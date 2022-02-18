В 1947 году Энцо Феррари распахнул ворота завода в Маранелло и явил миру свою первую настоящую Ferrari: 125 S с двигателем V12. Автомобиль представлял собой заявление о намерениях и был создан не просто для участия в соревнованиях, а для победы, что и произошло во время его второго появления на публике 20 мая 1947 года на Гран-при Рима.
125 S под управлением Франко Кортезе проехала 40 кругов по трассе вокруг Терм Каракаллы, преодолев 137,6 км со средней скоростью 88,5 км/ч, и принесла Ferrari первую из шести побед в том году.
И все же, пожалуй, не этот триумф, а скорее первая гонка, состоявшаяся девятью днями ранее на трассе Пьяченцы, позволила Скудерии взять курс на достижение большего количества побед в истории «Формулы-1», чем любая другая команда. В ходе того соревнования у 125 S отказал насос, и машина не смогла финишировать.
Посмотрите новый фильм, воспевающий наследие и новаторский дух Энцо Феррари
Для многих мысль о том, что автомобиль, только что представленный миру как единственный серьезный претендент на победу, сломается во время первой же гонки, была бы невыносимой. Но для Энцо Феррари это был не момент отчаяния, а лишь «многообещающая неудача». Это была кривая обучения, просто еще одна короткая глава в истории его стремления к постоянному развитию в непрекращающихся поисках совершенства. Лучшей из когда-либо созданных Ferrari действительно была следующая, и отремонтированная 125 S справилась с задачей, поставленной перед ней в Риме.
Сегодня эта ДНК проявляется везде, где встречается эмблема «Гарцующего жеребца». Это дух безграничных достижений, который реет над цехами производителя из Маранелло, трассой Фьорано, где до сих пор стоит дом Энцо, и над миром за их пределами. Дух веры в себя, стремление к инновациям и бескомпромиссная потребность подвергать все сомнению сегодня так же сильны в Ferrari, как и 75 лет назад, когда Энцо основал свою компанию.
В этом месяце в честь дня рождения Энцо 18 февраля компания Ferrari выпустила новый фильм, воздающий дань уважения неукротимому и инновационному видению основателя, которое не теряет актуальности и сегодня. С фильмом перекликается кампания в Instagram, посвященная цитатам и моментам, с которых началось это невероятное путешествие много лет назад, когда гоночный автомобиль 125 S выехал из ворот завода в стремлении изменить мир.