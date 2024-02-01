Танцы на льду

На фоне прекрасных альпийских пейзажей несколько избранных участников провели два зимних дня, используя мощь многофункционального Ferrari Purosangue в самых экстремальных условиях. В этом им немного помогали лучшие в мире инструкторы по вождению.

В красивом итальянском городке Курмайёр, расположенном у подножия Монблана, был организован эксклюзивный двухдневный курс, обучающий водителей всему тому, что нужно знать о вождении на заснеженных и обледенелых покрытиях.