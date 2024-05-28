Ferrari в Сахаре

Получив это завидное задание, автор журнала вылетел в Италию, чтобы забрать ключи от кроваво-красного F512 M, а затем отправился из Маранелло в Малагу, положив на пассажирское сиденье запасное колесо. Там он встретил машину поддержки с экипажем из двух человек, включая фотографа. Затем началось настоящее путешествие.

Комфорт автомобиля F512 M быстро произвел впечатление. Он оказался отличным автомобилем для дальних поездок, что было как нельзя кстати, ведь ему предстоял долгий-предолгий путь. Маршрут был сложным. Команда проехала от Танжера до Касабланки, частично на высокой скорости по недавно открытому шоссе, а затем по строящейся дороге вглубь страны до Марракеша. «Наш маршрут стал первым испытанием внедорожных способностей Ferrari, которые, судя по всему, весьма неплохи, - сообщает журнал. - Он не проскальзывает и не застревает. Вместо этого он въезжает в маленькую деревушку, таща за собой клуб пыли, под взглядами изумленных зевак».