Ferrari logo
Ferrari logo

Ferrari portofino M 

Ferrari Genuine

The Ferrari Portofino M is an evolution, featuring many new technical and design features, plus the versatility provided by its ingenious Retractable Hard Top. This combination of sportiness and elegance means drivers will want to use their car every day – and this selection of Ferrari Genuine accessories in racing-derived materials will accentuate its unique character. Each has been specially designed for the Portofino M by Ferrari Centro Stile to further enhance its aesthetic and dynamic appeal.
КОНФИГУРАТОР АВТОМОБИЛЯ 3D FERRARI GENUINE

Добро пожаловать в конфигуратор автомобиля Ferrari Genuine, предоставляющий интерактивный опыт 3D и предназначенный для клиентов производителя из Маранелло. Производитель эксклюзивных автомобилей Ferrari является единственным автостроительным предприятием, которое предоставляет данную функцию, доступную только для счастливых обладателей автомобиля «Гарцующего жеребца».

Этот простой в использовании инструмент позволяет познакомиться с большим выбором изделий по каталогу Аксессуары Ferrari Genuine и увидеть в точности, как они будут выглядеть на вашей модели.

Благодаря наличию множества инструментов можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов, поворачивая его на 360°, открыть двери, в том числе и заднюю дверь, с возможностью обзора как в ночное, так и в дневное время.

Предоставляется более 50 аксессуаров с полным описанием каждого из них, которые делятся на пять категорий: экстерьер, салон, оснащение, уход за автомобилем, гонки.

Ferrari Portofino M - Genuine

Для владельцев:
  • Откройте вкладку " Мой гараж" и выберите автомобиль
  • Войдите в конфигуратор автомобиля Genuine
  • Выполните конфигурацию автомобиля
  • Отправьте её своему дилеру.