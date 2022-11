"They don't make em' like that anymore"는 데이비드 파이퍼를 묘사하기 위해 만들어진 노래일지도 모른다. 이 비범한 불굴의 남자 - 과거 레이싱 드라이버와 프라이버티어(Privateer, 개인 참가자) 사이에 존재했던, 특별하고 다시는 볼 수 없는 단결심을 상징했던 인물에 대해 어디서부터 이야기를 시작해야 할까?





그의 페라리 게임은 시작부터 무척 강렬하다. 중고 란시아를 운전하고 거래하고 사고 팔면서, 그는 60년대 초반에 첫 번째 페라리를 살 수 있을 만큼 충분한 돈을 모았다.





파이퍼는 1962년 굿우드의 Easter Monday 모임에서 250 GTO를 본 순간을 똑똑히 기억한다. 그는 로니 호어 대령이라 불리는 페라리의 영국 수입업자를 찾아 즉시 주문을 했다. 그리고 마라넬로에서 수급한 3767 넘버의 섀시를 달고 브랜드 해치, 굿우드 TT, 크리스탈 팰리스, 뚜르 드 프랑스에서의 경주에 참가했다(이후 페라리로부터 일정 부분 팩토리 지원을 받았다).