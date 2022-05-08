Пришло время выехать на трассу. 312 T4 включен, Шарль включает первую передачу, но ещё немного неуверенно. Двигатель глохнет, однако механики заводят его мгновенно. Можно начинать: рев 12-цилиндрового двигателя гордо раздаётся на трассе, которая столько раз видела его в качестве главного героя. На первом круге Леклер старается не сделать ошибок, но затем он обретает уверенность и вскоре начинает развлекаться с силовыми траверсами, вызывая ликование людей в гараже, особенно механиков Вильнева: «Кажется, что видишь Жиля», — говорит растроганный Бенасси.

Несколько запланированных кругов заканчиваются в мгновение ока: Шарль огорчён, что этот эксперимент должен закончиться: «Мне бы хотелось снова проехать, здорово водить эту машину, даже если выиграть Гран-при на ней, наверное, было нелегко».

Потом мы говорим о Жиле: «Я знаю, что Вильнев был храбрым, безрассудным и неукротимым. Он выиграл всего шесть гонок, но, однозначно, он как никто другой внес свой вклад в подогревание мифа о «Гарцующем жеребце». Для меня было честью сидеть за рулём этой машины в память о нём. Со своей стороны, я надеюсь, что смогу и дальше вызывать эмоции у болельщиков своими гонками за рулем Ferrari». Мы на это рассчитываем, Шарль.