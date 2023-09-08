Создан для работы

Каждый Ferrari является эксклюзивным. Массовое производство просто невозможно для автомобилей, которые в основном изготавливаются вручную. Большинство автомобилей Ferrari являются моделями серийного производства, которые всегда пользуются спросом и не имеют ограничений по количеству. Другие автомобили, такие как Ferrari LaFerrari и Ferrari F40 — это желанные модели ограниченного выпуска. Каждый автомобиль имеет свой номер.
Но некоторые являются единичными экземплярами и часто созданы для самых взыскательных клиентов, которым требуется что-то индивидуальное и уникальное.
Здесь мы рассмотрим некоторые редчайшие автомобили Ferrari, которые созданы для единственной и очень конкретной цели. Это может быть победа в необычной гонке, исследование новых технологий или изучение нового технического направления.
Начнем с модели FXX 2005 года выпуска, которая представляла собой мобильную испытательную лабораторию новых технологий. Было построено тридцать экземпляров исключительно для кольцевых гонок. Данный автомобиль был основан на суперкаре Enzo Ferrari, который сам по себе был уже самым передовым суперкаром своего времени, выпущенным ограниченным тиражом. Благодаря ему многие технологии Формулы-1 были перенесены на дорогу.
FXX сделал шаг вперед. Модернизация включала более мощный 6,3-литровый двигатель V12 мощностью 800 л.с., более быстродействующую коробку передач, заимствованную из Формулы-1, значительно большую прижимную силу и новые разработки в области шин и тормозов. Это было частью программы испытаний, в которой участвовали клиенты и владельцы, а также использовался комплексный мониторинг данных и телеметрия. Гибридная версия автомобиля FXX K появилась в 2014 году.
Последний FXX (единственный окрашенный в черный цвет) был подарен Михаэлю Шумахеру, когда он ушел в отставку в 2006 году после того, как завоевал пять титулов чемпиона мира за Скудерию.
Carrera Panamericana 1952 года
Автомобиль FXX был трековым, не предназначенным для автоспорта. 340 Mexico 1952 года, напротив, был настоящим гоночным автомобилем, разработанным для очень специфической гоночной трассы. Он был создан для участия в самой опасной и сложной гонке в мире — Carrera Panamericana.
Эта гонка 50-х годов протяжённостью 3500 км проходила через всю Мексику по новооткрытому Панамериканскому шоссе. Было жарко, дорожные условия часто были сложными, и маршрут поднимался на высоту 3200 метров, пролегая через опасные горные перевалы. В первый год существования гонки (1950 г.) погибли три пилота. Её кровавая репутация сохранится.
В гонке 1951 года автомобили Ferrari 212 Inter финишировали первым и вторым. Пьеро Таруффи опередил будущего чемпиона мира Альберто Аскари.
В 1952 году Энцо Феррари решил, что требуется специальный гоночный Ferrari. В модели 340 Mexico использовался 4,1-литровый двигатель V12, разработанный Лампреди, с новыми головками блока цилиндров и модернизированными карбюраторами, отчасти из-за больших высот. Была добавлена пятая передача с высоким передаточным числом. Задний мост и трансмиссия были усилены, чтобы компенсировать зачастую неровные поверхности. Было построено всего четыре автомобиля.
Управляемый Луиджи Чинетти, он финишировал третьим. Победивший Mercedes лидировал первым, несмотря на то, что в него врезался стервятник: таковы были сложности этой уникальной мексиканской гонки, которая в 1954 году была запрещена.
Еще одним особенным гоночным автомобилем стал Ferrari 212 E Montagna. Спайдер в единичном экземпляре, созданный для подъёма на холмы, использовал 2,0-литровую версию 1,5-литрового оппозитного 12-цилиндрового двигателя Tipo 207 Формулы-1.
Традиционно Ferrari не славится преодолением подъёмов в соревнованиях на время при подъёме в гору или на холм. Тем не менее, в любом виде автоспорта редко встречался более доминирующий автомобиль. На чемпионате Европы 1969 года по восхождению Питер Шетти выиграл каждый раунд, в котором участвовал.
Модель 365 P Berlinetta Speciale 1966 года представляла собой совсем другой тип Ferrari. Этот концептуальный спортивный автомобиль станет первым специально созданным дорожным автомобилем, носящим эмблему Ferrari, с задним среднемоторным размещением двигателя. Он стал предшественником последующих автомобилей с задним расположением двигателя, таких как 365 GT4 Berlinetta Boxer. Оснащенный 4,4-литровым двигателем Colombo V12, он был похож на Dino 206 GT с двигателем V6, поступившим в продажу годом позже. В числе его характерных особенностей было три сиденья, включающие центральное положение водителя: 25 лет спустя тот же формат был впервые использован на суперкаре McLaren Формулы-1.
Тем временем, модель Ferrari California 1966 года стала образцом красоты и стиля. Всего было построено 14 экземпляров, что сделало этот автомобиль одним из самых редких Ferrari 60-х годов. Это один из самых изящных и элегантных среди всех итальянских спортивных автомобилей с открытым верхом. Его стиль был разработан компанией Pininfarina, которая также установила специально изготовленные вручную кузова и выполнила их обшивку.
Название California появится вновь на красивом Grand Tourer 2008 года, оснащенном инновационным убирающимся жестким верхом. Будучи далеко не редким автомобилем, Ferrari California станет одним из самых популярных Ferrari в легендарной истории компании.