно разместить вспомогательное оборудование, коробку передач и два турбокомпрессора IHI. Не было ни ABS, ни системы контроля тяги, ни полного привода.
Даже спустя все эти годы вождение автомобиля по-прежнему доставляет удовольствие. На холостом ходу он издаёт слегка пронзительный звук, как это делают многие модели Ferrari V8 с плоским коленвалом, а также жужжит и вибрирует. Им на удивление легко управлять, и хотя он оснащён двигателем с двойным турбонаддувом (как и пришедший ему на смену Ferrari F40), он устремляется вперёд без той истерии, от которой расширяются глаза. Кроме того, он обладает прекрасной амортизацией и гибкостью, которая делает его неожиданно похожим на GT. Хотя можно подумать, что этот Ferrari GTO требует большого напряжения, на самом деле он очень послушен в управлении и вселяет уверенность.
Чего не скажешь о Ferrari 599 GTO 2010 года выпуска, самом динамичном автомобиле в истории Ferrari, и, следовательно, одном из самых захватывающих. Это не гоночный автомобиль, но он во многом соответствует образцу модели 599XX, предназначенной только для трассы, с обширными аэродинамическими модификациями, сильно переработанной подвеской и феноменальной тормозной системой. Но именно программное обеспечение и электроника делают этот автомобиль настоящим GTO. Он оснащён более широкими колесами и шинами большего размера, изготовленными на заказ компанией Michelin, поэтому уровень механического сцепления и маневренности просто зашкаливает. Как и в случае с новейшими истребителями, в которых используется высокотехнологичная авионика, позволяющая контролировать экстремальные характеристики самолета, инженеры Ferrari настроили систему контроля тяги и устойчивости, чтобы сделать автомобиль максимально доступным на пределе возможностей.
Это означает, что несмотря на то, что Ferrari 599 GTO идеально подходит для повседневного вождения, он становится всё более динамичным по мере прибавления скорости, благодаря почти нереальному ощущению рулевого управления и фантастической крутизне поворота в передней части. Тем более что именно там находится его 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 670 л.с. Как и два его предшественника, Ferrari 599 GTO не только имеет необыкновенный характер, но и представляет собой урок науки.
Это делает его во всех смыслах достойным автомобилем для этих трех почти мифологических букв продолжающейся истории Ferrari. Расширение границ - это часть деятельности компании. И это прославленное трио спортивных автомобилей Ferrari никогда нельзя было обвинить в чем-то меньшем.