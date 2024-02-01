Танцы на льду

На фоне прекрасных альпийских пейзажей несколько избранных участников провели два зимних дня, используя мощь многофункционального Ferrari Purosangue в самых экстремальных условиях. В этом им немного помогали лучшие в мире инструкторы по вождению.
В красивом итальянском городке Курмайёр, расположенном у подножия Монблана, был организован эксклюзивный двухдневный курс, обучающий водителей всему тому, что нужно знать о вождении на заснеженных и обледенелых покрытиях.
Официальные высококвалифицированные инструкторы Ferrari, многие из которых пришли из мира профессиональных автогонок и ралли, проехали с каждым гостем по трассе Royal Ice & Snow в Курмайёре на полноприводном Ferrari Purosangue, обучая его таким основным навыкам, как управление автомобилем в экстремальных ситуациях с низким сцеплением с дорогой и контрруление.
«Фантастическая особенность программы On-Ice заключается в том, что гость получает возможность узнать, а затем и почувствовать, на что способен автомобиль Purosangue в самых сложных условиях, - объясняет посол Ferrari Тони Виландер. - А лед является одним из самых худших условий».
Несмотря на условия, во главу угла всегда ставится безопасность, и водители обретают уверенность, которая обеспечивает безопасность за рулем и быстроту реакции. Кроме того, каждая из 10 моделей Purosangue, предоставляемых в течение двух дней, оснащена шипованными зимними шинами в зависимости от степени сцепления с поверхностью, что позволяет использовать большую мощность автомобиля и лучше контролировать его 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил.
Гости в общем количестве 24 человека были разделены на четыре группы (с двумя инструкторами в каждой). Курс предусматривал индивидуальное обучение на трассе, а также дополнительные занятия по физической подготовке, теорию вождения и подробный анализ техники вождения каждого гостя с использованием технологии видеозахвата и отслеживания направления взгляда. Инструкторы использовали полученные данные, чтобы помочь водителям выявить свои сильные стороны, извлечь уроки из своих ошибок и узнать, как улучшить свои общие показатели.
Вождение по льду и снегу также требует определенной физической нагрузки, ведь гостям приходится предвидеть и контролировать всевозможные ситуации, которые могут возникнуть в таких экстремальных условиях. Учитывая это, специалисты MedEx, официального партнера Scuderia Ferrari, помогали водителям физически подготовиться к каждому дню. Также были доступны спортивные тренировки, услуги диетолога и психолога.
Конечно, при такой напряженной езде необходим роскошный отдых и восстановление, и в рамках программы On-Ice водители провели две ночи в пятизвездочном отеле Grand Hotel Royal and Golf, где могли насладиться изысканными ужинами и обедами, а также спа-процедурами в оздоровительном центре отеля. Но в конечном итоге основное внимание было уделено впечатлениям от вождения.
«Эта программа позволяет каждому гонщику полностью понять динамические возможности автомобиля Purosangue, давая им навыки сохранения идеального баланса автомобиля с помощью дроссельной заслонки и рулевого управления, когда дело касается поворотов, - говорит в заключение Виландер. - По итогам двух дней каждый гость должен уметь использовать свой Purosangue в самых сложных ситуациях и с комфортом управлять мощностью 725 лошадиных сил, которые есть в его распоряжении. Такова цель».