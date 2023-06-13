Путешествие в Ле-Ман

Чтобы отпраздновать столетие Ле-Мана, Ferrari решила отдать свою дань уважения: некоторые из лучших автомобилей Маранелло, управляемые своими владельцами, совершили пятидневный тур, кульминацией которого стал просмотр знаменитой 24-часовой гонки. Там они стали свидетелями исторической победы Ferrari. Программа Tribute Le Mans (TLM23) включала даже парад Ferrari по легендарной трассе La Sarthe, который состоялся в субботу утром перед гонкой.

Владельцы и штурманы со всего мира, включая Индию, Китай, США, Канаду, Новую Зеландию, Пакистан, Японию и Украину, собрались в среду перед гонкой в элегантном отеле Alfred Sommier в Париже, в 10 минутах ходьбы от исторической Вандомской площади, где были припаркованы автомобили. Среди автомобилей были Daytona SP3, спайдеры SF90, SF90 Stradale, 296 GTB, 812 Competizione Aperta и самый старый автомобиль в туре — Ferrari F40 из Франции. Это было великолепное шоу, демонстрирующее одни из самых лучших автомобилей Ferrari.