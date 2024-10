슈퍼카를 위한 슈퍼 타이어

글: 조앤 마샬(Joanne Marshall) / 영상: 캐빈 다우손(Kevin Dawson)



“제어 없는 파워는 의미가 없다(Power is nothing without control)”는 1994년 피렐리의 유명한 브랜드 캠페인 슬로건이다. 고성능 자동차에 고성능 타이어를 장착해야 하는 필요성을 다섯 단어로 완벽하게 요약한 것이다. 특히 페라리의 플래그십 슈퍼카에 대해서 더 중요해지는 요구사항이기도 하다. 이 차량들은 기술 발전과 동급 최고의 섀시 역학 측면에서 당대 최대치를 의미했다. 이런 이유로 페라리와 피렐리는 페라리의 가장 전설적인 슈퍼카인 GTO, F40, F50, ENZO 등 4가지 모델의 교체용 타이어를 개발하기 위해 협력해 왔다.