Да здравствует 12!

Ни одна родословная Ferrari не является столь культовой, как родословная двигателя V12. С самого первого Ferrari, вышедшего из ворот завода в 1947 году, двигатель V12 был неизменным атрибутом модельного ряда. Однако со временем даже иконы формируются и эволюционируют, и 12Cilindri - это смелая, инновационная новинка, которая переосмысливает форму 12-цилиндрового двигателя Ferrari со средне-передним расположением.
«Разработка преемника такой успешной модели, как 812 Superfast, не могла быть лёгкой, - говорит руководитель проекта Лука Бревельери. - Создавая радикально новый автомобиль с двигателем V12, самой сложной задачей было воплотить в нём две души: очень высокую производительность и элегантную спортивную роскошь».
Поскольку модели 12Cilindri и спайдер 12Cilindri были выпущены вместе, они объединены одной и той же философией дизайна, как объясняет Андреа Милителло, руководитель отдела дизайна экстерьера спортивных автомобилей: «При создании модели 12Cilindri мы намеренно применили новаторский подход, взяв на вооружение более сложный язык дизайна. Благодаря своим четким, мускулистым формам он устремлён в будущее. Почти как космический корабль».
Особенно поражает то, как взмывает вверх салон купе, объединяя верх и элемент дельтовидного крыла, который включает заднее стекло. Что касается спайдера, то две мускулистые задние стойки придают ему структурность, а черный элемент, повторяющий форму дельтовидного крыла купе, соединяет две внешние части.
Действительно, эти внешние детали заслуживают особого упоминания, ведь они входят в число наиболее важных новых функций модели 12Cilindri: инновационные активные аэродинамические клапаны. Инженер-конструктор шасси Алессандро Иобби, дополняет: «Наличие двух отдельных аэродинамических клапанов вместо одного центрального спойлера максимально повышает аэродинамическую эффективность в различных условиях. В закрытом состоянии клапаны спрятаны; при открытии они обеспечивают до 50 килограммов дополнительной прижимной силы на скорости 250 км/ч».
По словам Фабио Массари, руководителя отдела дизайна интерьеров спортивных автомобилей, баланс элегантности и спортивности, присущий этой модели, распространяется и на дизайн интерьера. «Было проведено много исследований в области материалов и отделки, чтобы наилучшим образом выразить двойственность души автомобиля». В модели 12Cilindri смелая концепция Ferrari по разделению кабины пилота на две части достигла новых высот, при этом в центр приборной панели прекрасно интегрирован третий цифровой экран, доступный как водителю, так и пассажиру.
Как недвусмысленно следует из названия, сердцем автомобиля 12Cilindri действительно является двигатель V12, созданный на основе 12-цилиндрового агрегата модели 812 Competizione. На самом деле, коленчатый вал двигателя, титановые шатуны и поршни полностью идентичны, так же как и клапанный механизм с его скользящими пальцевыми толкателями. В результате получился двигатель, обеспечивающий ту же мощность, что и у 812 Competizione - 830 HP, и лучшую в своём классе удельную мощность в 128 HP на литр.
«Мы увеличили предельные обороты до 9 500 об/мин, что примерно на 1 000 об/мин выше, чем у 812 Superfast, - объясняет Руджеро Чеволани, руководитель отдела разработки двигателей. - Мы также сделали подачу крутящего момента максимально плавной, чтобы обеспечить наше фирменное ощущение постоянно растущего ускорения». А уникальные ощущения от Ferrari V12 были бы неполными без потрясающего саундтрека, который в 12Cilindri достигает новых высот, в том числе благодаря совершенно новой выхлопной системе.
При этом абсолютно новое алюминиевое шасси автомобиля обладает значительно улучшенной жесткостью на кручение. Колесная база, разработанная с нуля для обеспечения сверхреактивности, уменьшилась на 20 миллиметров по сравнению с моделью 812 Superfast, что позволяет еще более точно менять направление движения.
Пьетро Чюрлетти, руководитель отдела испытаний автомобилей 12Cilindri, подчеркивает важность сложного набора датчиков и исполнительных механизмов. «Наша задача - разработать элементы управления, которые не были бы агрессивными для водителя. Например, новый шестипозиционный датчик шасси удваивает объём информации, поступающей на все контроллеры, от электронного рулевого управления до контроля тяги, позволяя быстрее распознавать изменения уровня сцепления с дорогой».
«Мы увеличили тормозной путь на скорости 200 км/ч до нуля на восемь метров по сравнению с 812 Superfast, - говорит Якопо Канестри, инженер по динамике автомобиля. - Это просто недостижимо за счет одних только улучшений аппаратного обеспечения».
Модельный ряд двигателей V12 является неразрывной нитью ДНК Ferrari с 1947 года. Теперь эта традиция получила новое дыхание. Как говорит Лука Бревельери, подводя черту: «Возможно, Ferrari V12 больше не является самым мощным в модельном ряду, но он, несомненно, является самым знаковым. И мы рады, что этот легендарный символ Ferrari с такой уверенностью движется в будущее».