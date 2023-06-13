Путешествие в Ле-Ман

Чтобы отпраздновать столетие Ле-Мана, Ferrari решила отдать свою дань уважения: некоторые из лучших автомобилей Маранелло, управляемые своими владельцами, совершили пятидневный тур, кульминацией которого стал просмотр знаменитой 24-часовой гонки. Там они стали свидетелями исторической победы Ferrari. Программа Tribute Le Mans (TLM23) включала даже парад Ferrari по легендарной трассе La Sarthe, который состоялся в субботу утром перед гонкой.
Владельцы и штурманы со всего мира, включая Индию, Китай, США, Канаду, Новую Зеландию, Пакистан, Японию и Украину, собрались в среду перед гонкой в элегантном отеле Alfred Sommier в Париже, в 10 минутах ходьбы от исторической Вандомской площади, где были припаркованы автомобили. Среди автомобилей были Daytona SP3, спайдеры SF90, SF90 Stradale, 296 GTB, 812 Competizione Aperta и самый старый автомобиль в туре — Ferrari F40 из Франции. Это было великолепное шоу, демонстрирующее одни из самых лучших автомобилей Ferrari.
Наслаждайтесь прекрасным видом тура Tribute Le Mans, который проехал по Франции на пути к сотой гонке «24 часа Ле-Мана»
После великолепного ужина в знаменитом ресторане CoCo на площади Оперы на следующее утро участники отправились в Реймс на востоке Франции, куда дорога заняла три часа, чтобы пообедать в погребке Charles Heidsieck Cellar.
По счастливому совпадению Реймс является неофициальной столицей винодельческого региона Шампань и родиной домов Рюинар, Тайттингер, Лансон, Вдова Клико, Поммери и Мумм, а также поставщиком Хайдсик.
Но он также имеет и богатую историю автоспорта. Ferrari выиграла свой первый Гран-при Франции в Реймсе в 1953 году, когда Майк Хоторн одержал блестящую победу у Maserati Хуана-Мануэля Фанхио в гонке, получившей название «Гонка века».
Владельцы Ferrari со всего мира привезли во Францию множество впечатляющих моделей для участия в пятидневном туре
TLM23 вернулась в Париж через роскошный Домен-де-Соль в Вандьере, чтобы сделать перерыв на кофе. Тем вечером владельцы и их коллеги ужинали в Автомобильном клубе Франции на площади Согласия. Именно здесь, фактически, зародились автогонки благодаря автоклубу ACF. Также, в этом месте король потерял свою голову: на этой площади был казнен Людовик XVI (также, как и Мария-Антуанетта).
Автоклуб ACF, основанный в 1895 году, организовал первый в истории национальный Гран-при (французский, проведенный в Ле-Мане в 1906 году) и получил лицензию на гонку, которая впоследствии стала известна как «24 часа Ле-Мана». Это самый знаменитый и легендарный автомобильный клуб в мире.
«Гарцующие жеребцы» пронеслись по Франции от Парижа до Ле-Мана, любуясь холмистыми пейзажами, историческими замками и самой знаменитой трассой Circuit de la Sarthe
На следующий день тур направился на юг, в Ле-Ман. По пути была незабываемая остановка, чтобы выпить кофе в историческом Шартре. Машины остановились на площади Шатле, рядом с замечательным готическим собором 13-го века, сделав великолепную экспозицию.
Затем был обед в Домен-де-Глуари - старинном замке, расположенном в чудесном месте недалеко от Ле-Мана. Тур прибыл в Ле-Ман за 24 часа до начала гонки и участники припарковали свои автомобили на трассе. На протяжении всего уик-энда в Ле-Мане владельцы и штурманы проживали в доме, специально построенном для Ferrari.
Богатая история французских гонок не ограничивалась Ле-Маном. Тур начал свое шествие с трассы Circuit de Reims-Gueux с ее трибунами и пит-лейном, которые в последний раз использовались в 1972 году
На следующее утро тур проехал по автодрому. Участники упивались легендарной историей Скудерии в Ле-Мане, проезжая по знаменитой трассе.
Возможно, они вспомнили первую победу Ferrari здесь в 1949 году, когда Луиджи Чинетти, позже ставший импортером Ferrari в Северной Америке, проехал почти 23 из 24 часов на своем Ferrari 166 MM. (Его английский товарищ по команде заболел.)
Это место героев и легенд. В 1954 году Хосе Фройлан Гонсалес за рулем своего 375 Plus с небольшим преимуществом обогнал очень популярный новый Jaguar D-Type. Четыре года спустя будущий чемпион мира Фил Хилл привел к победе свой 250 TR (Testa Rossa) в трагических условиях.
После обеда в замке Domaine de la Groirie на окраине знаменитого города тур прибыл в Ле-Ман за 24 часа до начала гонки
Теперь команда Ferrari стала 10-кратным победителем. Команда побеждала ежегодно с 1960 по 1965 год, и до исторической победы в этом году ее последняя победа была одной из самых особенных. Йохен Риндт и Мастен Грегори обошли новые высокобюджетные Ford GT40 на своих практически аутсайдерских (и значительно уступающих по мощности) Ferrari 250 LM.
Победа 2023 года стала первой безоговорочной победой за 58 лет. Ле-Ман полон легенд, и многие из них носят эмблему с «Гарцующим жеребцом».