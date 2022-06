페라리가 기네스 세계기록에 등재된 것은 이번이 처음이 아니다. 하지만 이번 LED 조명 서킷은 단연 돋보이는 출품작이다. 2012년 영국 실버스톤에 운집한 964대의 페라리가 역대 최대 규모의 페라리 퍼레이드로 기네스 세계기록에 등재된 적이 있다. 이외에도 “Most Formula One Constructors’ World Championship Titles”과 “Most Formula One Grand Prix Starts By A Constructor” 등 레이싱 부문에 있어서 다수의 기네스 기록들을 보유하고 있다.





엔초 페라리가 회사를 설립한지 75주년되는 해를 기념하는데 있어서, 피오라노 서킷은 웅장한 LED 쇼를 펼치기 위한 완벽한 장소였다. 이 LED쇼는 전 세계 곳곳의 운전자와 팬들에게 전하는 엔초의 열정 어린 메시지를 담고 있다.