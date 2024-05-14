Чествование Ferrari V12 с передним расположением двигателя

Автомобиль Ferrari V12 всегда имел почти мифический статус. Его двигатель, признанный одним из лучших двигателей, созданных в Маранелло, приводил в действие самые лучшие автомобили Ferrari, которые, в свою очередь, считаются величайшими из когда-либо созданных.
И хотя эта легендарная силовая установка известна как «бьющееся сердце» классических автомобилей Ferrari GT, история двигателя Ferrari V12 уходит корнями в прошлое. Действительно, самый первый автомобиль марки Ferrari 125 S 1947 года мог похвастаться двигателем Colombo V12 переднего расположения, но его объем был ограничен 1,5 литрами, а мощность составляла всего 118 л.с. В течение следующих 15 лет объем и мощность росли, поскольку двигатель V12 неустанно совершенствовался, став незаменимым компонентом, по мере того, как Ferrari добивалась все больших успехов в гонках на спортивных автомобилях. Но именно с дебютом легендарной Ferrari 250 GTO в 1962 году двигатель V12 обрел истинный статус флагманского двигателя для высокопроизводительных моделей Ferrari.
Автомобиль GTO был не только одним из величайших дорожных автомобилей в истории марки, об был также настоящим гоночным автомобилем с номерным знаком. Он стал истинным воплощением основной философии Ferrari, которая фокусируется на достижении совершенства производительности и дизайна. 3-литровый двигатель V12 Colombo автомобиля Ferrari GTO, установленный спереди, имел мощность 300 HP, позволяя автомобилю развивать максимальную скорость в 280 км/ч и успешно выступить на Международном чемпионате FIA среди производителей GT. В период с 1962 по 1964 год было выпущено всего 36 моделей, и все они существуют до сих пор.
Хотя модель Ferrari GTO, пожалуй, самая известная, тем не менее, воплощением классического Ferrari V12 с передним расположением двигателя, несомненно, является модель 365 GTB4, более известная как Daytona. Под невероятно длинным капотом располагался новейший двигатель Colombo V12 объемом 4,4 л, который развивал мощность 352 HP и максимальную скорость 280 км/ч. Потрясающие показатели для автомобиля, дебютировавшего в 1968 году. Помимо того, что Daytona стал излюбленным автомобилем стремительно растущей элиты конца 60-х годов, он весьма успешно участвовал в гонках: гоночные версии этой машины победили в своих классах в 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1972, 1973 и 1974 годах.
После более чем двадцати лет существования среднемоторных суперкаров с рядным 12-цилиндровым двигателем, являвшихся вершиной серийного модельного ряда Ferrari, автомобиль Ferrari 550 Maranello 1996 года вновь представил двигатель V12, установленный спереди, в качестве высокопроизводительной компоновки, которую выбрала марка. Этот новый флагман Ferrari, 5,5-литровый двигатель V12 мощностью 478 HP, оснащался традиционной шестиступенчатой коробкой передач, установленной на задней оси, в сочетании с дифференциалом ограниченного проскальзывания. Несмотря на полностью современную конструкцию и технологии, модель 550 ознаменовала собой возвращение к «классическому» формату Ferrari GT с передним расположением двигателя. Неудивительно, что на момент запуска некоторые считали ее «возрожденной Дайтоной».
Еще более мощная модель GT с двигателем V12 появилась в 2010 году с выпуском Ferrari 599 GTO, омологированной версии невероятно быстрой гоночной модели 599XX, предназначенной только для скоростных трасс. Эта особенная модель 599 стала третьим Ferrari с легендарным эмблемой GTO. В этом уникальном автомобиле XX была использована современная конструкция шасси, электронное управление движением и аэродинамическая доводка, благодаря чему автомобиль стал невероятно отзывчивым, оставаясь при этом устойчивым и управляемым на дороге и, конечно же, на гоночной трассе. Его 6,0-литровый двигатель развивал мощность 620 HP, а впечатления от вождения были прекрасно сбалансированными и удивительно волнующими.
Перенесемся в 2017 год, и Ferrari 812 Superfast станет настоящим прорывом в мире острых ощущений от вождения. Модель 812, ставшая преемницей F12berlinetta 2012 года, вывела на новый уровень показатели производительности и разработанные технологии, обеспечивая непревзойденные впечатления от вождения любому, кому посчастливится оказаться за рулём. Благодаря 6,5-литровому двигателю V12 мощностью 800 HP Ferrari 812 Superfast может разгоняться до 100 км/ч с нуля всего за 2,9 секунды и развивать невероятную максимальную скорость 340 км/ч. Разве может быть лучше?
Вполне. Выпуск модели 12Cilindri знаменует собой новую главу в славной эпохе Ferrari V12. 12Cilindri — это технологический шедевр, предлагающий невероятный уровень производительности. Он продолжает легендарную родословную моделей Ferrari V12 с передним расположением двигателя, которые, несомненно, являются самыми лучшими автомобилями в истории.