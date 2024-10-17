Ferrari F80: новый суперкар от «Гарцующего жеребца»
Начало новой технологической эры
Суперкар Ferrari F80 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность без ущерба для комфорта при вождении.
Разработанная совместно с компанией Brembo и впервые применяющаяся на дорогах, система CCM-R Plus использует более длинные углеродные волокна с целью значительного повышения механической прочности (+100%) и теплопроводности (+300%) по сравнению с решениями предыдущего поколения, а тормозные поверхности, покрытые слоем карбида кремния (SiC), обеспечивают невероятную износостойкость и сокращают время притирки.
Электродвигатель, используемый для суперкара F80, является первым агрегатом, полностью разработанным, протестированным и изготовленным компанией Ferrari в Маранелло. Конструкция электродвигателей напрямую основана на опыте Ferrari в гонках; в частности, статор с зубчатой обмоткой, ротор с матрицей Хальбаха и система удержания магнитов из углеродного волокна - все эти решения основаны на конструкции, используемой в Формуле-1.
Передний капот из углеродного волокна суперкара F80 имеет S-образный воздуховод, состоящий из неподвижного элемента, соединяющего два передних крыла. Внутри S-образного воздуховода расположены два клапана, повторяющие основной профиль, завершая таким образом конфигурацию трёхпланного крыла с изгибами и прорезями для заборника воздуха, явно вдохновлёнными болидом 499P.
Обладающий мощностью 1200 лошадиных сил, это самый мощный внедорожник Ferrari, когда-либо созданный. 1050 кг прижимной силы плотно прижимает автомобиль к земле.
Трёхлитровый двигатель V6 F163CF с 120-градусным развалом суперкара F80 развивает пиковую мощность 900 л.с. при удельной мощности 300 л.с./л, к которой электрическая передняя ось (e-4WD) и мотор (MGU-K) гибридной системы добавляет ещё 300 л.с. Связь с автоспортом очень сильная: архитектура этого двигателя и многие его компоненты связаны с силовой установкой модели 499P, которая выиграла два этапа чемпионата «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах.
Заднее антикрыло является основным элементом адаптивной аэродинамической системы, которая позволяет суперкару F80 изменять свою конфигурацию в зависимости от динамических условий вождения. Системы управления автомобилем измеряют и обрабатывают ускорение, скорость и угол поворота рулевого колеса в режиме реального времени, чтобы найти лучший компромисс между нагрузкой, равновесием и сопротивлением в зависимости от стиля вождения. Это выражается в однозначной настройке положения активной подвески, активации спереди системы Active Reverse Gurney и, прежде всего, угла наклона крыла. Это значение можно плавно регулировать между положением высокой прижимной силы (HD), используемой при торможении и прохождении поворотов, и положением низкого лобового сопротивления (LD), которое снижает лобовое сопротивление для обеспечения скорости на прямой.[video id="3acab5b4-1fe6-4037-b2b6-1798c41de2c5"]
Тепловая схема разработана совместно с аэродинамикой, чтобы сохранить максимальную функциональность с точки зрения создания вертикальной нагрузки. Излучающие массы расположены таким образом, чтобы максимизировать приток свежего воздуха и свести к минимуму взаимодействие с тёплым воздухом, обеспечивая наилучшую эффективность теплообмена. Боковина объединяет несколько функций в единой стилистической форме, разработанной на основе объёма верхней части двери, которая образует конвейер, встроенный в каркас кузова. Воздухозаборник увенчан двумя противоположными оребренными элементами, которые по-новому интерпретируют форму воздухозаборников NACA: таким образом, завихрение используется для улавливания потока внутри конвейера.
Разработка трёхмерного аэродинамического пола потребовала радикальных решений. Что касается передней части, то для создания шасси с очень высоким передним килем, необходимо было продумать положение водителя. В освободившемся пространстве под ногами водителя были разработаны три пары боковых дефлекторов, создающих сильную концентрированную завихрённость и усиливающих эффект выноса за передними колёсами. Это улучшает характеристики переднего триплана и сводит к минимуму эффект взаимодействия между следом от колёс и потоком воздуха, поступаемого сзади.
