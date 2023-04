페라리 로마 스파이더

수상 경력에 빛나는 V8 터보 엔진

페라리 로마 스파이더는 V8 터보 계열의 엔진을 탑재했습니다. 페라리의 V8 터보 엔진은 4년 연속 '올해의 엔진상(International Engine of the Year)'을 수상했으며, 2018년에는 “지난 20년간 최고의 엔진(Best Engine of the Last 20 Years)”으로 선정된 바 있습니다. 3,855cc의 파워 유닛은 7,500rpm에서 620cv의 출력을 낼 수 있습니다. 이는 리터당 161cv의 출력을 낼 수 있다는 것을 의미하는데 단 1,900rpm에서 토크의 80%를 사용할 수 있기 때문입니다.