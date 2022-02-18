В 1947 году Энцо Феррари распахнул ворота завода в Маранелло и явил миру свою первую настоящую Ferrari: 125 S с двигателем V12. Автомобиль представлял собой заявление о намерениях и был создан не просто для участия в соревнованиях, а для победы, что и произошло во время его второго появления на публике 20 мая 1947 года на Гран-при Рима.





125 S под управлением Франко Кортезе проехала 40 кругов по трассе вокруг Терм Каракаллы, преодолев 137,6 км со средней скоростью 88,5 км/ч, и принесла Ferrari первую из шести побед в том году.



И все же, пожалуй, не этот триумф, а скорее первая гонка, состоявшаяся девятью днями ранее на трассе Пьяченцы, позволила Скудерии взять курс на достижение большего количества побед в истории «Формулы-1», чем любая другая команда. В ходе того соревнования у 125 S отказал насос, и машина не смогла финишировать.