Для увеличения объёма диффузора, длина которого в модели F80 составляет 180 см, потребовалось повернуть узел двигатель-коробка передач на угол 1.3°. Такая экстремальная геометрия позволяет создать под автомобилем мощный поток воздуха, ускорение которого приводит к образованию большой зоны низкого давления, что приводит к вертикальной нагрузке на заднюю часть автомобиля. Производительность ещё больше повышается благодаря уплотнителю, который аэродинамически уплотняет основание кузова с помощью воздуховода, который захватывает поток воздуха сбоку и направляет его в нишу колеса между внешним выступом экстрактора и шиной.
Ferrari F80 сочетает в себе функциональные требования, производительность и высокие технологии, выраженные совершенно новым языком дизайна, который тем не менее, пропитан ДНК Ferrari.
Суперкар F80 обладает ярко выраженным футуристическим визуальным эффектом с неоспоримыми отсылками к аэрокосмической отрасли. Архитектура определяется двугранным поперечным сечением, два нижних угла которого прочно опираются на колёса. При виде сбоку, задняя часть имеет скульптурную обтекаемость, которая подчёркивает мускулистость всего заднего крыла. Передняя часть автомобиля определяется большим количеством архитектурных элементов: выступающая вертикальная панель является продолжением колёсной арки, отдавая дань визуальному языку Ferrari F40.
Модель F80 оснащена рулевым колесом, разработанным специально для этого суперкара, которое появится в будущих дорожных моделях «Гарцующего жеребца». Рулевое колесо немного меньше своего предшественника, имеет сплющенный обод сверху и снизу, а также выступ меньшего размера, что улучшает обзор и подчёркивает спортивный характер автомобиля. Боковые участки обода оптимизированы для лучшего сцепления. Физические кнопки, расположенные на правой и левой спицах рулевого колеса возвращаются, представляя собой более простое в использовании решение с кнопками, которые можно мгновенно распознать на ощупь.
Компактные пропорции стали возможны благодаря использованию кабины, вдохновлённой одноместными гоночными автомобилями, создавая ощущение закрытого болида Формулы-1. Результатом этого стало новое оригинальное решение, которое делает водителя главным в кабине и превращает суперкар F80 в автомобиль «1+». Объёмный салон полностью сосредоточен вокруг водителя, сходясь к элементам управления и панели приборов и создавая вокруг него эффект кокона. Пассажирское сиденье настолько хорошо вписано в обшивку салона, что практически исчезает из виду. Продольное смещение между сиденьями водителя и пассажира позволило отодвинуть пассажирское сиденье чуть дальше назад, чем водительское, что позволило сузить внутреннее пространство, не нарушая эргономики и комфорта.
Шасси Ferrari F80 было спроектировано полностью заново, чтобы соответствовать амбициозным техническим характеристикам, установленным для этого автомобиля.
Трубопровод и другие элементы шасси автомобиля F80 были разработаны с использованием различных материалов, при этом для каждой отдельной зоны был использован материал, наиболее подходящий для решения поставленной задачи. Каркас и съемная панель крыши изготовлены из углеродного волокна и других композитных материалов, а трубопровод крепится к передней и задней рамам, изготовленным из алюминия, титановыми винтами. Сзади имеется дополнительный алюминиевый подрамник, прикреплённый винтами к основному заднему подрамнику и предназначенный для установки аккумуляторной батареи.
Система активной подвески Ferrari, несомненно, является одним из лучших образцов передовой динамической технологии суперкара F80 и была полностью переработана по сравнению с версией, используемой на Ferrari Purosangue, чтобы адаптировать её к духу этого автомобиля.
Ещё одним важным новшеством, внедрённым в модель F80, является новая система SSC 9.0 (Side Slip Control), которая теперь использует встроенную функцию FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator). Новая система оценки основана на концепции цифрового двойника - математической модели, которая использует параметры, полученные с помощью датчиков, установленных на автомобиле, для виртуального воспроизведения его поведения.