Новая порода спайдера

Это выдающийся Ferrari, но его родословная налицо. Первый автомобиль Ferrari, Ferrari 125 S, был спайдером с двигателем V12, и именно эта машина создала международную гоночную репутацию производителя из Маранелло. Ferrari 166 MM (который выиграл Ле-Ман и «Mille Miglia») также был с откидным верхом и двигателем V12. Модели Ferrari 250 GT Cabriolet и Ferrari 250 California в формате V12 со съемной панелью крыши, которые дебютировали в 1957 году, получили более широкую аудиторию и были ориентированы на дорогу, а не на гоночную трассу.

Спайдер-версия Ferrari 275 GTB восхитительного Ferrari 275 GTB 1964 года выпуска была усовершенствована и стала ещё более привлекательной для клиента. Но самым лучшим спайдером Ferrari 60-х годов, безусловно, был последний: Ferrari 365 GTS4, более известный сейчас как спайдер Daytona, который был представлен на Франкфуртском салоне 1969 года. Нестареющий дизайн легендарного стилиста Pininfarina Леонардо Фиораванти, который разработал также оригинальную версию купе Daytona, явно повлиял и на спайдер 12Cilindri.

У всех автомобилей Ferrari есть что-то из прошлого, независимо от того, насколько футуристичной или продвинутой является их форма. Автомобиль 12Cilindri, также как и Daytona, имеет четко очерченные бока, необычайно длинный и гладкий капот (подчеркивающий мощь двигателя V12 под ним), а передние колесные арки почти сливаются с изящной передней частью. Цельная полоса спереди автомобиля 12Cilindri, охватывающая всю поверхность, напоминает переднюю часть Daytona, в которой четыре фары были закрыты необычной полосой из оргстекла (в 1971 году она была заменена на выдвижные фары, как того требовали правила безопасности в США).