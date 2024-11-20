Новая порода спайдера

Это, безусловно, культовая компоновка Ferrari: передняя среднемоторная, с двигателем V12 под длинным и изящным капотом, уютный и комфортный двухместный салон и чистое голубое небо над головой. Солнечный свет сверху ничем не приглушен, также как и великолепная музыка культового двигателя V12.
Со спайдера V12 началась история Ferrari, а его новая версия - это последняя глава в долгой и благородной истории серийного производства Ferrari. Дизайн нового спайдера 12Cilindri вдохновлён дизайном культовых моделей Ferrari Gran Turismo с открытым верхом 50-х и 60-х годов. Тем не менее, это футуристический дизайн, привлекательное сочетание высоких технологий и наследия, позволяющее обеспечивать превосходную современную аэродинамику. Она включает в себя активное аэродинамическое управление, предоставляющее как низкое лобовое сопротивление, так и высокую прижимную силу.
Атмосферный двигатель V12 хорошо знаком Ferrari, но обороты двигателя V12 спайдера 12Cilindri намного выше, чем у любого исторического Ferrari и доходят до стратосферных 9500 об/мин, и ни один серийный Ferrari V12 не является более мощным. Максимальная мощность составляет колоссальные 830 куб. см, а максимальная скорость - более 340 км/ч. Этот новейший автомобиль «Гарцующего жеребца» также разгоняется от 0 до 100 км/ч за невероятные 2,95 секунды, а его ускорение до 200 км/ч из состояния покоя происходит всего за 8,2 секунды. Ни один серийный спайдер Ferrari V12 не был более быстрым или более захватывающим в управлении.
Это выдающийся Ferrari, но его родословная налицо. Первый автомобиль Ferrari, Ferrari 125 S, был спайдером с двигателем V12, и именно эта машина создала международную гоночную репутацию производителя из Маранелло. Ferrari 166 MM (который выиграл Ле-Ман и «Mille Miglia») также был с откидным верхом и двигателем V12. Модели Ferrari 250 GT Cabriolet и Ferrari 250 California в формате V12 со съемной панелью крыши, которые дебютировали в 1957 году, получили более широкую аудиторию и были ориентированы на дорогу, а не на гоночную трассу.
Спайдер-версия Ferrari 275 GTB восхитительного Ferrari 275 GTB 1964 года выпуска была усовершенствована и стала ещё более привлекательной для клиента. Но самым лучшим спайдером Ferrari 60-х годов, безусловно, был последний: Ferrari 365 GTS4, более известный сейчас как спайдер Daytona, который был представлен на Франкфуртском салоне 1969 года. Нестареющий дизайн легендарного стилиста Pininfarina Леонардо Фиораванти, который разработал также оригинальную версию купе Daytona, явно повлиял и на спайдер 12Cilindri.
У всех автомобилей Ferrari есть что-то из прошлого, независимо от того, насколько футуристичной или продвинутой является их форма. Автомобиль 12Cilindri, также как и Daytona, имеет четко очерченные бока, необычайно длинный и гладкий капот (подчеркивающий мощь двигателя V12 под ним), а передние колесные арки почти сливаются с изящной передней частью. Цельная полоса спереди автомобиля 12Cilindri, охватывающая всю поверхность, напоминает переднюю часть Daytona, в которой четыре фары были закрыты необычной полосой из оргстекла (в 1971 году она была заменена на выдвижные фары, как того требовали правила безопасности в США).
Также как и 12Cilindri, Daytona значительно повысила планку производительности спайдера. Это был самый быстрый спайдер своего времени (и на протяжении многих последующих лет) с максимальной скоростью 280 км/ч. 4,4-литровый двигатель стал самым большим двигателем V12 Ferrari на сегодняшний день. Оснащённый мощным двигателем объёмом 352 куб.см, он был еще и самым мощным автомобилем.
Daytona были редкими автомобилями. Всего было выпущено 122 единицы, и вскоре они стали очень желанными (и ценными). По мере роста стоимости некоторые купе Daytona (которые также были известны как 365 GTB4) были переделаны в спайдеры.
В то время многие считали автомобиль Daytona последним великим переднемоторным суперкаром, а Ferrari 365 GTS4 - последним величайшим переднемоторным спайдером с двигателем V12. Суперкары следовали за разработками Формулы-1 и переходили на среднемоторную компоновку. Преемник Daytona, 365GT4 BB 1971 года, более известный как Berlinetta Boxer, имел двигатель, который располагался позади водителя. Так же, как и Ferrari Testarossa 1984 года. В обоих случаях это были не спайдеры.
Вслед за Ferrari 365 GTS4 серийные спайдеры Ferrari стали оснащаться двигателем V8, а не V12. Было выпущено несколько лимитированных моделей с передним расположением двигателя V12, включая Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2000 года, Ferrari Superamerica 2005 года, SA Aperta 2010 года и F60 America 2014 года.
Однако те, кто прогнозировал, что спайдер Daytona станет лебединой песней этой линии, ошибались. В 2019 году был представлен первый серийный спайдер V12 со времен Ferrari 365 GTS4 - 812 GTS. Он был еще более быстрым и захватывающим в управлении, чем Daytona.
Теперь, всего пять лет спустя, появился спайдер 12Cilindri. И как и прежде спайдер с двигателем V12, самый культовый автомобиль Ferrari, достиг новых высот.