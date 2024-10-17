Усиленный граунд-эффект

Разработка трёхмерного аэродинамического пола потребовала радикальных решений. Что касается передней части, то для создания шасси с очень высоким передним килем, необходимо было продумать положение водителя. В освободившемся пространстве под ногами водителя были разработаны три пары боковых дефлекторов, создающих сильную концентрированную завихрённость и усиливающих эффект выноса за передними колёсами. Это улучшает характеристики переднего триплана и сводит к минимуму эффект взаимодействия между следом от колёс и потоком воздуха, поступаемого сзади.

Для увеличения объёма диффузора, длина которого в модели F80 составляет 180 см, потребовалось повернуть узел двигатель-коробка передач на угол 1.3°. Такая экстремальная геометрия позволяет создать под автомобилем мощный поток воздуха, ускорение которого приводит к образованию большой зоны низкого давления, что приводит к вертикальной нагрузке на заднюю часть автомобиля. Производительность ещё больше повышается благодаря уплотнителю, который аэродинамически уплотняет основание кузова с помощью воздуховода, который захватывает поток воздуха сбоку и направляет его в нишу колеса между внешним выступом экстрактора и шиной.