Создан для работы

Каждый Ferrari является эксклюзивным. Массовое производство просто невозможно для автомобилей, которые в основном изготавливаются вручную. Большинство автомобилей Ferrari являются моделями серийного производства, которые всегда пользуются спросом и не имеют ограничений по количеству. Другие автомобили, такие как Ferrari LaFerrari и Ferrari F40 — это желанные модели ограниченного выпуска. Каждый автомобиль имеет свой номер.

Но некоторые являются единичными экземплярами и часто созданы для самых взыскательных клиентов, которым требуется что-то индивидуальное и уникальное.

Здесь мы рассмотрим некоторые редчайшие автомобили Ferrari, которые созданы для единственной и очень конкретной цели. Это может быть победа в необычной гонке, исследование новых технологий или изучение нового технического направления.