Чествование Ferrari V12 с передним расположением двигателя

Еще более мощная модель GT с двигателем V12 появилась в 2010 году с выпуском Ferrari 599 GTO, омологированной версии невероятно быстрой гоночной модели 599XX, предназначенной только для скоростных трасс. Эта особенная модель 599 стала третьим Ferrari с легендарным эмблемой GTO. В этом уникальном автомобиле XX была использована современная конструкция шасси, электронное управление движением и аэродинамическая доводка, благодаря чему автомобиль стал невероятно отзывчивым, оставаясь при этом устойчивым и управляемым на дороге и, конечно же, на гоночной трассе. Его 6,0-литровый двигатель развивал мощность 620 HP, а впечатления от вождения были прекрасно сбалансированными и удивительно волнующими.