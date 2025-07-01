Ferrari logo
현대적 우아함과 성능의 조화
Ferrari Amalfi가 스포티함의 개념을 새롭게 정의합니다.
Ferrari Amalfi: 순수함과 스포티함
우아함, 파워, 응답성의 밸런스
새로운 디자인 언어
Ferrari Amalfi의 외관 디자인은 매끈한 단일 조형물, 스피드폼(speedform)에서 영감을 받아 강렬하고 역동적인 개성을 드러냅니다. 또한, 미니멀한 접근법을 통해 조형미와 세련된 차체를 강조했습니다.
디자인
운전자와 동승자를 감싸 안은 듯한 Ferrari Amalfi
깔끔하고 현대적인 인테리어 디자인이 주행 감성을 끌어올립니다. 새로운 10.25인치 중앙 터치스크린 디스플레이가 15.6인치 디지털 계기판, 8인치 조수석 디스플레이와 조화를 이루며 배치되어 있습니다.
실내
강력함과 극도의 정밀함이 만나다
퍼포먼스를 지향하는 순수한 스포티함
페라리 트윈 터보 V8 엔진이 더욱 강력해 졌습니다
발휘합니다. 정지 상태에서 시속 100km까지는 단 3.3초 만에 도달합니다.
살펴보기
모바일 리어 윙은 차량 후면과 일체감 있게 통합되어 있습니다
능동형 공기역학 시스템의 핵심인 리어 윙은 로우 드래그(LD), 미디엄 다운포스(MD), 하이 다운포스(HD)의 세 가지 모드로 자동 전환됩니다. HD 모드에서는 시속 250km에서 110kg의 다운포스를 생성합니다.
공기역학
정밀한 제어와 빠른 응답성의 결합
생각하는 데로 움직이다
주행의 즐거움과 폭넓은 사용성을 겸비하다
Ferrari Amalfi는 정밀하고 민첩하며 몰입감 넘치는 주행 경험을 제공합니다. 첨단 브레이크 시스템에 더해 새롭게 적용된 전자식 파워 스티어링(EPS) 캘리브레이션은 20인치 휠의 그립 수준을 이전보다 10% 빠르게 추정합니다.
차량 동역학
외관
Verde Costiera
기술 세부 사항
