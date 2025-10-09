Ferrari logo
    ELETTRICA

    Спустя 78 лет гоночной традиции рождается первый полностью электрический Ferrari.

    Инженерное совершенство в каждой детали.
    Абсолютная Мощность

    Абсолютная мощность

    Спроектированный полностью компанией Ferrari, передний мост обладает мощностью 210 кВт, обеспечивая 93% эффективности при максимальной мощности и удельную мощность 3.23 кВт/кг. Система Disconnect плавно переключается на задний привод, обеспечивая максимально возможную эффективность.

    Новое звучание

    Расширяя границы технологии, синхронные двигатели с постоянными магнитами обеспечивают исключительную плотность крутящего момента и мощности, благодаря конструкции, заимствованной из автоспорта, с оптимизированной геометрией и высокотехнологичными материалами.

    Технология электрических двигателей

    Четыре независимых двигателя имеют одну передовую архитектуру, обеспечивая мгновенный отклик и полный контроль над каждым колесом.

    Инновация, вдохновлённая Формулой-1

    Ротор использует конфигурацию массива Хальбаха, взятую из Формулы-1 и впервые применённую на спортивном автомобиле, для увеличения плотности крутящего момента и снижения общего веса.

    Технические характеристики

    Полностью разработанные компанией Ferrari, электрические двигатели представляют собой сочетание превосходных материалов и инновационной архитектуры.

    25,5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear
    Peak power
    105kW
    front
    Peak power
    Скульптурная конструкция
    Первое шасси Ferrari, состоящее на 75% из переработанного алюминия. Разработано с учётом бескомпромиссной эффективности, устойчивости и инженерной точности.
    МАКСИМАЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ

    Собранная полностью в Маранелло, система «аккумуляторная батарея/шасси» мощностью 880 В обеспечивает энергетическую плотность 195 Втч/кг в сочетании с низким центром тяжести для оптимального равновесия.

    Расположение аккумуляторной батареи

    85% модулей встроены в пол между двумя осями, остальные 15% расположены под задним сиденьем.

    Корпус

    Размещён внутри шасси для оптимальной защиты в случае бокового удара.

    Съемный аккумулятор

    Он разработан таким образом, чтобы его можно было снять и отремонтировать при необходимости, не повреждая конструктивные элементы.

    Панель радиатора

    Предохраняет от вертикальных ударов снизу и поддерживает равномерной температуру элементов.

    Рабочие характеристики аккумуляторной батареи

    Благодаря способности потреблять до половины мегаватт мощности аккумуляторная батарея гарантирует производительность спортивного автомобиля круг за кругом без термических рисков.

    Передовая химия элементов и усовершенствованная система терморегулирования обеспечивают длительный срок службы, высокую энергетическую плотность и неизменные характеристики даже в длительных стрессовых условиях вождения.
    Первый задний мост Ferrari с отдельным подрамником, снижающим шум и вибрации и сохраняющим жёсткость шасси, благодаря самой большой в линейке цельной полой отливке, обеспечивающей прочность и лёгкость.
    Задний мост
    Обеспечивая мощность 4,80 кВт/кг и 93% эффективности при максимальной мощности, задний мост мгновенно превращает электрический крутящий момент в ощущение чистого удовольствия от вождения Ferrari.
    Инженерия

    Втулки заднего моста оптимизированы с целью снижения вибраций и шума, не нарушая при этом жёсткости кривой, характерной для шасси Ferrari.

    620kW
    Плавность управления
    Система подвесок
    Благодаря более низкому центру тяжести и уменьшенному полярному моменту инерции подвеска требует меньше активных сил для балансировки нагрузки на всех четырёх колёсах на поворотах.
    Динамические характеристики

    Шариковый винт с увеличенным на 20% шагом может лучше поглощать и контролировать вертикальные удары.

    Комфорт

    Автомобиль оснащён активной подвеской Ferrari второго поколения, разработанной с целью объединить комфорт спортивного автомобиля с точностью вождения.

    Точность
    при движении
    Точность при движении
    Композиция инженерных и дизайнерских решений, которая движется как единое целое.
    Передний мост
    Благодаря встроенному инвертору оба двигателя получают мощность с мгновенным и точным откликом.
    Электрический двигатель
    Четыре независимых двигателя обеспечивают мгновенный крутящий момент с непревзойдённым контролем.
    Аккумуляторная батарея
    Система мощностью 880 В отличается высокой плотностью энергии и оптимальным распределением веса.
    Подвески
    Активные подвески сочетают в себе комфорт спортивного автомобиля и точность управления на гоночной трассе.
    Передний мост
    Передний мост объединяет два двигателя для плавного ускорения и точного управления.
    Подвески
    Силовая установка
    Аккумуляторная батарея
    Шасси
    Технические характеристики
    Силовая установка, созданная, чтобы удивлять как никогда раньше. Первый электрический автомобиль Ferrari выводит инновации за пределы всех ограничений.
    2,5s
    0-100 km/h
    310km/h
    Максимальная скорость
    >1000cv
    in boost mode, Power
    >520km
    Range
    Непрерывные эмоции.
    Приготовьтесь открыть для себя следующий этап.