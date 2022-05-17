Клуб владельцев Ferrari в России был основан в ноябре 2021 года, он объединяет поклонников и ценителей Ferrari.

Мы сами являемся страстными любителями Ferrari, а именно её богатой культуры, удивительной истории и ценностей. Наша главная цель - представить и продемонстрировать ценность и наследие Ferrari их ценителям, почитателям и не только.

Мы также заинтересованы в развитии международных отношений с зарубежными общественными организациями, союзами, клубами и центрами. Мы хотим позволить нашим участникам поделиться своей страстью и любовью к Ferrari.

