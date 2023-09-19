Наверное, это был самый героический пример спортивного поведения в истории Формулы-1. Гонщик, имевший все шансы выиграть гонку и завоевать титул чемпиона мира, передал свою машину другому гонщику, отдав ему возможность претендовать на титул.
Эта драматическая история самопожертвования произошла в Монце, на самой легендарной гоночной трассе. И она затрагивает самую знаменитую команду Формулы-1 - Ferrari.
В финальном этапе чемпионата мира 1956 года шанс завоевать титул имели три гонщика: действующий чемпион Хуан Мануэль Фанхио и его товарищ по команде Ferrari молодой Питер Коллинз в свой первый год в Скудерии. Третьим гонщиком был опытный французский пилот Жан Бера из Maserati.
Фанхио был фаворитом. Он уверенно опережал Коллинза и Бера в чемпионате на восемь очков после побед в Аргентине и в двух гонках, предшествовавших Гран-при Италии: в Британии и Германии.
Сюрпризом сезона стал Коллинз. Ему было всего 24 года, и в свой первый полноценный сезон в Формуле-1 он одержал запоминающиеся победы в Бельгии и Франции, постоянно опережая опытных товарищей по команде Эудженио Кастеллотти и Луиджи Муссо. Более того, приняв с энтузиазмом итальянский образ жизни, энергичный гонщик стал также любимцем Энцо Феррари.
В тот памятный сентябрьский день в Монце Фанхио, уже трехкратный чемпион мира, стартовал (как, впрочем, и ожидалось) с поула, опередив товарищей по команде Кастеллотти и Муссо. Maserati Бера оказался пятым, Коллинз - седьмым.
Математика была простой. Коллинзу нужно было победить, чтобы претендовать на титул, надеясь, что Фанхио финиширует третьим или ниже. В противном случае Фанхио снова мог стать чемпионом.
Самой большой проблемой для Ferrari был износ и повреждение шин. В те времена трасса Монцы включала в себя высокоскоростной вираж, а высокая скорость и грубая поверхность виража разрушали резину.
На пятом круге у Ferrari Кастеллотти и Муссо, боровшихся за лидерство, лопнули левые задние шины. Оба гонщика героически восстановили управление и доползли до пит-лейнов. Спустя круг товарищ по команде де Портаго резко сошёл с трассы со скоростью 160 миль в час после того, как у него лопнула шина. На 11-м круге у Коллинза лопнуло левое заднее колесо. Он с трудом дотащился до пит-лейна, чтобы поменять шину.
Тем временем Фанхио непреодолимо боролся за лидерство, будучи единственным гонщиком Ferrari, который избежал неудачи. Но на 18-м круге аргентинец – величайший гонщик Формулы-1 50-х годов – медленно въехал в пит-лейн с передними колесами, направленными в противоположные стороны. Правый рычаг управления двигателем V8 D50 сломался. Фанхио выбыл из гонки. Вскоре и Бера выведет из гонки свой Maserati.
Тем временем Коллинз прорвался далеко вперёд. На половине дистанции (25 кругов) он стал четвертым.
На 35-м круге, заняв третье место, Коллинз вошёл в пит-лейн для замены шин и великодушно передал свою машину лидеру команды Фанхио. В те благородные времена молодые пилоты передавали свои машины лидерам команд и это не было чем-то необычным: действительно, Фанхио выиграл первый Гран-при 1956 года (в Аргентине) после того, как забрал машину своего товарища по команде Муссо. (Если машина использовалась совместно, очки поровну делились между гонщиками.)
Однако в Монце этот жест был гораздо более благородным и великодушным. Коллинз вполне мог бы выиграть гонку, а вместе с ней и чемпионат мира. Фанхио (на машине Коллинза) финишировал вторым, всего на шесть секунд отстав от замедляющегося Maserati Стирлинга Мосса, которому мешало сильно повреждённое заднее колесо.
Фанхио понимал размер жертвы Коллинза. «Я был до слез тронут этим жестом», — скажет он после.
Коллинз, которому было всего 24 года, считал, что у него будут другие возможности. Менее чем через два года он погиб, когда его Ferrari разбился на опасной трассе Нюрбургринга.