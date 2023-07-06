Новая книга издательства Motorsport Images «Ferrari: внутри и снаружи» — это демонстрация любви как к Скудерии Феррари, так и к самой Формуле 1.
Она объединяет двух самых легендарных фотографов паддока - Эрколе Коломбо и Райнера Шлегельмильха (два друга посетили более 1300 чемпионатов Гран-при), которые увидели Ferrari с разных ракурсов, увековечив «Гарцующего жеребца» каждый в своем собственном уникальном стиле.
«Для меня было настоящей честью работать с Эрколе над этим изданием, — объясняет Шлегельмильх, — потому что он вместе со мной был автором процесса стилистических инноваций, которые помогли сделать Формулу 1 отличной от всех других категорий. Я начал раньше него, в 1962 году. Он пришел восемью годами позже, но я думаю, что вместе мы представляем хороший срез этого вида спорта с точки зрения коммуникации с помощью изображений. В чём секрет? Наверное, в том, что мы испытали это на себе, вступив в непосредственный контакт со всеми его главными героями».
Эрколе соглашается: «Много раз мы с Райнером садились и рассматривали наши фотографии, и очень приятно, что нам представилась возможность собрать их все вместе на страницах этого издания».
Идея родилась в 2021 году, в кулуарах выставки «Герои Формулы-1», на которой были представлены некоторые снимки Коломбо и Шлегельмильха, содержащиеся в одноименной книге. На этой выставке, организованной по случаю Гран-при Италии 2021 года, Эрколе, Райнер и Майк Зои - спонсор издательства Motorsport Images, встретились и поняли, что Эрколе (у которого были прямые доверительные отношения с Энцо Феррари) и Райнер были привилегированными свидетелями некоторых из самых ярких моментов соревнований Скудерии Феррари в Формуле-1.
Чтобы сделать издание еще более престижным, здесь также представлены свидетельства ключевых лиц, принимавших участие в создании уникальной истории Скудерии в Формуле-1. Книга, собранная комментатором Формулы-1 Джеймсом Алленом, содержит статьи многих главных героев Ferrari, включая Пьеро Феррари, Луку ди Монтедземоло, Мауро Форгьери, Жана Тодта и Стефано Доменикали.
Эрколе, который на первых страницах представляет фотографию, сделанную в Брэндс-Хэтче в 1977 году, где королевский оркестр играет, кажется, только для него, не сомневается в том, какие снимки из книги ему нравятся больше всего: «Две фотографии, безусловно, связаны с Вильнёвом: Энцо, который целует Жиля; и его Ferrari под номером 27 на обочине трассы Буэнос-Айреса в 1981 году».
Этот снимок действительно особенный и, наверное, самый распространённый в сети. «И это естественно, — комментирует Коломбо. — Потому что этот кадр — манифест Формулы-1: экстремального вида спорта, созданного выдающимися людьми, которые знают, как постоянно расширять границы и умеют сочетать это с эстетической красотой и действиями. Кроме того, это автомобиль «Ferrari» под номером 27, а за рулем — Жиль Вильнёв».
Этот снимок теперь представлен на страницах книги в виде фотопостера.
«Ferrari: внутри и снаружи» — это книга, которую нельзя пропустить. Она не только погружает в историю «Гарцующего жеребца», но и помогает понять, чем эта категория автоспорта отличается от всех остальных.