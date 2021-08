Nascosta nel cuore dell'Italia, l'Umbria è una terra a sé, una splendida area verde.

Paesaggi sempre diversi e incontaminati nel verde di valli tortuose fanno dell'Umbria una regione che non mancherà mai di stupire. Questa regione comprende principalmente colline, montagne, valli e pianure e si estende lungo il bacino centrale del Tevere.

È grazie a questo isolamento che la cultura non è stata influenzata e le antiche tradizioni sono rimaste intatte. Infatti, vedrete ancora nonne in grembiule fare la pasta a mano e porte d'ingresso che non sono state chiuse a chiave da secoli.