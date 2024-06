푸로산게에 탑승해 보니…

초극세 구리 와이어를 통합한 새로운 탄소섬유 직조 옵션도 있다. 그 결과, 페라리뿐만 아니라 자동차 업계에서도 푸로산게의 인테리어는 뚜렷하게 차별화된다. 독일 전문업체 버메스터(Burmester)의 오디오 시스템은 21개의 스피커로 구성된 3D 서라운드 사운드를 제공하며, 음질과 선명도에 있어서 새로운 기준을 세우고 있다. 또한 양산차 최초로 '리본(Ribbon)' 트위터가 탑재되었다. 서브우퍼는 완벽하게 선명한 저음을 내기 위해 자체 폐쇄형 캐비닛에 내장돼 있다.

“모든 주파수가 화려하고 풍부하게 다뤄진다(Every frequency is catered for, with spectacular richness)”. 이는 곧 다양한 측면에서 탁월한 성능과 풍부한 경험을 제공하는 푸로산게를 은유적으로 표현하고 있는 문장이라 할 수 있다.