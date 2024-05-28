Ferrari в Сахаре

Получив это завидное задание, автор журнала вылетел в Италию, чтобы забрать ключи от кроваво-красного F512 M, а затем отправился из Маранелло в Малагу, положив на пассажирское сиденье запасное колесо. Там он встретил машину поддержки с экипажем из двух человек, включая фотографа. Затем началось настоящее путешествие.
Комфорт автомобиля F512 M быстро произвел впечатление. Он оказался отличным автомобилем для дальних поездок, что было как нельзя кстати, ведь ему предстоял долгий-предолгий путь. Маршрут был сложным. Команда проехала от Танжера до Касабланки, частично на высокой скорости по недавно открытому шоссе, а затем по строящейся дороге вглубь страны до Марракеша. «Наш маршрут стал первым испытанием внедорожных способностей Ferrari, которые, судя по всему, весьма неплохи, - сообщает журнал. - Он не проскальзывает и не застревает. Вместо этого он въезжает в маленькую деревушку, таща за собой клуб пыли, под взглядами изумленных зевак».
В древнем городе-крепости Марракеш на главной площади Джема-эль-Фна вокруг автомобиля собралась большая толпа. Фотограф снял кобру на крыше, судя по всему, это было впервые для Ferrari. Затем мы отправились в горы Высокого Атласа, сначала по великолепным извилистым дорогам, приоткрыв водительское окно, чтобы послушать музыку высокооборотистого двигателя flat-12, которая рёвом рикошетила от скал. Дорога становилась всё хуже. В конце пустыни Сахара команда отправилась в Эрфуд и к знаменитым песчаным дюнам Эрг-Чебби.
Ferrari ехал по разбитым грунтовым дорогам, по гравию и по песку. Самый яркий момент, перед тем, как повернуть обратно в Маранелло через Фес и Танжер, произошел на скорости, совсем не присущей для Ferrari - 10 км/ч. Там был смыт мост, и Ferrari не оставалось ничего другого, как пересечь каменистое сухое русло реки, к изумлению следовавшего за ним полноприводного Mercedes G-Wagen.
F512 M благополучно вернулся в Маранелло и после чистки на нём не осталось никаких следов приключения, кроме нескольких сколов от камней. «Он вел себя безупречно, несмотря на то, что на него сыпалась пыль, он мчался на высокой скорости и вновь и вновь проезжал по неровным дорогам», - говорится в статье.
На протяжении всего путешествия длиной 7 500 км от Северной Италии до далёкого Марокко и обратно автомобиль F512 M вел себя безупречно. Несмотря на пару запасных шин (шансы найти Pirelli 295/35ZR18 P Zero в Марокко были невелики) - проколов не было. В комплект автомобиля входил также небольшой ящик с запасными частями. В конце концов, в Марокко не было дилеров Ferrari. (Теперь такой есть и в Касабланке). Никаких запчастей не понадобилось.