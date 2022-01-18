Однако из двадцати ныне соревнующихся пилотов «Формулы-1» только один из них может похвастаться братом из высшей категории: гонщик команды Scuderia Ferrari Mission Winnow из Монако Шарль Леклер. Его брат Артур, который младше Шарля на три года, следует по его стопам.
Шарль Леклер, гонщик команды Scuderia Ferrari, 24 года, слева, с братом Артуром, 21 год, во втором сезоне в Ferrari Driver Academy
Леклер-старший стал первым пилотом, который прошел весь путь от Ferrari Driver Academy, молодежной программы команды из Маранелло для перспективных молодых талантов, до места в «Формуле-1» в составе «Скудерии». Артур поступил в академию в 2020 году и сразу же отметился в Региональном европейском чемпионате Формулы; в этом году он продолжил блестяще выступать в своем первом сезоне в «Формуле-3», пополнив послужной список двумя победами: в Ле-Кастелле и Зандворте.
Два брата не очень похожи друг на друга. Но Леклеров объединяет одинаковая манера речи и отрывистый громкий смех. Братьев связывают очень тесные отношения. В те выходные гран-при «Формулы-1», когда «Формула-3» является частью вспомогательной программы, Шарль всегда старается найти время в своем расписании, чтобы посмотреть соревнования с участием брата.
У всей семьи Леклер автодром Бриньоля вызывает ностальгию. Надеть красный цвет Ferrari там, где началась их гоночная карьера, стало для братьев особым событием
В 2020 году, когда Артур участвовал в Региональном европейском чемпионате Формулы, Шарль также приехал на несколько гонок брата в Италии. «Он знает, что всегда может рассчитывать на меня в личных делах, — говорит Шарль. — Но когда дело доходит до гонок, я предпочитаю позволить ему найти свой собственный путь и добиться результатов самостоятельно, что, как мне кажется, очень важно в этом виде спорта». Также Шарль делится, что братская поддержка взаимна: «Иногда во время гоночных выходных, когда он следит за моим выступлением в «Формуле-1» по телевизору, он замечает моменты, на которые я мог не обратить внимания изнутри кабины, и говорит мне об этом, чтобы помочь. Это всегда приятно. Поэтому наша поддержка взаимна».
Хотя братья ладят, это не означает, что между ними нет соперничества. «Совершенно верно! — подтверждает Шарль. — У нас нормальные отношения, характерные для братьев с небольшой разницей в возрасте. Мы всегда соперничали, особенно в детстве. Мой брат младше меня на три года, и когда мы были маленькими, он всегда хотел делать то же, что и я».
Братья отдыхают, хорошо проведя день на картинге; Семена конкуренции были посеяны в семье Леклер очень рано; Шарль и Артур идут по картинговой трассе Brignoles Karting Loisir на юге Франции
«Когда мне было восемь или девять лет, я легко одерживал верх, но во взрослом возрасте преимущество в три года исчезло, поэтому сейчас мне действительно трудно его победить, особенно в теннисе или паделе. Так что дух соперничества между нами по-прежнему очень силен».
А что насчет картинга? (фотосессия проходила на трассе Бриньоль на юге Франции, где братья Леклер делали свои первые шаги в автоспорте)
«В Бриньоль мы ездили в основном просто развлечься. Это место для меня очень дорого, — говорит Шарль. — Я был рад вернуться туда с Артуром и нашим старшим братом Лоренцо. У нас также очень близкие отношения с мамой. Когда мы были младше, мы ездили туда всей семьей, чтобы кататься на картах, и возвращение к нашим гоночным корням всегда было отличным способом вместе расслабиться и повеселиться в перерывах между гонками гран-при. Это место навевает много воспоминаний, и я был рад встретиться со всеми людьми, с которыми оно меня связывает».
Шарль (слева) готовится к поездке. Артур успешно учится в Ferrari Driver Academy и мечтает получить заветное место в «Формуле-1» в составе Scuderia Ferrari
В том, что касается семьи, Шарль не скрывает, какую важную роль сыграл отец в его становлении как «pilota». Эрве Леклер участвовал в гонках «Формулы-3» в 80-е и 90-е годы, но, к сожалению, скончался в 2017 году после продолжительной болезни. «Мой отец привел меня в автоспорт, и я не знаю, стал ли бы я тем, кем являюсь, если бы не он, — признается Шарль. — Хотя я думаю, что, возможно, я все равно бы стал гонщиком, потому что это заложено в моей ДНК. Это то, чем я люблю заниматься больше всего. Но я не думаю, что попал бы в «Формулу-1» без его участия, — говорит Шарль. — Его пример был исключительно важен для моего развития с точки зрения как гонщика, так и личности».