Corse Clienti Fin dalla sua nascita la Ferrari ha visto i propri clienti non solo come acquirenti delle sue vetture, ma come i partner ideali con i quali condividere le soddisfazioni e le emozioni della pista. Da molti anni ormai la Casa di Maranello ha deciso di rendere ancora più solido il rapporto con i propri clienti sportivi ideando per loro una serie di attività che permettono a chi vuole andare oltre l’esperienza su strada di imparare a guidare in pista e poi di realizzare il sogno di competere in gare dagli alti standard di sicurezza e qualità sulle piste più belle del mondo, facendole gestire dal dipartimento di Corse Clienti.

Tra le attività competitive, vale la pena citare il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli che si articola in due serie internazionali (Europe e North America) e due nazionali, quella britannica e quella giapponese. Il monomarca del Cavallino Rampante è omologato secondo le norme FIA per poter godere degli standard qualitativi migliori sia sotto il profilo dell’organizzazione che sotto quello della sicurezza. Il successo di questo campionato è stato immediato: la sua formula, che prevede il coinvolgimento solo di concessionarie e officine autorizzate, fa sì che le vetture siano vicinissime tra loro nelle prestazioni e che le capacità del pilota vengano messe in risalto. Tra le attività non competitive, questo dipartimento organizza tre tra le iniziative più esclusive della Ferrari: F1 Clienti, XX Programme e Sport Prototipi Clienti.