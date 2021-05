REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI

Regole comuni :

Per partecipare è necessario essere residenti nel territorio dell’Europa geografica, individuato con i seguenti Stati: Albania, Andorra, Armenia, Austria Azerbaigian Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica della Macedonia del Nord, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Federazione Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Tali soggetti (di seguito anche “Destinatari”) per partecipare al Concorso, durante il periodo indicato all’art. 4), dovranno compilare l’apposito form di iscrizione al Concorso (rispettivamente, per il Concorso di abilità e per il Concorso di sorte) a cui avranno accesso tramite il sito web ferrariesportsseries.gg.

I Destinatari per iscriversi dovranno inserire i dati necessari alla loro identificazione richiesti all’interno dell’apposito modulo, leggere le Informazioni sul trattamento dei dati personali, accettare il presente Regolamento e seguire le istruzioni ulteriori fornite nel modulo o via e-mail dalla Promotrice. Così facendo, i Destinatari diventeranno soggetti partecipanti al Concorso (di seguito anche solo “Partecipanti”).

Non possono partecipare al Concorso: i minori di anni 16, i minori con età compresa tra 16 e 18 anni sprovvisti di apposita autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale, i dipendenti della Società Promotrice e del Soggetto Delegato, i consulenti liberi professionisti della stessa e tutti coloro i quali a qualsiasi titolo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione a premio “Ferrari Esports Series”.

Non è consentito inserire nome e cognome fittizi e/o pseudonimi, anche per permettere la consegna dei premi in caso di vincita. Nel caso in cui uno stesso soggetto abbia partecipato al Concorso attraverso diversi indirizzi e-mail o nomi fittizi, verrà escluso dal Concorso e nessun premio gli verrà assegnato, in ossequio a quanto disposto dal presente Regolamento.

La Promotrice si riserva il diritto di eseguire tutte le attività necessarie a verificare il possesso dei requisiti per partecipare al presente Concorso e di escludere i soggetti che ne risultino sprovvisti; la Promotrice potrà verificare i dati in ogni momento (anche tramite richiesta di trasmissione di documento d’identità in corso di validità o di ogni altro documento ritenuto utile a tal fine) nella fase di assegnazione dei premi e/o quando lo riterrà opportuno per controllare il regolare svolgimento del Concorso.

Ogni Partecipante potrà registrarsi al Concorso una sola volta ed avrà diritto all’assegnazione di un solo premio per categoria: un medesimo Partecipante potrà, quindi, risultare vincitore sia del Concorso di sorte che del Concorso di abilità.

A. Concorso di sorte :

Possono partecipare al Concorso tutti i soggetti maggiorenni e coloro che abbiano compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione. I soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni potranno partecipare solo con il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, pena l’esclusione dal Concorso.

B. Concorso di abilità :

Possono partecipare al Concorso tutti i soggetti maggiorenni, ovvero coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni al momento dell’iscrizione e che:

non siano stati esclusi e/o squalificati da altre precedenti competizioni organizzate e/o comunque gestite dalla Promotrice;

siano in possesso dei seguenti requisiti Hardware e Software:

2.a) REQUISITI SOFTWARE :

una licenza valida del software denominato “Assetto Corsa”, versione PC;

il contenuto scaricabile Dream Pack 1/2/3 DLC + Tripl3 Pack DLC o Assetto Corsa Ultimate Edition;

essere titolari di un profilo pilota in gioco;

disporre degli ulteriori contenuti software necessari per le varie fasi di svolgimento del Concorso, eventualmente indicati e forniti direttamente dalla Promotrice (es. PTracker - Ptracker Tutorial);

software di chat vocale “Discord”, che rappresenta il canale principale di comunicazione tra la Promotrice e i soggetti coinvolti nello svolgimento del Concorso (gli organizzatori, i Partecipanti e la direzione gara);

2.b) REQUISITI HARDWARE :