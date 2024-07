Sabato 29 giugno il Museo Ferrari rimarrà aperto in via eccezionale fino alle ore 24:00, con ultimo ingresso alle 23:15.

Sabato 29 giugno il Museo Ferrari rimarrà aperto in via eccezionale fino alle ore 24:00, con ultimo ingresso alle 23:15. Dalle 19:00 il biglietto di ingresso sarà offerto al prezzo speciale di 18 euro (12 euro per ragazzi accompagnati fino a 19 anni - ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni) e comprenderà delle visite guidate in italiano e in inglese (alle ore 19:30, 20:30, 21:30), oltre che nella lingua dei segni (alle 21:30). Le visite guidate sono prenotabili, fino ad esaurimento posti, scrivendo a museo@ferrari.com.

Anche l’area simulatori, il Ferrari Store e la caffetteria del Museo Ferrari resteranno disponibili al pubblico nel corso della serata.

A partire dalle ore 00.15 il piazzale del Museo sarà il punto ideale per assistere allo spettacolo itinerante di fontane danzanti più grande d'Europa, organizzato dall’amministrazione comunale.

Confermata anche l’apertura straordinaria al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, con possibilità di percorrerla a piedi.

Ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza. Apertura dalle ore 18.30, ultimo ingresso alle 1.30.

Il parcheggio gratuito (P4), riservato ai visitatori del museo, che include il servizio di navetta gratuita da e per il Museo Ferrari sarà disponibile fino alle 1.30.