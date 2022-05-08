Легендарный и побеждающий одноместный автомобиль.
Амбициозный и полный решимости пилот нового поколения.
И место встречи - историческая трасса, которой в 2022 году исполнилось 50 лет.
Трасса - Фьорано, испытательный полигон для всех Ferrari с 1972 года, а также место бесконечного количества испытаний, которые Скудерия проводила в течение многих лет, пока регламентом Формулы-1 не был установлен запрет, чтобы снизить стремительный рост расходов.
Посмотрите, как Шарль Леклер осваивает 312 T4 на трассе Фьорано в Маранелло
Пилот - Шарль Леклер, талантливый гонщик, который стал 16-м номером Ferrari в Формуле-1, главный герой необычного начала сезона 2022 года с двумя победами в первых трех гонках. Автомобиль - 312 T4 1979 года, по словам Энцо Феррари «уродливый, но побеждающий», который привел Джоди Шектера к чемпионскому титулу и возвёл на Олимп легендарных гонщиков Жиля Вильнёва.
Леклер и 312 T4 встретились во Фьорано сразу после Пасхи, чтобы сделать несколько кругов именно с целью чествования канадского чемпиона Жиля, который погиб 40 лет назад 8 мая во время квалификации на Гран-при Бельгии на трассе Золдер.
Шарль Леклер и Рене Арну обсуждают 312 T4 Вильнёва
При этой особенной встрече присутствовали семья Джакобацци, владельцы автомобиля, и друг и соперник Жиля Рене Арну, который с 1983 года занял место Вильнева в Скудерии, а ещё некоторые механики-ветераны, такие как Умберто «Бенни» Бенасси, Габриэле Пальярини, Пьетро Коррадини и Ансельмо Менабуэ.
У Леклера есть много общего с Жилем: он очень хорошо говорит по-итальянски, хотя и с характерным французским акцентом, он появился в Ferrari никому не известный, заняв место выдающегося чемпиона Кими Райкконена, он воодушевляет толпу своей решительностью, которую демонстрирует в поединках, и склонен к небольшим компромиссам, если это приводит к победе в гонке.
В гараже с Леклером и 312 Т4
По прибытии во Фьорано он видит 312 T4 и восклицает: «Какая прелесть! Я могу сесть?» Конечно, можешь, Шарль. Вокруг него теснятся механики Ferrari Corse Clienti, ответственные за управление одноместным болидом на трассе, Андреа Бертолини, тест-пилот отдела и легенда Gran Turismo, Арну и застенчивые механики Жиля, которые, боятся быть помехой, но очень хотят находиться рядом с этим талантом.
Съёмку мероприятия ведёт съемочная группа Формулы-1, видео которого будет показано 8 мая перед стартом Гран-при Майами. Бертолини даёт советы Шарлю относительно управления автомобилем: «Больше уверенности при включении передач и осторожно с шинами, они очень жесткие, а сцепление с дорогой ограничено». Шарль слушает и изучает считанные органы управления автомобиля, который был построен за 18 лет до его рождения.
312 T4 на трассе Фьорано
Пришло время выехать на трассу. 312 T4 включен, Шарль включает первую передачу, но ещё немного неуверенно. Двигатель глохнет, однако механики заводят его мгновенно. Можно начинать: рев 12-цилиндрового двигателя гордо раздаётся на трассе, которая столько раз видела его в качестве главного героя. На первом круге Леклер старается не сделать ошибок, но затем он обретает уверенность и вскоре начинает развлекаться с силовыми траверсами, вызывая ликование людей в гараже, особенно механиков Вильнева: «Кажется, что видишь Жиля», — говорит растроганный Бенасси.
Несколько запланированных кругов заканчиваются в мгновение ока: Шарль огорчён, что этот эксперимент должен закончиться: «Мне бы хотелось снова проехать, здорово водить эту машину, даже если выиграть Гран-при на ней, наверное, было нелегко».
Потом мы говорим о Жиле: «Я знаю, что Вильнев был храбрым, безрассудным и неукротимым. Он выиграл всего шесть гонок, но, однозначно, он как никто другой внес свой вклад в подогревание мифа о «Гарцующем жеребце». Для меня было честью сидеть за рулём этой машины в память о нём. Со своей стороны, я надеюсь, что смогу и дальше вызывать эмоции у болельщиков своими гонками за рулем Ferrari». Мы на это рассчитываем, Шарль.