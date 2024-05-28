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Автомобили

Ferrari в Сахаре

Почти 30 лет назад британский автомобильный журнал отправил Ferrari F512 M в Сахару на одно из самых необычных дорожных испытаний, которые когда-либо проводились
Текст: Гэвин Грин / Фотографии: Журнал АВТОМОБИЛЬ
Несомненно, Ferrari F512 M - один из самых малоизвестных автомобилей, когда-либо выходивших из Маранелло, но он все же произвел фурор своим дебютом на Парижском автосалоне 1994 года. Третий и последний автомобиль из триумвирата Testarossa и последний серийный автомобиль «Гарцующего жеребца» с двигателем flat-12, Ferrari F512 M был готов произвести впечатление. Буква «M» в его названии означает «Modificata» (модифицированный), и Ferrari действительно представила ряд модернизированных спецификаций для своей последней модели.

Ferrari F512 M в пустыне Сахара, где-то в середине эпического путешествия 1995 года. Автомобиль завершил обратный путь из Маранелло в Марокко без промедлений

Автомобиль F512 M был более аэродинамичным, чем его предшественник 512 TR (который, в свою очередь, пришел на смену Ferrari Testarossa), и более мощным. Его 4,9-литровый плоский 12-цилиндровый двигатель подвергся целому ряду усовершенствований, которые подняли его мощность до впечатляющих 440 куб. см, в результате чего время разгона до 100 км/ч составило всего 4,7 секунды, а максимальная скорость - 315 км/ч. Впечатляющие показатели для 1994 года. Таким образом, F512 M отличался высокой производительностью, более безопасным торможением, благодаря новой системе ABS, и отличной управляемостью. Всё необходимое, чтобы промчаться на этой новейшей модели по гоночной трассе или по извилистой горной дороге - естественной среде обитания любого среднемоторного Ferrari. В отличие от разбитых гравийных дорог и песчаных трасс пустыни Сахара. Но вот британский журнал CAR, после дебюта автомобиля F512 M в Париже, решил отправить его вместе с одним из своих авторов на поистине необычные дорожные испытания суперкаров.

Ferrari F512 M в Марракеше – необычное зрелище сейчас, не говоря уже о тридцатилетней давности. Автомобиль с коброй на крыше (слева) - тоже необычное зрелище

Получив это завидное задание, автор журнала вылетел в Италию, чтобы забрать ключи от кроваво-красного F512 M, а затем отправился из Маранелло в Малагу, положив на пассажирское сиденье запасное колесо. Там он встретил машину поддержки с экипажем из двух человек, включая фотографа. Затем началось настоящее путешествие.

Комфорт автомобиля F512 M быстро произвел впечатление. Он оказался отличным автомобилем для дальних поездок, что было как нельзя кстати, ведь ему предстоял долгий-предолгий путь. Маршрут был сложным. Команда проехала от Танжера до Касабланки, частично на высокой скорости по недавно открытому шоссе, а затем по строящейся дороге вглубь страны до Марракеша. «Наш маршрут стал первым испытанием внедорожных способностей Ferrari, которые, судя по всему, весьма неплохи, - сообщает журнал. Он не проскальзывает и не застревает. Вместо этого он въезжает в маленькую деревушку, таща за собой клуб пыли, под взглядами изумленных зевак».

F512 M сфотографирован на оживленной главной площади Джема-эль-Фна в Марракеше в рамках статьи журнала

В древнем городе-крепости Марракеш на главной площади Джема-эль-Фна вокруг автомобиля собралась большая толпа. Фотограф снял кобру на крыше, судя по всему, это было впервые для Ferrari. Затем мы отправились в горы Высокого Атласа, сначала по великолепным извилистым дорогам, приоткрыв водительское окно, чтобы послушать музыку высокооборотистого двигателя flat-12, которая рёвом рикошетила от скал. Дорога становилась всё хуже. В конце пустыни Сахара команда отправилась в Эрфуд и к знаменитым песчаным дюнам Эрг-Чебби.

Ferrari ехал по разбитым грунтовым дорогам, по гравию и по песку. Самый яркий момент, перед тем, как повернуть обратно в Маранелло через Фес и Танжер, произошел на скорости, совсем не присущей для Ferrari - 10 км/ч. Там был смыт мост, и Ferrari не оставалось ничего другого, как пересечь каменистое сухое русло реки, к изумлению следовавшего за ним полноприводного Mercedes G-Wagen.

Ferrari F512 M был более мощным и аэродинамически эффективным, чем его предшественник, 512 TR 1991 года. Более того, он был способен работать в самых неожиданных условиях

F512 M благополучно вернулся в Маранелло и после чистки на нём не осталось никаких следов приключения, кроме нескольких сколов от камней. «Он вел себя безупречно, несмотря на то, что на него сыпалась пыль, он мчался на высокой скорости и вновь и вновь проезжал по неровным дорогам», - говорится в статье.

На протяжении всего путешествия длиной 7 500 км от Северной Италии до далёкого Марокко и обратно автомобиль F512 M вел себя безупречно. Несмотря на пару запасных шин (шансы найти Pirelli 295/35ZR18 P Zero в Марокко были невелики) - проколов не было. В комплект автомобиля входил также небольшой ящик с запасными частями. В конце концов, в Марокко не было дилеров Ferrari. (Теперь такой есть и в Касабланке). Никаких запчастей не понадобилось.

В этом году команда журнала АВТОМОБИЛЬ совершила аналогичное путешествие, отправившись на Ferrari Purosangue вглубь марокканской пустыни. Как и F512 M, машина показала себя безупречно

В начале этого года, почти 30 лет спустя, Ferrari предоставила этому же журналу автомобиль Purosangue. Команда отправилась в Марокко практически по тому же маршруту, и Ferrari в очередной раз доказал, что 12-цилиндровый первоклассный высокопроизводительный автомобиль с элегантным дизайном и необычайно мощным двигателем может проявить себя с удивительной стороны в самых неожиданных условиях.