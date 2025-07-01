주행의 즐거움과 폭넓은 사용성을 겸비하다

Ferrari Amalfi는 정밀하고 민첩하며 몰입감 넘치는 주행 경험을 제공합니다. 첨단 브레이크 시스템에 더해 새롭게 적용된 전자식 파워 스티어링(EPS) 캘리브레이션은 20인치 휠의 그립 수준을 이전보다 10% 빠르게 추정합니다.