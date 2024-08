Dal 1° al 27 agosto al Museo Ferrari di Maranello, all’interno dell’area espositiva, sarà allestita una mostra temporanea in collaborazione con la collezione Modenart.

In esposizione alcune scocche in lamiera di alluminio della Ferrari 250 GTO che sono state realizzate in diverse versioni per mano di Afro Gibellini, lo stesso maestro carrozziere che insieme a Giancarlo Guerra, sotto la guida esemplare di Sergio Scaglietti, aveva contribuito alla creazione delle 36 straordinarie vetture Granturismo con l’anima sportiva dal ‘62 al ’64.