Ferrari: внутри и снаружи

«Для меня было настоящей честью работать с Эрколе над этим изданием, — объясняет Шлегельмильх, — потому что он вместе со мной был автором процесса стилистических инноваций, которые помогли сделать Формулу 1 отличной от всех других категорий. Я начал раньше него, в 1962 году. Он пришел восемью годами позже, но я думаю, что вместе мы представляем хороший срез этого вида спорта с точки зрения коммуникации с помощью изображений. В чём секрет? Наверное, в том, что мы испытали это на себе, вступив в непосредственный контакт со всеми его главными героями».

Эрколе соглашается: «Много раз мы с Райнером садились и рассматривали наши фотографии, и очень приятно, что нам представилась возможность собрать их все вместе на страницах этого издания».