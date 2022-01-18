В 2020 году, когда Артур участвовал в Региональном европейском чемпионате Формулы, Шарль также приехал на несколько гонок брата в Италии. «Он знает, что всегда может рассчитывать на меня в личных делах, — говорит Шарль. — Но когда дело доходит до гонок, я предпочитаю позволить ему найти свой собственный путь и добиться результатов самостоятельно, что, как мне кажется, очень важно в этом виде спорта». Также Шарль делится, что братская поддержка взаимна: «Иногда во время гоночных выходных, когда он следит за моим выступлением в «Формуле-1» по телевизору, он замечает моменты, на которые я мог не обратить внимания изнутри кабины, и говорит мне об этом, чтобы помочь. Это всегда приятно. Поэтому наша поддержка взаимна».





Хотя братья ладят, это не означает, что между ними нет соперничества. «Совершенно верно! — подтверждает Шарль. — У нас нормальные отношения, характерные для братьев с небольшой разницей в возрасте. Мы всегда соперничали, особенно в детстве. Мой брат младше меня на три года, и когда мы были маленькими, он всегда хотел делать то же, что и я».