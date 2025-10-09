Спустя 78 лет гоночной традиции рождается первый полностью электрический Ferrari.
Спроектированный полностью компанией Ferrari, передний мост обладает мощностью 210 кВт, обеспечивая 93% эффективности при максимальной мощности и удельную мощность 3.23 кВт/кг. Система Disconnect плавно переключается на задний привод, обеспечивая максимально возможную эффективность.
Расширяя границы технологии, синхронные двигатели с постоянными магнитами обеспечивают исключительную плотность крутящего момента и мощности, благодаря конструкции, заимствованной из автоспорта, с оптимизированной геометрией и высокотехнологичными материалами.
Четыре независимых двигателя имеют одну передовую архитектуру, обеспечивая мгновенный отклик и полный контроль над каждым колесом.
Ротор использует конфигурацию массива Хальбаха, взятую из Формулы-1 и впервые применённую на спортивном автомобиле, для увеличения плотности крутящего момента и снижения общего веса.
Полностью разработанные компанией Ferrari, электрические двигатели представляют собой сочетание превосходных материалов и инновационной архитектуры.
85% модулей встроены в пол между двумя осями, остальные 15% расположены под задним сиденьем.
Размещён внутри шасси для оптимальной защиты в случае бокового удара.
Он разработан таким образом, чтобы его можно было снять и отремонтировать при необходимости, не повреждая конструктивные элементы.
Предохраняет от вертикальных ударов снизу и поддерживает равномерной температуру элементов.
Рабочие характеристики аккумуляторной батареи
Благодаря способности потреблять до половины мегаватт мощности аккумуляторная батарея гарантирует производительность спортивного автомобиля круг за кругом без термических рисков.
Втулки заднего моста оптимизированы с целью снижения вибраций и шума, не нарушая при этом жёсткости кривой, характерной для шасси Ferrari.
Шариковый винт с увеличенным на 20% шагом может лучше поглощать и контролировать вертикальные удары.
Автомобиль оснащён активной подвеской Ferrari второго поколения, разработанной с целью объединить комфорт спортивного автомобиля с точностью вождения.