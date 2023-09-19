Наверное, это был самый героический пример спортивного поведения в истории Формулы-1. Гонщик, имевший все шансы выиграть гонку и завоевать титул чемпиона мира, передал свою машину другому гонщику, отдав ему возможность претендовать на титул.

Эта драматическая история самопожертвования произошла в Монце, на самой легендарной гоночной трассе. И она затрагивает самую знаменитую команду Формулы-1 - Ferrari.

В финальном этапе чемпионата мира 1956 года шанс завоевать титул имели три гонщика: действующий чемпион Хуан Мануэль Фанхио и его товарищ по команде Ferrari молодой Питер Коллинз в свой первый год в Скудерии. Третьим гонщиком был опытный французский пилот Жан Бера из Maserati.