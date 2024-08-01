Да здравствует 12!

«Разработка преемника такой успешной модели, как 812 Superfast, не могла быть лёгкой, - говорит руководитель проекта Лука Бревельери. - Создавая радикально новый автомобиль с двигателем V12, самой сложной задачей было воплотить в нём две души: очень высокую производительность и элегантную спортивную роскошь».

Поскольку модели 12Cilindri и спайдер 12Cilindri были выпущены вместе, они объединены одной и той же философией дизайна, как объясняет Андреа Милителло, руководитель отдела дизайна экстерьера спортивных автомобилей: «При создании модели 12Cilindri мы намеренно применили новаторский подход, взяв на вооружение более сложный язык дизайна. Благодаря своим четким, мускулистым формам он устремлён в будущее. Почти как космический корабль».

Особенно поражает то, как взмывает вверх салон купе, объединяя верх и элемент дельтовидного крыла, который включает заднее стекло. Что касается спайдера, то две мускулистые задние стойки придают ему структурность, а черный элемент, повторяющий форму дельтовидного крыла купе, соединяет две внешние части.